Cuối cùng thì chồng cũ Britney Spears đang âm mưu chuyện gì?

Kevin Federline - chồng cũ của Britney Spears vừa ra mắt cuốn tự truyện You Thought You Knew, công bố nhiều chuyện riêng tư gây sốc của nữ ca sĩ. Phía Britney Spears bác bỏ những câu chuyện này, nói đó là những lời nói dối, bịa đặt, được thực hiện với mục đích kiếm tiền sau khi Kevin Federline không còn nhận được tiền cấp dưỡng nuôi con.

Chính Kevin Federline tiết lộ anh nhận được 20.000 USD (526 triệu đồng) mỗi tháng từ Britney Spears để nuôi 2 con trai chung. Ngoài ra, anh nhận được 20.000 USD (526 triệu đồng) mỗi tháng cho nửa thời gian cuộc hôn nhân. Cuộc hôn nhân kéo dài 26 tháng, Kevin Federline nhận được cấp dưỡng 13 tháng với tổng số tiền lên đến 260.000 USD (6,8 tỷ đồng). Cựu vũ công này còn đề cập đến tiền dàn xếp ly hôn nhưng không nói rõ số tiền. Tuy nhiên theo nguồn tin của truyền thông Mỹ, con số này là 1-1,3 triệu USD (26-34 tỷ đồng).

Kevin Federline nhận được hàng tỷ đồng tiền đền bù và nuôi con từ Britney Spears

Kevin Federline viết trong sách rằng anh đã ký một hợp đồng tiền hôn nhân "khá chuẩn" với Britney Spears. Chồng cũ "công chúa nhạc Pop" nghĩ họ không cần hợp đồng tiền hôn nhân, vì cho rằng bản thân mình không phải 1 gã vô công rồi nghề ăn bám vợ. Cựu vũ công cho biết từ trước khi kết hôn, anh đã ra ngoài làm việc quần quật, đầu tư và cứ thế làm việc".

Trong cuốn tự truyện của mình, Britney Spears khẳng định cô rất rộng rãi chi tiền, "làm mọi thứ có thể để xoa dịu Kevin" nhằm được gặp 2 con trai nhiều nhất có thể. Cô chi trả mọi hóa đơn pháp lý, tiền cấp dưỡng nuôi con và thậm chí là khoản chi ngoài lên đến hàng ngàn USD để 2 đứa trẻ có thể đi cùng cô trong tour diễn Circus. Như vậy, có thể thấy số tiền Britney Spears chi cho chồng cũ còn nhiều hơn con số được công bố.

Dù đã nhận được hàng tỷ đồng từ vợ cũ nhưng việc Kevin Federline vẫn ra sách nói xấu Britney Spears khiến công chúng phẫn nộ. Dân mạng rần rần bàn tán nguyên nhân thực sự đằng sau hành động này. Người đại diện nữ ca sĩ tố cáo Kevin Federline kiếm tiền trên tên tuổi nữ ca sĩ sau khi không còn được cấp dưỡng từ tháng 11/2024 - khi con út Jayden James tròn 18 tuổi. Phía Kevin Federline lại phân trần rằng thực tế số tiền cấp dưỡng nuôi con chẳng đủ chi tiêu. "Nuôi 2 cậu con trai nhỏ ở Los Angeles, trong khi vẫn đảm bảo được sự an toàn và ổn định mà chúng cần thì phải trả cái giá khiến bất kỳ ai cũng phải choáng váng" - chồng cũ Britney Spears nói.

Kevin Federline phủ nhận chuyện ăn bám vợ cũ nhưng "kể khổ" không đủ tiền nuôi con

Hiện tại, phía Kevin Federline và Britney Spears vẫn đang giằng co nhau trên truyền thông. Cặp đôi này có một cuộc hôn nhân đầy sóng gió, thu hút sự chú ý mạnh mẽ của truyền thông và công chúng vào giữa những năm 2000. Họ gặp nhau vào năm 2004 khi Kevin Federline làm vũ công trong nhóm biểu diễn của Britney Spears. Mối quan hệ giữa họ phát triển rất nhanh, và chỉ sau 3 tháng hẹn hò, cả hai quyết định tổ chức lễ cưới bí mật vào tháng 9/2004 tại California. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này ngay từ đầu đã gây nhiều tranh cãi, bởi vào thời điểm đó, Kevin Federline vừa mới chia tay bạn gái Shar Jackson – người đang mang thai đứa con thứ hai của anh. Danh tiếng, địa vị và tài sản của vũ công này cũng thua xa "công chúa nhạc Pop". Britney Spears và Kevin Federline có với nhau 2 con trai: Sean Preston (sinh tháng 9/2005) và Jayden James (sinh tháng 9/2006). Trong thời gian đầu, họ thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện và thậm chí còn tham gia chương trình truyền hình thực tế Britney & Kevin: Chaotic (2005), ghi lại cuộc sống hôn nhân của họ. Tuy nhiên, sau khi sinh con thứ 2, mối quan hệ của đôi vợ chồng bắt đầu rạn nứt. Sự khác biệt trong tính cách, lối sống, cùng với áp lực từ danh tiếng và công việc nghệ thuật khiến họ thường xuyên mâu thuẫn. Cuối năm 2006, Britney Spears nộp đơn ly hôn, viện lý do “những khác biệt không thể hòa giải”. Đến tháng 7/2007, việc ly hôn được hoàn tất. Sau đó, cô phải đối mặt với hàng loạt khủng hoảng tâm lý, trong đó có sự kiện nổi tiếng năm 2007 khi cô cạo đầu và phải nhập viện điều trị. Trong giai đoạn đó, Kevin Federline giành được quyền nuôi con chính, còn Britney Spears phải trả tiền cấp dưỡng và chỉ được thăm con theo sự sắp xếp của tòa án. Cuộc hôn nhân ngắn ngủi nhưng ồn ào này được xem là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của Britney Spears, mở đầu cho giai đoạn khó khăn kéo dài nhiều năm trong sự nghiệp và cuộc sống cá nhân của cô.

Cuộc hôn nhân mở ra chuỗi bi kịch trong đời Britney Spears

