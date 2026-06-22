Cuối cùng, Phạm Hương cũng nói thật về cuộc sống ở Mỹ

Phạm Hương hé lộ vài bức ảnh, netizen đã tưởng tượng ra cuộc sống phú bà chính hiệu.

Sau nhiều năm rời xa showbiz Việt để sang Mỹ sinh sống, Phạm Hương vẫn duy trì độ hot theo cách riêng. Không còn xuất hiện thường xuyên tại các sự kiện giải trí hay hoạt động nghệ thuật, nàng hậu lựa chọn cuộc sống kín tiếng bên gia đình và các con.

Mới đây, Phạm Hương bất ngờ chia sẻ hình ảnh một góc không gian sống tại Mỹ. Căn phòng được thiết kế theo phong cách tối giản với tông màu trắng chủ đạo, ngập tràn ánh nắng tự nhiên. Đi kèm bức ảnh, nàng hậu lần hiếm hoi trải lòng về cuộc sống hiện tại. Phạm Hương viết: "Sau một tuần cảm thấy không ngừng nghỉ, tôi cuối cùng cũng đang chậm lại và tận hưởng một chút bình yên ở nhà. Nạp năng lượng và tận hưởng những khoảnh khắc yên tĩnh."

Dòng chia sẻ ngắn gọn nhanh chóng nhận được sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng đây là một trong những lần hiếm hoi Phạm Hương bộc bạch cảm xúc cá nhân kể từ khi sang Mỹ định cư. Có thể thấy Phạm Hương đang tận hưởng nhịp sống chậm, ưu tiên sự cân bằng và những khoảnh khắc bình yên bên gia đình sau khoảng thời gian bận rộn. Trên mạng xã hội, người đẹp chủ yếu chia sẻ hình ảnh về tổ ấm, công việc kinh doanh hoa, chăm sóc con cái và những thú vui đời thường như cắm hoa, trang trí nhà cửa hay nấu ăn.

Phạm Hương tiết lộ mỗi ngày chăm chỉ làm việc, sau đó tận hưởng cuộc sống bình yên ở biệt thự

Phạm Hương làm chủ tiệm hoa ở Mỹ

Tình hình Phạm Hương và chồng ở Mỹ

Là một trong những hoa hậu có sức ảnh hưởng lớn nhất làng giải trí Việt, Phạm Hương ghi dấu ấn mạnh mẽ khi đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2015. Dù không lọt Top 15 chung cuộc, hành trình của cô tại đấu trường sắc đẹp lớn nhất hành tinh vẫn tạo nên hiệu ứng bùng nổ và giúp cái tên Phạm Hương trở thành hiện tượng của Vbiz trong suốt nhiều năm.

Năm 2018, khi sự nghiệp vẫn đang ở đỉnh cao, Phạm Hương bất ngờ sang Mỹ sinh sống. Thời điểm đó, nàng hậu cho biết mục đích ra nước ngoài là để điều trị sức khỏe. Tuy nhiên sau này, cô mới chính thức xác nhận đã xây dựng tổ ấm riêng và lần lượt chào đón hai con trai. Kể từ đó, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 gần như rút lui khỏi các hoạt động giải trí để tập trung chăm sóc gia đình và phát triển công việc kinh doanh tại Mỹ.

Gần đây, Phạm Hương chỉ chia sẻ về cuộc sống bên 2 con, không đề cập đến chồng

Ông xã của Phạm Hương là doanh nhân Bobby Trần - một Việt kiều hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh. Anh được cho là đang điều hành nhiều dự án tại Mỹ và châu Á, đồng thời tham gia hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp. Dù rất hiếm khi xuất hiện trước công chúng, Bobby Trần vẫn được biết đến là người luôn đồng hành, hỗ trợ Phạm Hương trong cuộc sống cũng như các quyết định quan trọng sau khi cô rời showbiz.

Đầu năm 2019, Phạm Hương được bạn trai cầu hôn. Tuy nhiên cho đến nay, cặp đôi vẫn chưa tổ chức đám cưới chính thức. Nàng hậu từng chia sẻ mong muốn chờ hai con lớn hơn, đủ nhận thức để cùng bố mẹ bước vào lễ đường trong ngày trọng đại. Vào năm 2023, Phạm Hương và chồng đã đưa các con trở về Việt Nam thăm gia đình, đồng thời thực hiện bộ ảnh cưới sau nhiều năm gắn bó.

Phạm Hương từng xác nhận chồng là Việt kiều giàu có ở Mỹ

Những năm gần đây, cuộc sống của Phạm Hương chủ yếu xoay quanh gia đình, hai con trai và công việc kinh doanh hoa. Trên mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc cắm hoa, trang trí nhà cửa, chăm sóc con cái hay tận hưởng cuộc sống bình yên trong căn biệt thự tại Mỹ. Dù vậy, việc nàng hậu hạn chế nhắc đến chồng, không còn thường xuyên đeo nhẫn cưới và hiếm khi đăng ảnh chung từng khiến cư dân mạng đặt ra nhiều đồn đoán về tình trạng hôn nhân.

Trước những lời bàn tán, Phạm Hương không lên tiếng giải thích. Tuy nhiên, những người bạn thân thiết từng có dịp gặp gỡ gia đình nàng hậu đều cho biết cuộc sống của cô tại Mỹ vẫn rất êm ấm. Nhiều khách mời từng đến thăm nhà riêng của Phạm Hương đều nhận xét cô đang tận hưởng cuộc sống viên mãn bên chồng và hai con trai.

Phạm Hương rời showbiz Việt nhưng vẫn có sức hút riêng

Ảnh: FBNV



