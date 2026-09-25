Cuối cùng nàng thơ sinh con cho chủ tịch showbiz cũng công khai quý tử

Nàng thơ vừa có động thái gây chú ý trong ngày sinh nhật của mình.

Ngày 23/9, QQ đưa tin siêu mẫu Hà Tuệ chính thức bước sang tuổi 37. Nhân dịp đặc biệt, người đẹp đăng tải loạt ảnh đời thường giản dị bên gia đình lên trang cá nhân. Đáng chú ý, Hà Tuệ còn chia sẻ nhiều khung hình ấm áp bên con trai Win, hiện đã 1 tuổi. Cô hạnh phúc viết: "Mỗi khoảnh khắc đều là một món quà. Mong tất cả mọi người luôn khỏe mạnh, bình an và vui vẻ".

Qua loạt ảnh được đăng tải, khoảnh khắc mẹ con Hà Tuệ quấn quýt, chơi đùa cùng nhau thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Kể từ khi sinh con và công bố tin vui từ năm ngoái cho đến nay, thiên thần Victoria's Secret và tài tử Trần Vỹ Đình giấu kín diện mạo, không chia sẻ bất kỳ hình ảnh rõ nét nào của quý tử. Do đó, hashtag #HàTuệĐăngRấtNhiềuẢnhConTrai cũng nhanh chóng lọt top tìm kiếm nóng trên MXH Weibo.

Hà Tuệ chính thức đón sinh nhật tuổi 37. Nhân dịp đặc biệt, người đẹp chia sẻ loạt ảnh đời thường lên trang cá nhân, và cô cũng lần đầu hé lộ nhiều hình ảnh ấm áp bên con trai Win, hiện đã tròn 1 tuổi. Ảnh: Weibo.

Hình ảnh hai mẹ con vui đùa, quấn quýt bên nhau nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ cư dân mạng. Ảnh: Weibo.

Hashtag #HàTuệĐăngRấtNhiềuẢnhConTrai lập tức lọt top tìm kiếm nóng, cho thấy mức độ quan tâm của công chúng dành cho cuộc sống mẹ bỉm của nàng siêu mẫu. Ảnh: Weibo.

Trước đó, vào ngày 15/9, Hà Tuệ - Trần Vỹ Đình đã tổ chức tiệc thôi nôi kín đáo cho con trai trên sân thượng ngoài trời của một nhà hàng ở Aranya, Hà Bắc (Trung Quốc). Dù chưa để lộ chính diện gương mặt, nhưng bé Win được nhận xét thừa hưởng làn da trắng và đôi tay, đôi chân dài từ mẹ. Nhiều cư dân mạng còn hài hước bình luận: "Bố là nam thần, mẹ là siêu mẫu, còn cậu bé sở hữu đôi chân dài".

Quý tử của 2 ngôi sao hàng đầu thừa hưởng làn da trắng mịn, đôi chân đôi tay dài giống mẹ. Ảnh: Weibo,

Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ vướng nghi vấn hẹn hò vào tháng 8/2021, sau khi nam diễn viên nhiều lần bị bắt gặp đích thân đưa đón nàng siêu mẫu trong nhiều ngày liên tiếp. Dù không công khai xác nhận mối quan hệ, cả hai vẫn nhận được sự ủng hộ từ công chúng. Cặp đôi được nhận xét kín tiếng, không tận dụng chuyện tình cảm để đánh bóng tên tuổi, đồng thời sở hữu ngoại hình và sự nghiệp tương xứng.

Đến tháng 3/2023, Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ gặp trục trặc tình cảm, thậm chí có một khoảng thời gian đường ai nấy đi. Tuy nhiên, đến cuối năm, cả hai quyết định cho đối phương thêm một cơ hội và hàn gắn mối quan hệ. Giữa tháng 8/2025, cặp đôi khiến showbiz Trung Quốc xôn xao khi thông báo đã đón con trai đầu lòng. Nhóc tỳ nhanh chóng nhận được sự chú ý bởi xuất thân đặc biệt khi có bố là nam diễn viên đình đám và mẹ là siêu mẫu từng sải bước trên sàn diễn Victoria's Secret. Không ít cư dân mạng gọi quý tử của cặp đôi là "em bé ngậm thìa vàng" ngay từ khi mới chào đời.

Xuất hiện trên tạp chí Harper's Bazaar, Hà Tuệ chia sẻ về hành trình sinh con đầy gian nan. Nữ siêu mẫu cho biết 90 ngày sau khi sinh là khoảng thời gian vô cùng đau đớn, thậm chí cô từng rơi vào tình trạng nguy hiểm đến tính mạng và phải trải qua 2 lần phẫu thuật. Theo Hà Tuệ, khoảng 45 ngày sau ca sinh mổ, cô phát hiện có cục máu đông trong tử cung. Tình trạng này có nguy cơ dẫn đến nhiễm trùng và băng huyết, đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Vì biến chứng hậu sản, cô buộc phải tiếp tục lên bàn mổ trong tình trạng khẩn cấp. Sau ca phẫu thuật thứ hai, nữ siêu mẫu phải mất thêm khoảng 45 ngày để chịu đựng những cơn đau và hồi phục.

Hai lần phẫu thuật liên tiếp khiến sức khỏe Hà Tuệ suy kiệt. Cô cũng thừa nhận bản thân trở nên nhạy cảm hơn sau sinh do những thay đổi về nội tiết tố. Áp lực chăm sóc con nhỏ càng khiến tinh thần nữ siêu mẫu chịu nhiều ảnh hưởng. Có thời điểm, cô gần như rơi vào trạng thái trầm cảm vì em bé liên tục quấy khóc, khiến cô cảm thấy bất lực và kiệt sức.

Điều đáng chú ý là dù đã có con chung một năm, Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ đến nay vẫn chưa tổ chức đám cưới. Cả hai cũng chưa từng công khai xác nhận liệu đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn hay chưa. Chính sự kín tiếng này càng khiến chuyện tình cảm của cặp đôi trở thành chủ đề được công chúng tò mò.

Công chúng Trung Quốc đang rất mong chờ đám cưới của Trần Vỹ Đình - Hà Tuệ. Ảnh: Sina.

Trần Vỹ Đình sinh năm 1985, ngoài là tài tử hàng đầu showbiz Hoa ngữ, còn là thiếu gia của 1 gia tộc giàu có bậc nhất đất Hong Kong (Trung Quốc). Cha nam diễn viên Cổ Kiếm Kỳ Đàm là trùm bất động sản, anh trai Trần Vỹ Đình làm trong ngành vận tải biển, còn chị gái điều hành 1 doanh nghiệp may mặc có nhiều nhà máy ở Dubai.

Bản thân Trần Vỹ Đình nắm giữ gia sản lên tới hàng trăm triệu NDT (hàng trăm tỷ đồng). Nam diễn viên có 2 biệt thự trong The Leighton Hill - khu dân đắt đỏ nhất thế giới. Anh cũng từng khiến dân tình "lác mắt" khi xuống phố với những chiếc xe đến từ các thương hiệu hàng đầu như Rolls-Royce, Lamborghini, Audi, Mercedes-Benz, Maserati... trong đó có những chiếc là phiên bản giới hạn hoặc được sản xuất riêng.

Trần Vỹ Đình là "tổng tài ngoài đời thực" của Cbiz. Ảnh: Weibo.

Trong khi đó, Hà Tuệ là người mẫu hàng đầu Trung Quốc, được mệnh danh là "Hà tiên cô" vì sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, gương mặt đậm nét Á Đông. Cô là 1 trong số ít người mẫu Trung Quốc từng biểu diễn cho show thời trang nội y của Victoria's Secret. Hà Tuệ cũng là người mẫu xứ tỷ dân sải bước nhiều nhất ở "đêm thời trang sexy nhất hành tinh" (hơn 8 lần).

Hà Tuệ được mệnh danh là "Hà tiên cô". Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Weibo