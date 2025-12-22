Cuối cùng Mỹ Tâm cũng trả được "món nợ" suốt 23 năm

Tối 20/12 tại Quảng trường Ngọ Môn (TP. Huế), Mỹ Tâm đã xuất hiện trình diễn trong khuôn khổ Lễ Bế mạc Năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025. Tại đây, Mỹ Tâm đã mang đến 4 ca khúc: Hẹn Ước Từ Hư Vô, Người Hãy Quên Em Đi, Nối Vòng Tay Lớn và ca khúc vừa mới ra mắt tại Live Concert cùng tên - See The Light. Sắc vóc và nhan sắc của Mỹ Tâm quả thực "danh bất hư truyền" khi cô đã khiến hàng nghìn khán giả có mặt tại Quảng trường Ngọ Môn "rung rinh" trước thần thái, giọng hát cũng như những màn giao lưu vui vẻ.

Mỹ Tâm đã xuất hiện trình diễn trong khuôn khổ Lễ Bế mạc Năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025

Tại đây, Mỹ Tâm cũng cho biết mẹ cô là người gốc Huế thế nên nữ ca sĩ cũng đã liên tục giao lưu với khán giả bằng giọng Huế. Đáng chú ý, sau khi kết thúc Hẹn Ước Từ Hư Vô, Mỹ Tâm tiến đến giao lưu với các fan ở khu vực rìa sân khấu. Tại đây, Mỹ Tâm đã phát hiện ra một khán giả đặc biệt và xin phép với toàn bộ khán giả được trả "món nợ" kéo dài suốt 23 năm qua.

Mỹ Tâm giao lưu vui vẻ với khán giả

Cụ thể, khán giả này đã gặp gỡ Mỹ Tâm 23 năm về trước nhưng lỡ hẹn kí tặng. Biết tin Mỹ Tâm diễn ở Huế, người này đã để lại bình luận muốn xin chữ kí và Mỹ Tâm đã đồng ý sẽ "trả nợ". Và quả thật, Mỹ Tâm đã không thất hứa: cô đã tân tay trao tặng chữ kí cho vị khán giả này trước tiếng hò reo vang dội của hàng nghìn khán giả. Hành động dễ thương của Mỹ Tâm càng chứng minh sự tận tâm và chân thành của cô với người hâm mộ.

Mỹ Tâm đã tân tay trao tặng chữ kí cho vị khán giả này trước tiếng hò reo vang dội của hàng nghìn khán giả

Mỹ Tâm dù là tượng đài Vpop, "top 1 server" hiện tại nhưng vẫn vô cùng gắn bó, gần gũi với người hâm mộ. Nhiều fan theo cô lâu năm thậm chí đã có cơ hội đồng hành trong công việc, sự nghiệp. Cử chỉ nhỏ nhưng đáng yêu tại Huế càng khiến Mỹ Tâm lại lần nữa ghi điểm trong lòng công chúng.