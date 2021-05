Cuối cùng Lee Hyori hé lộ lý do chuyển về ở ẩn tại đảo Jeju, hóa ra không phải do chồng mà là vì nhân vật đặc biệt này?

Hẳn ai theo dõi và yêu mến Lee Hyori cũng đều biết nữ ca sĩ đã chuyển đến sống tại hòn đảo xinh đẹp Jeju từ nhiều năm trước.

"Nữ hoàng gợi cảm" và nhạc sĩ Lee Sang Soon cùng tận hưởng những ngày tháng hôn nhân hạnh phúc trên đảo, xa rời chốn đô thị xô bồ. Đây hẳn là cuộc sống an nhiên, tự do tự tại mà nhiều người mơ ước.

Vào ngày 8/5, trên chương trình Animal Farm, Lee Hyori đã tiết lộ lý do chuyển đến đảo Jeju. Không phải vì chồng hay nhân vật đặc biệt nào khác, chính những chú chó cưng mới là nguyên nhân chính tạo động lực cho Lee Hyori chọn Jeju làm nơi xây dựng tổ ấm.

Hóa ra, khi cùng những chú chó cưng du lịch Jeju, Lee Hyori đã nhận ra chúng vô cùng vui vẻ và hạnh phúc khi ở trên đảo. Thấy được điều đó, cô và chồng đã quyết định mua nhà và chuyển đến đây.

Tại chương trình Animal Farm, "nữ hoàng sexy" cũng chia sẻ khoảnh khắc chia tay chú chó cưng tên Soonshim và cho khán giả thấy hành trình dài 3647 ngày cô cùng Soonshim ở bên nhau.

Qua lời kể của Lee Hyori, fan nào cũng có thể cảm nhận được cô yêu quý Soonshim đến thế nào: "Soonshim là sinh vật đầu tiên tôi yêu mến và cảm thấy gắn kết đến nhường này. Chính lúc đó, tôi đã nhận ra đâu là điều quan trọng nhất với mình".

Dù đã chuyển đến nhà mới được 3 năm nhưng Lee Hyori đã quyết định quay lại ngôi nhà cũ để ghi lại những thước phim về nơi cô cùng Soonshim dành nhiều thời gian với nhau nhất.

Lee Hyori và chú chó cưng đầu tiên Soonshim cùng nhau xuất hiện trên Animal Farm

Lee Hyori nổi tiếng là ngôi sao vô cùng yêu mến động vật. Chính tình yêu vô bờ bến dành cho động vật cũng là điểm chung kết nối Lee Hyori với nhạc sĩ Lee Sang Soon. "Cô tiên quốc dân" và người chồng nhạc sĩ đã cùng nhau hợp tác để sản xuất 1 album có chủ đề về động vật.

Trong quá trình làm việc với nhau, tình cảm giữa cả hai đã nảy nở theo cách vô cùng tự nhiên. Cứ vậy, "cô tiên quốc dân" và chàng nhạc sĩ giản dị trở thành một cặp đôi chính thức và dần tiến đến hôn nhân. Sau khi kết hôn, cả 2 đã cùng nhau chuyển đến đảo Jeju và sống hạnh phúc bên đàn thú cưng đáng yêu.

Lee Hyori và chồng đều vô cùng yêu động vật

Bên cạnh Lee Hyori luôn có sự đồng hành của những chú cún cưng

