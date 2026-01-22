Cuối cùng điều bí ẩn về Phương Nhi và Minh Hoàng đã được công khai

Sáng 22/1, mạng xã hội tiếp tục dậy sóng khi ekip thực hiện bộ ảnh cưới của Minh Hoàng và Á hậu Phương Nhi chính thức tung ra loạt hình ảnh full HD, đánh dấu lần đầu tiên visual cô dâu - chú rể được hé lộ trọn vẹn. Trước đó, cả hai từng khiến netizen xôn xao khi được cho là âm thầm cập nhật ảnh cưới làm ảnh đại diện, nhưng phải đến hôm nay, toàn bộ concept với ngựa trắng mới thật sự lộ diện.

Trong bộ ảnh lần này, Phương Nhi ghi điểm với vẻ đẹp dịu dàng, trong trẻo đúng chuẩn nàng thơ. Nàng hậu xuất hiện trong những thiết kế váy cưới trắng, tôn trọn vóc dáng mảnh mai. Đặc biệt, hình ảnh Phương Nhi ngồi trên lưng ngựa trắng nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Visual của nàng hậu được nhận xét vừa ngọt ngào vừa sang trọng, mang cảm giác cổ điển nhưng không hề cũ kỹ.

Trong khi đó, thiếu gia Minh Hoàng cũng khiến nhiều người bất ngờ với diện mạo lịch lãm. Chú rể diện suit tối giản, ghi điểm ở phong thái điềm đạm và gương mặt điển trai. Trong khung hình dắt ngựa hay khoác tay Phương Nhi trên chiếc xe đạp cổ, Minh Hoàng toát lên vẻ chững chạc và phong độ.

Phương Nhi và Minh Hoàng hé lộ một chút về ảnh cưới qua tài khoản mạng xã hội riêng tư. Ảnh: Tổng hợp

Full HD bộ ảnh cưới của cả hai chính thức được công bố. Ảnh: Antiantiart

Ảnh: Antiantiart

Nhiều khoảnh khắc trong bộ ảnh cưới được hé lộ thêm. Ảnh: Antiantiart

Bộ ảnh cưới của Phương Nhi và Minh Hoàng vừa tạo cảm giác cổ điển, vừa làm nổi bật tinh thần thanh lịch, tinh giản. Tông màu trầm, ánh sáng nhẹ cùng bối cảnh tối giản giúp visual của cô dâu - chú rể càng thêm nổi bật.

Ngay sau khi loạt ảnh được công bố, cộng đồng mạng không ngừng để lại lời khen cho nhan sắc của Phương Nhi lẫn Minh Hoàng. Nhiều người nhận xét cả hai có "tướng phu thê", đứng cạnh nhau rất hài hòa và cuốn hút. Dù luôn giữ sự kín tiếng trước truyền thông, nhưng chỉ qua bộ ảnh cưới này, Minh Hoàng và Phương Nhi đã đủ khiến netizen phải gật gù vì một cặp xứng đôi vừa lứa.

Đôi dâu rể vừa đẹp đôi vừa tình tứ khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa. Ảnh: Antiantiart

Phương Nhi và Minh Hoàng tổ chức lễ ăn hỏi vào tháng 1/2025. Sau lễ ăn hỏi, cặp đôi thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong những chuyến du lịch nước ngoài, đi xem concert hay tham gia các hoạt động đời thường. Minh Hoàng luôn đồng hành cùng vợ, không ngại thể hiện sự quan tâm và tình cảm trong những không gian phù hợp, vừa đủ tinh tế, vừa không phô trương.

Cặp đôi sẽ tổ chức lễ cưới trong 2 ngày 22/1 và 23/1 tại một trong những khu resort sang trọng thuộc sở hữu của tập đoàn nhà chú rể. Khách mời dự đám cưới của Phương Nhi và chồng có quy định dresscode trang phục với màu sắc phong phú thiên về phong cách nhẹ nhàng, tươi tắn.