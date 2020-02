Cuộc truy lùng hung thủ gây trọng án chiều mùng 1 Tết

Ngoài việc phải đối phó với thủ đoạn tinh vi của đối tượng gây án là Triệu Tòn Kiều, tên gọi khác là Triệu Nguyên Châu (SN 1997, trú tại thôn Khe Tào, xã Nậm Tha, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai), họ còn phải chạy đua với thời gian để bắt giữ đối tượng gây án.



Lần theo tung tích nghi can gây án

Thượng tá Nguyễn Minh Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai, cho biết vụ án xảy ra vào chiều mùng 1 Tết.

Quá trình lần tìm manh mối của vụ án, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Đó là thủ đoạn tinh vi của đối tượng gây án; thời gian và cả áp lực trong công việc.

9h ngày 25-1 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán Canh Tý), Kiều uống rượu cùng bạn là Triệu Tòn Khách, em trai Khách là Triệu Tòn Pham và một người bạn tên Sơn tại nhà anh ta.

Đến khoảng 11h, Kiều cùng số người nêu trên đi đến nhà Trần Khánh Linh ăn cơm uống rượu cùng với Linh, bố mẹ Linh và một số bạn bè của Linh.

Sau đó, đến khoảng 13h30, Kiều đi xe máy chở Linh và Khách đi đến nhà ông Văn (là bác của Khách). Khách vào nhà ông Văn còn Kiều tiếp tục đi xe môtô chở Linh đi về phía trung tâm xã Nậm Tha.

Khoảng 15h, một số hàng xóm gần nhà Kiều thấy Kiều đi về nhà trong tình trạng quần áo ướt, bẩn và bảo mẹ đun nước cho Kiều tắm rửa.

Khoảng 6h ngày 26-1, Kiều lấy số tiền 19 triệu đồng rồi bỏ đi. Đó là những thông tin ban đầu, cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai thu thập được về đối tượng nghi vấn.

Ngay khi tiếp nhận thông tin về vụ án (khoảng 11h ngày 26-1, tức mùng 2 Tết Nguyên đán), dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã huy động hầu hết cán bộ, chiến sỹ vào cuộc.

Công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cũng được tiến hành một cách tỉ mỉ để thu thập các dấu vết và mối quan hệ của nạn nhân. Khi được tìm thấy, nạn nhân Trần Khánh Linh (SN 1996, cũng trú tại xã Nậm Tha) bị vùi lấp trong lớp cát mỏng, lộ phần mặt, bàn tay phải và mũi giày bên phải.

Phía đầu tử thi cách 2m về phía Tây có vết trượt đất còn mới và cách 3,8m về phía Nam có rãnh đất mới đã đào hết phần cát bên trên.

Mở rộng hiện trường 70m về phía Đông Nam, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Lào Cai còn phát hiện một số vết trượt đất mới; thu giữ một số sợi tóc và đoạn cây dây leo cùng loại với đoạn dây quấn quanh cổ nạn nhân...

Kết quả khám nghiệm xác định đây là vụ án mạng, nạn nhân Linh tử vong do ngạt cơ học.

Tang vật trong vụ án.

Cùng với việc khám nghiệm hiện trường, tử thi các trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành thu thập lời khai của các nhân chứng tỉ mỉ và chi tiết..., đây là điểm nhấn quan trọng để khám phá thành công vụ án.

Nhân thân và các mối quan hệ của nạn nhân Linh nhanh chóng được dựng lên.



Linh có một đời chồng và một con thơ. Sau khi ly hôn, người phụ nữ xấu số về Bắc Ninh làm thuê. Vào thời điểm trước Tết Nguyên đán vài ngày, nạn nhân về Lào Cai ăn Tết cùng với gia đình.

Quá trình rà soát, các mâu thuẫn liên quan đến tình ái, quan hệ làm ăn của nạn nhân Linh đều bị các trinh sát loại trừ. Mọi nghi vấn đều tập trung vào đối tượng Triệu Tòn Kiều.

Là con thứ 4 trong một gia đình người Dao, Kiều học hết lớp 9/12 thì bỏ học ở nhà rồi làm thuê cho một cửa hiệu cầm đồ. Kiều chưa có tiền án, tiền sự nhưng ở địa phương anh ta cũng là một đối tượng côn đồ.

Theo tài liệu cơ quan Công an thu thập được thì Kiều đã 2 lần bị Công an xã Nậm Tha mời đến làm việc do liên quan đến các vụ đánh nhau ở địa phương...

Những nghi vấn càng rõ nét trước những biểu hiện bất thường của Kiều. Nhưng để có được thông tin này là quá trình làm việc khẩn trương, tỉ mỉ và thể hiện sự mưu trí của các trinh sát được giao nhiệm vụ.

Các trường hợp được triệu tập để làm việc đều có quan hệ quen biết với đối tượng nghi vấn. Lấy lý do vào ngày Tết, họ từ chối hợp tác với cơ quan Công an. Về phần đối tượng nghi vấn, sau khi vụ án xảy ra cũng nhanh chóng rời khỏi địa phương.

Sa lưới

Một chuyên án đã được Ban giám đốc Công an tỉnh Lào Cai chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập, nhằm huy động tối đa các biện pháp nghiệp vụ phá án trong thời gian ngắn nhất.

Cơ quan chức năng dẫn giải đối tượng.



Cùng thời điểm Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với lực lượng Biên phòng và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Lào Cai phong tỏa tuyến biên giới và tiến hành kiểm tra trên các tuyến quốc lộ, nghi vấn đối tượng có thể đi qua; các mũi công tác của đơn vị đã tỏa đi Yên Bái, Điện Biên và Lai Châu, là những địa điểm nghi vấn Kiều có thể tìm đến. Chiều 26-1, họ phát hiện đối tượng di chuyển theo hướng về Hà Nội...

Trước tình hình trên, Ban giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an và Cục Cảnh sát hình sự chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an TP Hà Nội phối hợp truy bắt đối tượng.

Thượng tá Nguyễn Minh Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai, được giao nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo mũi công tác này.

Trong quá trình trốn chạy, đối tượng nghi vấn thường xuyên thay đổi phương tiện và có nhiều mánh khóe tinh vi hòng trốn tránh sự phát hiện của lực lượng Công an. Cuộc rà soát kéo dài đến 4h sáng ngày 27 -1 tức mùng 3 Tết thì anh em đã thấm mệt.

Các nhà trọ, phòng nghỉ nghi vấn đối tượng có thể tìm đến đều được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai; các trinh sát Phòng 6, Cục Cảnh sát hình sự và Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) rà soát nhưng không thu được kết quả như mong đợi, do nhiều chủ nhà nghỉ năm mới ngại ngần hợp tác với cơ quan Công an.

Có một kỷ niệm trong quá trình truy bắt đối tượng mà Thượng tá Nguyễn Minh Thắng đặc biệt ấn tượng. Anh nhớ lại: "Trong vụ án này, chính sự cẩn trọng thái quá của Kiều lại "phản bội" anh ta. Vào thời điểm đó, khu vực bến xe, các tổ công tác của các đơn vị đã giăng lưới...

Song với bản tính đa nghi, Kiều đã ngụy trang một cách thái quá, anh ta che kín mặt bằng khẩu trang, quấn khăn kín mít, điều này đã khiến các trinh sát nghi ngờ.

Trong vụ án này, nếu anh em không có những chiến thuật phá án thích hợp thì đối tượng đã nhanh chân cao chạy xa bay.

Kiều đã đến khu vực bến xe và nghe ngóng thông tin... Nhưng do cảm thấy bất an nên anh ta đã bỏ chiếc vé mua với giá 1,4 triệu đồng để tiếp tục bỏ trốn.

Kiều sang Long Biên rồi tiếp tục di chuyển về quận Ba Đình (Hà Nội)... Tất cả hành trình của đối tượng đều nằm trong tầm kiểm soát của các đơn vị nghiệp vụ tham gia phá án.

Thượng tá Nguyễn Minh Thắng và đồng đội nhiều lần nhắc đến sự tàn độc của Kiều. Giữa Kiều và nạn nhân Linh không có quan hệ tình cảm nam nữ nhưng cũng biết nhau từ rất lâu.

Nhưng khi đã uống rượu say, đối tượng đã không kiềm chế được dục vọng tầm thường của bản thân.

Với rắp tâm thực hiện hành vi phạm tội, Kiều chở nạn nhân thẳng lên bờ suối. Khi Linh còn chưa hết bàng hoàng sau cú sượt ngã thì gã đã dùng vũ lực để thực hiện ý đồ xấu.

Khi Linh không còn khả năng kháng cự, Kiều kéo nạn nhân qua bờ suối rồi dùng đá đập vào đầu rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Tiếp đó, để che đậy hành vi phạm tội, đối tượng quay trở về nhà rồi lấy chiếc cuốc để giấu xác nạn nhân rồi trở về nhà sinh hoạt bình thường.

Sau khi bị bắt giữ, Kiều còn khai nhận trong một phút hoảng loạn, anh ta đã gọi điện thoại cho người bạn gái ở Điện Biên kể lại sự việc đã xảy ra. Khi người này khuyên Kiều ra đầu thú thì anh ta lo sợ đã tìm cách bỏ trốn.

Ngay trong đêm mùng 3 Tết, Kiều đã được đưa về trụ sở Công an tỉnh Lào Cai.

Song chuyên án chỉ kết thúc, khi các tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai sau một ngày dầm mình dưới cái lạnh 10 độ C đã thu giữ được chiếc cuốc cùng một số tang vật vụ án (vào tối ngày 28-1, tức 4 Tết) và những thủ tục cuối cùng để khởi tố vụ án, bắt tạm giam Kiều về hành vi giết người được hoàn tất vào chiều mùng 5 Tết.

Đến lúc này, họ mới được ăn bữa cơm đoàn viên với người thân trong gia đình.

Đón một cái Tết muộn nhưng cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai và cán bộ Phòng 6, Cục Cảnh sát hình sự và Công an TP Hà Nội cảm thấy thấy thật hạnh phúc vì đã góp phần giữ sự bình yên cho nhân dân.