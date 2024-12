Cuộc truy lùng bà chủ vựa hải sản Lê Kim Nữ

Đầu tháng 11 vừa qua, Công an tỉnh Phú Yên cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án và bị can để tiếp tục điều tra và xử lý đối với Lê Kim Nữ (SN 1984, trú ở thôn Bình Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên).

Theo hồ sơ vụ án, 12 năm trước, vào ngày 6/10/2012, Lê Kim Nữ cùng Nguyễn P. N. (SN 1979, trú ở thôn Phước Bình Bắc, xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) đột nhập vào nhà người dân ở phường 2, TP Tuy Hòa tháo lấy trộm 1 ti vi, sau đó tiếp tục đến phường Phú Đông đột nhập, lấy trộm 1 màn hình vi tính đem đi cầm cố, lấy tiền tiêu xài.

Đối tượng Lê Kim Nữ - Ảnh: CA Phú Yên

Khi bị công an bắt giữ, Lê Kim Nữ khai tên giả là Huỳnh Thị Tuyết, vợ của N. Sau đó lợi dụng chính sách nhân đạo của pháp luật đối với người đang nuôi con nhỏ Nữ đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Khi xác minh nhân thân, xác định đối tượng tên thật là Lê Kim Nữ, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa phát hiện trước khi gây ra vụ trộm cắp nêu trên, Nữ đã gây án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” vào tháng 9/2010 rồi lẩn trốn. Vì vậy, tháng 12/2013, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy An khởi tố bị can, ra quyết định truy nã trên toàn quốc. Đồng phạm của Nữ là N. sau đó đã bị truy tố và xét xử về tội “Trộm cắp tài sản”.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Bình – Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Tuy Hòa đã kể về hành trình dài ngày vượt hàng nghìn cây số đến khắp các tỉnh, thành khu vực phía Bắc để truy lùng đối tượng thay tên đổi họ, trốn truy nã hàng chục năm trời Lê Kim Nữ.

Từ nữ sinh viên đến kẻ trốn nã suốt 12 năm

Lê Kim Nữ hơn 20 năm trước là một cô gái trẻ ở quê lên phố bước chân vào giảng đường một Phân viện ở TP Tuy Hòa. Những tưởng cô nữ sinh viên năm đó đã có một cuộc đẹp nhưng với bản chất của người thích đua đòi ăn chơi, Nữ đã sa vào vòng xoáy tội lỗi và bị tòa án nhân dân huyện Tuy An kết án 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thay vì chấp hành án, Nữ lại bỏ trốn khỏi địa phương và bị truy nã toàn quốc.

Để trốn tránh bị phát hiện, truy bắt, Lê Kim Nữ cắt đứt mọi liên lạc với người thân trong gia đình và tất cả các mối quan hệ bạn bè. Không ít lần các trinh sát hình sự Công an TP Tuy Hòa cất công lên đường xuôi Nam, ngược Bắc và đến các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên … dò tìm tung tích đối tượng nhưng kết quả, tất cả đều là con số không. Có lần, các trinh sát nắm được thông tin Lê Kim Nữ đang xuất hiện tại một nhà trọ ở khu công nghiệp tỉnh Bình Dương nhưng khi đến nơi, đối tượng đã mất hút một cách bí ẩn.

Ròng rã suốt hơn chục năm trời, trải qua các lần sáp nhập, thay đổi bộ phận và trinh sát phụ trách theo dõi đối tượng trốn nã, đến đầu tháng 10/2024, trong lúc rà soát thông tin cập nhật hồ sơ, tình hình đối tượng, Thiếu tá Nguyễn Thanh Bình phát hiện một thông tin “lạ” từ trong tập hồ sơ do trinh sát từ địa bàn xác minh gửi về.

Lê Kim Nữ buộc phải tra tay vào còng sau 12 năm lẩn trốn - Ảnh: CA Phú Yên

Ngay lập tức, một mũi trinh sát lập tức lên đường đến địa điểm nghi vấn. Sau khi xác định chính xác đối tượng truy nã, các trinh sát liền bí mật, nhanh chóng tiếp cận. Sau hơn 12 năm lẩn trốn, thay tên đổi họ và ẩn nấp nhiều nơi, lúc này Lê Kim Nữ đã là bà chủ một vựa chuyên mua bán hải sản ở tỉnh Vĩnh Phúc. Để trốn sự truy lùng của cơ quan công an, Nữ ngoài chuyện thay tên, đổi họ thì thậm chí đã thay đổi cả giọng nói và phẩu thuật thuật thẩm mỹ thay nhân dạng.

Tuy nhiên, lưới trời lồng lộng, khi bị một cán bộ nữ trong tổ công tác bất ngờ tiến đến hỏi thăm, nghe đến chất giọng của người miền Trung, gương mặt của Lê Kim Nữ đã nhanh chóng biến sắc. Biết không thể trốn tránh mãi ngoài vòng pháp luật, đối tượng đã chấp nhận tra tay vào còng, cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình, kết thúc hành trình hơn 12 năm thay tên đổi họ trốn nã.