Cuộc truy bắt 'con quỷ điên loạn' sát hại 67 người ở Trung Quốc

Sáng 14/2/2004, Dương Tân Hải, kẻ đã khiến cả xã hội Trung Quốc rúng động bởi chuỗi tội ác giết người, hiếp dâm và cướp bóc, được hai cảnh sát áp giải ra pháp trường, khép lại hành trình đẫm máu kéo dài hơn 4 thập kỷ.

Từ năm 2000 đến 2003, "con quỷ điên loạn" Dương Tân Hải đã sát hại 67 người, hiếp dâm 23 phụ nữ trong số các nạn nhân ở bốn tỉnh An Huy, Hà Nam, Sơn Đông và Hà Bắc. Trung bình mỗi vụ, hắn đoạt mạng 3 người.

Điều bí ẩn là Dương Tân Hải không có động cơ gây án nhất định, chỉ đơn giản thích cảm giác giết người. Tại phiên tòa xét xử, hắn từ chối quyền kháng cáo. Ngay trước khoảnh khắc bị xử bắn, tên sát nhân điên loạn kết thúc cuộc đời bằng ba chữ lạnh người: "Tôi xứng đáng!" .

Dương Tân Hải thú nhận sát hại 67 người. (Nguồn: ATI)

"Thiên tài" hướng nội

Dương Tân Hải sinh năm 1968 tại tỉnh Hà Nam , Trung Quốc, trong một gia đình có 6 anh chị em. Gia đình hắn là một trong những hộ nghèo nhất trong làng. Cả gia đình 8 người sống chen chúc trong một căn nhà đất tồi tàn nơi mùi phân và nước tiểu bốc lên nồng nặc. Anh chị em hắn thường xuyên rơi vào cảnh thiếu ăn, điều kiện thiếu thốn.

Trong suốt thời gian đi học, thành tích của Dương Tân Hải khiến người xung quanh thán phục vì luôn nằm trong top học sinh đứng đầu trường. Giáo viên còn cho rằng hắn có năng khiếu hội họa và viết lách. Sự thông minh và thành tích xuất sắc ấy từng là niềm hy vọng đổi đời của cả gia đình.

Tuy nhiên, ẩn đằng sau vẻ thông minh là một đời sống nội tâm đầy phức tạp. Hắn tìm cách giải tỏa cảm xúc qua sở thích vẽ tranh và viết lách. Những tác phẩm này cũng là dấu hiệu đầu tiên cho thấy tâm lý bất ổn của tên sát nhân này, bởi nội dung rùng rợn và thiên hướng mô tả những vụ án mạng đẫm máu.

Dù được gia đình tạo điều kiện, bản thân Dương Tân Hải cũng phải làm những công việc cực nhọc như gánh củi thuê để phần nào trang trải tiền học, bởi y tự ý thức rằng chỉ có học hành mới có thể giúp thoát khỏi cảnh nghèo khổ. Nhưng cũng chính cái nghèo đã khiến con đường học tập của hắn dang dở.

Năm 17 tuổi, Dương xa quê, làm cùng lúc nhiều công việc như đào than, bán trái cây, làm việc ở công trường với hy vọng thay đổi cuộc đời. Đáng tiếc, mọi cố gắng thoát khỏi cảnh khốn khó của hắn dường như đều bị cuộc đời dập tắt.

Làm việc trong hầm mỏ khắc nghiệt, ông chủ không trả lương cả năm rồi quỵt, Dương Tân Hải dần nuôi lòng uất ức và hình thành sự căm phẫn sâu sắc đối với xã hội. Trong cơn giận dữ, hắn trộm đồ ở mỏ than, và chính vụ trộm này đã trở thành bước ngoặt, mở đầu cho chuỗi phạm tội kinh hoàng của Dương Tân Hải.

Chuỗi án mạng kinh hoàng

Từ năm 1988 đến 1991, Dương Từ Hải liên tiếp phạm tội trộm cắp, bị đưa vào nhiều trại lao động khác nhau. Đến năm 1996, hắn bị kết tội cố ý hiếp dâm nhưng không thành, do đó thụ án 3 năm. Hắn được thả tự do năm 1999, đây cũng là thời điểm chuỗi giết người khét tiếng nhất Trung Quốc bắt đầu.

Hiện trường đẫm máu của một trong số các vụ án. (Nguồn: ATI)

Không rõ chính xác vụ giết người đầu tiên của tên sát nhân xảy ra ở đâu, nhưng theo điều tra, nhiều khả năng là ở Phú Dương, tỉnh An Huy.

Tại đây, ngày 1/10/2000, người ta phát hiện bà Ngột Tuấn Anh, cùng cháu trai 7 tuổi và cháu gái 12 tuổi, đều bị sát hại trong nhà. Điều thương tâm là cô cháu gái Trương Á Đằng còn bị cưỡng hiếp trước khi chết. Theo cảnh sát điều tra, hung thủ dùng búa và dao tấn công các nạn nhân sau khi lẻn vào nhà vào ban đêm, điều này rất giống phương thức gây án đặc trưng sau này của Dương Tân Hải.

Những vụ án tương tự liên tục xảy ra ở cả 4 tỉnh An Huy, Hà Nam, Sơn Đông và Hà Bắc. Trong vòng 4 năm, cảnh sát cho biết Dương Tân Hải đã giết hại tổng cộng 67 mạng người trong 26 vụ án.

Tội ác của hắn hết sức tàn bạo. Tân Hải chọn nhà nạn nhân để tấn công một cách ngẫu nhiên, không tha bất cứ ai, từ trẻ em cho tới người già. Hắn không có động cơ rõ ràng nào và cũng không có mối liên hệ gì với các nạn nhân.

Với đầu óc thông minh và nhanh nhạy, Dương Tân Hải luôn tính toán kỹ để tránh bị phát hiện. Hắn mặc quần áo mới cho mỗi vụ án và đi giày lớn hơn cỡ thật vài số nhằm cố ý đánh lừa điều tra viên. Sau khi gây án, hắn luôn nhanh chóng rời khỏi hiện trường, không bao giờ ở lại một thị trấn quá lâu, khiến cảnh sát càng khó khăn hơn trong việc điều tra dấu vết.

Việc hắn không có địa chỉ, công việc ổn định hay bất cứ mối quan hệ thân thiết nào càng khiến việc điều tra hành tung và quá trình di chuyển của hắn gần như bất khả thi. Trong suốt ba năm, Tân Hải ẩn dật như một bóng ma, nay đây mai đó, trong khi số lượng nạn nhân cứ tiếp tục tăng lên.

Lần theo kẻ thủ ác

Qua việc khám nghiệm hiện trường cùng lời khai của một số nạn nhân may mắn thoát chết, cơ quan điều tra nhận định hung thủ chỉ có thể là một tên duy nhất, khoảng 30-40 tuổi, thân hình nhỏ con, am hiểu thói quen sinh hoạt ở vùng nông thôn và từng có tiền án tiền sự về tội trộm cắp, quấy rồi tình dục.

Tại hiện trường, một vài sợi tóc của hung thủ được tìm thấy để xét nghiệm ADN, nhưng điều kỳ lạ là cảnh sát không bao giờ thu được dấu vết tinh dịch dù hắn cưỡng hiếp tới 23 nạn nhân nữ.

Cảnh sát áp giải Dương Tân Hải ra tòa ngày 1/2/2004. (Nguồn: China Daily)

Việc bắt giữ Dương Tân Hải diễn ra nhờ sự may mắn của cảnh sát, chứ không phải kết quả từ một cuộc điều tra chính thức. Theo BBC, tháng 11/2003, cảnh sát đang tiến hành kiểm tra một hộp đêm ở Thương Châu thì phát hiện một người đàn ông khả nghi. Sau quá trình thẩm vấn, cảnh sát xác định đó chính là Dương Tân Hải, kẻ gieo rắc hàng loạt tội ác ở nhiều tỉnh khác nhau.

Khi bị bắt, "quái vật sát nhân" bình thản thú nhận tội ác của mình chứ không chống cự. Hắn còn cung cấp thêm những chi tiết rùng rợn mà cảnh sát chưa phát hiện ra. Kết quả xét nghiệm ADN của Dương Tân Hải trùng khớp hoàn toàn với mẫu tóc thu được từ hiện trường gây án.

Dù rất thành khẩn khi khai báo, nhưng Dương Tân Hải không đưa ra một động cơ gây án nào cụ thể, hắn cũng chỉ nói vào ngày xử tử: "Khi giết người, tôi cảm thấy một sự thỏa mãn khó tả. Điều đó thôi thúc tôi giết thêm càng nhiều người càng tốt".

Phiên tòa xét xử Dương Tân Hải năm 2004 chỉ kéo dài vỏn vẹn một tiếng đồng hồ. Hắn không phản bác các cáo buộc và cũng không xin được khoan hồng. Hắn chấp nhận số phận, nói rằng bản thân không hề muốn là một phần trong xã hội.

Ngày 14/2/2004, Dương Tân Hải bị xử tử, khép lại chuỗi tội ác của một trong những tên tội phạm khét tiếng nhất Trung Quốc.