Cuộc tranh luận tổng thống khác thường

Cách biệt tăng lên?

Trước màn "so găng", các cuộc thăm dò cho thấy tỉ lệ ủng hộ giữa ông Donald Trump và Tổng thống Joe Biden khá sít sao. Một cuộc khảo sát của tờ The New York Times và Trường Siena College, được công bố trước cuộc tranh luận, cho thấy ông Trump nhận được gần 48% tỉ lệ ủng hộ trong khi ông Biden là 44%. Giới quan sát chính trị nhận định diễn biến cuộc tranh luận hôm 27-6 có thể làm tăng thêm sự chênh lệch.

Ngay sau cuộc tranh luận, theo khảo sát của đài CNN, khoảng 67% cử tri được hỏi cho rằng ông Trump thể hiện tốt hơn, so với 33% nghiêng về ông Biden. Trước cuộc tranh luận, tỉ lệ này dành cho ông Trump và ông Biden lần lượt là 55% và 45%. Điều này cho thấy sự thay đổi đáng kể so với năm 2020, thời điểm ông Biden được đánh giá là vượt trội hơn ông Trump trong cả 2 cuộc tranh luận.

Trong khi đó, một số cử tri còn do dự đã nêu ý kiến bất lợi cho ông Biden sau cuộc tranh tài vừa rồi. Trong số 13 người "chưa ra quyết định" được hãng tin Reuters khảo sát có đến 10 người mô tả màn tranh luận của vị tổng thống 81 tuổi là "yếu ớt, bối rối và khó mà xem được".

Bảy trong số 9 cử tri thất vọng trước màn thể hiện của ông Biden nói với Reuters rằng họ đang nghiêng về phía ông Trump vì họ không còn tin rằng ông Biden có thể thực hiện tốt cương vị tổng thống.

Bà Meredith Marshall, 51 tuổi, sống ở khu vực Los Angeles và làm nghề tự do, cho rằng cuộc tranh luận khiến bà bị sốc. Bà Marshall từng bỏ phiếu cho ông Biden vào năm 2020 nhưng hiện nghiêng về phía ông Trump, với lý do "tinh thần ông Biden thiếu nhạy bén".