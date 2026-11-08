Cuốc taxi chỉ 470.000 đồng nhưng khách chuyển khoản 470 triệu và bảo không cần trả, ngay sau đó tài xế phải làm việc với công an

Nam tài xế được trả tiền gấp 1.000 lần và được yêu cầu không cần trả lại.

Theo báo Dünya của Thổ Nhĩ Kỳ, một sự việc hy hữu xảy ra tại thành phố Izmir khi tài xế taxi Celal Sarıoğlu, 56 tuổi, bất ngờ nhận được khoản chuyển khoản lên tới 920.000 lira (khoảng 670 triệu đồng) sau khi khách hàng bảo không cần trả lại tiền thừa, thay vì 920 lira (khoảng 470.000 đồng) tiền cước chuyến đi.

Điều đáng nói, nam tài xế đã hành nghề suốt 26 năm này không chút do dự, lập tức quay lại tiệm cắt tóc nơi vừa trả khách để tìm lại người đã chuyển khoản. Theo thông tin được đăng tải ngày 22/9/2026, ông Sarıoğlu đã làm tài xế taxi tại Bến xe Izmir trong 26 năm. Vài ngày trước, vào một buổi sáng, ông đón một hành khách tại bến xe và chở người này đến quận Karşıyaka.

Khi kết thúc hành trình, đồng hồ tính cước taxi hiển thị 920 lira (khoảng 470.000 đồng). Tuy nhiên, hành khách đã mắc sai sót khi thực hiện giao dịch chuyển khoản ngân hàng, khiến số tiền thanh toán bị thừa tới ba chữ số 0. Thực tế, khách hàng có nói rằng chuyển thừa một chút để cảm ơn tài xế vì chuyến xe nhưng chuyển với số tiền lớn như vậy gây ra nhiều nghi vấn.

Kiểm tra tài khoản, ông Sarıoğlu phát hiện mình nhận được tới 920.000 lira (khoảng 470 triệu đồng), thay vì 920 lira như giá cước thực tế. Ngay lập tức, ông quay trở lại tiệm cắt tóc nơi vừa trả khách và liên hệ nhờ công an vào cuộc.

Kể lại sự việc, ông Sarıoğlu cho biết trong suốt chuyến đi, ông đã trò chuyện với vị khách. Qua cuộc trò chuyện, tài xế biết người này đang lên kế hoạch chuyển đến sinh sống tại Montenegro và cần cắt tóc tại khu vực Karşıyaka.

Vì vậy, ông đã đưa hành khách đến trước cửa một tiệm cắt tóc. Khi đó, đồng hồ taxi hiển thị số tiền 920 lira (khoảng 470.000 đồng). Vị khách sử dụng hình thức chuyển khoản ngân hàng để thanh toán trực tiếp vào tài khoản của ông Sarıoğlu, sau đó bước vào tiệm cắt tóc. Ngay sau đó, điện thoại của tài xế nhận được thông báo có tiền chuyển vào tài khoản. Tuy nhiên, ông không chú ý đến số tiền cụ thể.

Sau khi lái xe đi được một đoạn, ông mới mở ứng dụng ngân hàng trên điện thoại để kiểm tra. Lúc này, ông vô cùng sửng sốt khi phát hiện tài khoản vừa được cộng thêm 920.000 lira (khoảng 470 triệu đồng). Nhận ra hành khách đã chuyển nhầm một khoản tiền khổng lồ, ông Sarıoğlu lập tức quay đầu xe, trở lại tiệm cắt tóc để tìm người này.

Kể lại cuộc gặp sau đó, nam tài xế cho biết ông nói với hành khách: "Có một sự nhầm lẫn trong tài khoản". Tuy nhiên, vị khách ban đầu không hiểu chuyện gì xảy ra và đáp: "Tôi đã chuyển tiền rồi, tôi đã thanh toán rồi mà".

Nghe vậy, ông Sarıoğlu giải thích: "Đúng là anh đã thanh toán, nhưng anh trả hơi nhiều tiền đấy". Lúc này, người đàn ông mới kiểm tra lại tài khoản ngân hàng của mình. Khi nhận ra khoản tiền đã chuyển nhầm, vị khách cũng vô cùng kinh ngạc.

Do không mang theo kính, ông Sarıoğlu đã mở ứng dụng ngân hàng trên điện thoại của mình và nhờ vị khách thao tác chuyển lại số tiền thanh toán thừa vào chính tài khoản của người này.

Sau đó, 2 người đến cơ quan công an để thực hiện hoàn trả số tiền để tránh phát sinh rủi ro sau này. Trước sự chứng kiến của cơ quan chức năng, khoản tiền lớn sau đó được chuyển trở lại tài khoản của hành khách, sau khi trừ đi 920 lira (khoảng 470.000 đồng) tiền cước taxi thực tế và một chút tiền cảm ơn.

Chia sẻ về quyết định của mình, ông Sarıoğlu cho biết điều duy nhất xuất hiện trong đầu lúc đó là phải trả tiền về đúng chủ sở hữu. "Tôi không thể mang số tiền đó về nuôi các con mình, bởi đó không phải đồng tiền kiếm được một cách chính đáng. Đó là khoản tiền tôi không có quyền được hưởng. Có lẽ chỉ rất ít người đánh giá cao hành động này, nhưng số tiền ấy sẽ không mang lại điều tốt đẹp gì cho tôi. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì đã trả lại nó", nam tài xế chia sẻ.

Sau khi câu chuyện được lan truyền, ông Erkan Özkan, Chủ tịch Hiệp hội Tài xế và Chủ phương tiện vận tải Izmir, đã mời tài xế Celal Sarıoğlu đến trụ sở để gặp mặt. Tại đây, ông Özkan gửi lời cảm ơn và trao phần thưởng cho nam tài xế nhằm ghi nhận hành động trung thực, đáng biểu dương.

Theo ông Özkan, những việc làm như vậy là niềm tự hào và vinh dự đối với ngành taxi tại Izmir. Vị chủ tịch hiệp hội cũng bày tỏ sự cảm kích đối với tinh thần trách nhiệm và hành động đầy ý thức của tài xế Sarıoğlu.