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Cuộc tập trận quân sự của CSTO bắt đầu tại Nga

Hoàng Vân
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Ngày 27/9, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, các cuộc tập trận chung của lực lượng Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) đã bắt đầu tại nước này.

- Ảnh 1.

Lễ khai mạc cuộc tập trận quân sự của CSTO được tổ chức tại trường huấn luyện Chebarkul của Nga, ngày 27/9/2026.

"Hôm nay, lễ khai mạc cuộc tập trận chỉ huy-tham mưu Tương tác-2026, cuộc diễn tập trinh sát đặc biệt Tìm kiếm-2026 và cuộc tập trận hỗ trợ hậu cần Bậc thang-2026 đã được tổ chức tại trường huấn luyện Chebarkul của Nga", Bộ Quốc phòng Nga ngày 27/9 thông báo cho biết.

Lễ khai mạc có sự tham dự của Tham mưu trưởng Liên quân CSTO kiêm Anh hùng Nga, Đại tướng Andrey Serdyukov; Phó Tổng Thư ký CSTO Mirlan Turgunbekov; chỉ huy các đơn vị quân sự cùng nhiều quan chức được mời.

"Sự kiện huấn luyện chính của năm đã bắt đầu vào ngày hôm nay tại Liên bang Nga. Các cuộc diễn tập sẽ giúp nâng cao khả năng sẵn sàng của CSTO trong việc thực hiện mọi nhiệm vụ được giao", Đại tướng Andrey Serdyukov phát biểu tại buổi lễ.

Trung tướng Alexander Mashyanov, đại diện Quân khu Trung tâm, cho biết, các lực lượng "phải luôn sẵn sàng tiến hành những hoạt động phối hợp", trong bối cảnh quân sự và chính trị phức tạp cũng như tình trạng bất ổn khu vực.

Tổ chức CSTO bao gồm: Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nga và Tajikistan.

CSTO được thành lập với mục đích thực hiện phòng thủ tập thể, bảo vệ các quốc gia thành viên trước các mối đe dọa về an ninh, lãnh thổ và chủ quyền.

Theo TASS
Tags

CSTO

Nga

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