Cuộc sống xa hoa của ái nữ gia tộc nổi tiếng Việt Nam, năm mới nào cũng tạo dấu ấn bên chồng doanh nhân

Ruby Nguyễn (tên thật Nguyễn Hoàng Khánh Linh, sinh năm 2000) là cháu nội bà Nguyễn Thị Sơn – nhà sáng lập Son Kim Group. Cô thuộc thế hệ thứ ba của gia tộc kinh doanh lâu đời trong các lĩnh vực bất động sản, bán lẻ và thời trang tại TP.HCM.

Ruby từng du học Mỹ, tốt nghiệp Đại học Boston và hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Đại học George Washington.

Cuối năm 2025, cô kết hôn với Phan Hoàng – con trai doanh nhân Phan Quang Chất, người sáng lập hệ thống trung tâm thương mại Saigon Square. Đám cưới của cặp đôi doanh nhân trẻ từng thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội, quy tụ nhiều gương mặt trong giới kinh doanh.

Đầu năm nay, trong chuyến du lịch tại Nhật Bản cùng chồng, Ruby tiếp tục trở thành tâm điểm khi xách theo chiếc Hermès Kelly Sellier da đà điểu – dòng túi thuộc "hệ biểu tượng" của nhà mốt Pháp Hermès.

Mẫu Kelly da đà điểu nổi bật với các nang lông tự nhiên trên bề mặt, thuộc nhóm chất liệu exotic cao cấp. Tùy kích thước và màu sắc, giá bán lẻ dao động khoảng 30.000 – 50.000 USD; trên thị trường thứ cấp có thể cao hơn.

Trước đó, cô từng sử dụng Hermès Kelly Himalaya, phiên bản làm từ da cá sấu sông Nile, nổi tiếng với hiệu ứng chuyển màu xám khói sang trắng ngọc trai. Theo thông tin từ nhà đấu giá Christie's, tên gọi "Himalaya" xuất phát từ sự liên tưởng đến dãy núi phủ tuyết. Đây là một trong những mẫu Kelly hiếm và có giá trị sưu tầm cao bậc nhất.

Việc liên tục xuất hiện cùng các phiên bản Kelly đặc biệt cho thấy Ruby sở hữu bộ sưu tập Hermès đáng kể. Tuy nhiên, điều khiến cô được nhắc đến nhiều không chỉ nằm ở giá trị vật chất, mà còn ở hình ảnh một đại diện trẻ của gia tộc kinh doanh lâu đời với nền tảng học vấn quốc tế và cuộc sống hôn nhân gắn kết với một gia đình doanh nhân khác tại TP.HCM.

Trước khi tổ chức lễ vu quy, Phan Hoàng và Khánh Linh đã có khoảng 3 năm công khai mối quan hệ.

Tháng 9/2022, Phan Hoàng từng đăng ảnh chibi của mình và bạn gái nhưng chưa lộ diện rõ ràng. Đến ngày 1/1/2023, anh chia sẻ hình ảnh tình cảm cùng dòng trạng thái "Happy New Year", đánh dấu lần công khai rõ ràng hơn.

Đúng một năm sau 1/1/2024 thiếu gia đăng ảnh chính diện bạn gái. Thời điểm đó, khí chất sang trọng, gương mặt hài hòa và phong cách thanh lịch của Khánh Linh nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Tháng 2/2024, Ruby cũng chính thức "ra mắt" bạn trai trên Instagram cá nhân. Valentine 2025, cô chia sẻ clip tổng hợp loạt khoảnh khắc ngọt ngào của cả hai, kèm trích dẫn từ cuốn The Chaos of Stars của Kiersten White:

"I'd choose you; in a hundred lifetimes, in a hundred worlds, in any version of reality, I'd find you and I'd choose you" (Tạm dịch: Em sẽ chọn anh; trong một trăm kiếp sống, trong một trăm thế giới, ở bất kỳ phiên bản nào của thực tại, em vẫn sẽ tìm thấy anh và chọn anh).

Cùng thời điểm, Phan Hoàng đăng ảnh ngọt ngào kèm lời ca khúc Nơi này có anh của Sơn Tùng M-TP.

Suốt quá trình yêu, cặp đôi thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện gia đình hai bên, nhận được sự ủng hộ công khai. Đến ngày 16/10, lễ vu quy được tổ chức sau hành trình hẹn hò kín đáo nhưng bền bỉ.

Sự chú ý dành cho Ruby Nguyễn dễ bắt đầu từ một chiếc túi Kelly, nhưng không dừng ở đó.

Ở tuổi 25, cô là đại diện thế hệ thứ ba của một gia tộc kinh doanh, sở hữu nền tảng học vấn quốc tế, bước vào hôn nhân với một gia đình doanh nhân khác. Cuộc sống xa hoa sau đám cưới có thể khiến nhiều người choáng ngợp, nhưng đằng sau những chiếc túi hàng chục nghìn USD là một vị thế được định hình từ gia đình, giáo dục và các mối quan hệ bền vững.

Với công chúng, Ruby Nguyễn là "rich kid" nổi bật tại TP.HCM. Còn với giới quan sát, cô là mảnh ghép mới trong bức tranh liên kết của hai gia đình doanh nhân – nơi hôn nhân không chỉ là chuyện tình yêu, mà còn là sự tiếp nối của những thế hệ.