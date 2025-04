Cuộc sống vợ chồng của nam ca sĩ Việt lấy vợ hơn 13 tuổi, có 1 con riêng

Tình yêu vượt qua tuổi tác

Trong thế giới âm nhạc hải ngoại những năm đầu thập niên 90, Tô Chấn Phong – chàng ca sĩ trẻ tuổi với chất giọng trầm ấm và vẻ ngoài lãng tử – đã gặp và yêu Khánh Hà, một nữ danh ca kỳ cựu, hơn anh 13 tuổi và đã có một người con trai riêng. Tình yêu của họ, tưởng chừng là một cuộc phiêu lưu ngắn ngủi, lại bền chặt đến mức trở thành biểu tượng đẹp về sự đồng điệu tâm hồn và lòng chung thủy giữa đời thường vốn đầy rẫy hào quang lẫn sóng gió.

Gặp nhau trong một lần cộng tác âm nhạc, Tô Chấn Phong sớm bị cuốn hút bởi vẻ đẹp mặn mà, phong thái tự tin cùng giọng hát say đắm của Khánh Hà. Với anh, Khánh Hà không chỉ là một người phụ nữ từng trải mà còn là nguồn cảm hứng nghệ thuật, là nơi anh tìm thấy sự bình yên giữa những ngày tháng chông chênh nơi đất khách.

Bất chấp rào cản tuổi tác, những ánh nhìn dò xét từ dư luận, và khoảng cách về kinh nghiệm sống, Tô Chấn Phong yêu Khánh Hà bằng tất cả sự chân thành, cuồng nhiệt của tuổi trẻ. Anh không ngần ngại bước vào cuộc đời của cô – một người mẹ đơn thân – với tất cả sự trân trọng dành cho cả mẹ lẫn con.

Năm 1990, họ chính thức về chung một nhà. Kể từ đó, cuộc đời Tô Chấn Phong dường như trọn vẹn hơn. Anh không chỉ trở thành người bạn đời thủy chung mà còn là người cha đầy yêu thương, tận tụy đối với con riêng của Khánh Hà. Sau này, họ còn có thêm một người con trai chung, xây dựng một mái ấm ngập tràn tiếng cười và âm nhạc.

Cuộc sống hiện tại viên mãn

Sau hơn 30 năm bên nhau, cuộc sống của danh ca Khánh Hà và ca sĩ Tô Chấn Phong vẫn đầy ắp tiếng cười và những chia sẻ giản dị. Từ những sân khấu rực rỡ ánh đèn cho tới đời thường, họ luôn là hình mẫu đẹp về sự gắn bó và đồng hành.

Hiện tại, vợ chồng Khánh Hà – Tô Chấn Phong sống tại Mỹ. Cuộc sống của họ không ồn ào mà ngập tràn bình yên, xoay quanh gia đình, âm nhạc và những thú vui đời thường. Cả hai duy trì thói quen tập thể thao đều đặn mỗi ngày để giữ sức khỏe và giữ gìn vóc dáng. Khánh Hà thường tập yoga, còn Tô Chấn Phong yêu thích chạy bộ và gym.

Về sự nghiệp, ba năm trở lại đây, họ tích cực tái ngộ khán giả quê nhà qua nhiều dự án âm nhạc. Năm 2022, Khánh Hà và Tô Chấn Phong thực hiện tour xuyên Việt mang tên "Nhạc tình muôn thuở", biểu diễn tại TP.HCM, Đà Nẵng, Hà Nội và Đà Lạt. Đây cũng là dịp đặc biệt kỷ niệm 30 năm ngày cưới của cả hai.

Không dừng lại ở đó, họ tiếp tục tổ chức liveshow "The Best of Khánh Hà & Tô Chấn Phong", phát hành MV mới và tham gia các chương trình ca nhạc lớn, nhận được sự yêu mến nồng nhiệt từ người hâm mộ. Năm 2023, họ cùng góp mặt trong live concert "Chuyện tình" tại Nhà hát Lớn Hà Nội, ghi dấu bằng những màn song ca thăng hoa và những khoảnh khắc ấm áp trên sân khấu.

Tô Chấn Phong từng thổ lộ, Khánh Hà cho anh cảm giác ấm cúng của một gia đình. Nữ ca sĩ không chỉ là vợ, là bạn mà còn là người tri kỷ suốt đời đối với Tô Chấn Phong. Còn Khánh Hà, khi nhắc đến người đàn ông kém mình hơn một thập kỷ ấy, chỉ mỉm cười dịu dàng và khẳng định, Chấn Phong là món quà mà ông trời đã ban cho chị.