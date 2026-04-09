Cuộc sống trong tù của Ngô Diệc Phàm: Tắm nước lạnh suốt 4 mùa, cắt móng tay cũng phải đợi "từ từ tới lượt"

Từ 1 đỉnh lưu quyền lực và được săn đón nhất Trung Quốc, Ngô Diệc Phàm "ngã ngựa" vào năm 2021 vì dính bê bối đời tư nghiêm trọng. Không chỉ đánh mất sự nghiệp đỉnh cao, anh còn đi tù vì có hành vi cưỡng bức nhiều cô gái trẻ, tổ chức "dâm loạn tập thể". Kể từ đó trở đi, tình hình và cuộc sống sau song sắt của Ngô Diệc Phàm nhận được sự chú ý lớn, nhất là khi từ cuối năm 2025 có tin đồn cựu nghệ sĩ này tử vong trong tù.

Theo thông tin mới nhất mà truyền thông Trung Quốc có được, Ngô Diệc Phàm vẫn ổn, không gặp vấn đề sức khỏe nào nghiêm trọng trong tù. Các nguồn tin cũng khẳng định không hề có chuyện cựu thành viên EXO suy sụp, tuyệt thực đến tử vong sau khi bị tăng thêm án phạt vì tội trốn thuế như lời đồn trên MXH. Kể từ lúc bị bắt cho đến hiện tại, Ngô Diệc Phàm ăn uống điều độ, tăng gần 10 kg, có sức khỏe rất tốt và được theo dõi vấn đề tinh thần rất kỹ trong suốt thời gian bị giam giữ.

Hiện tại, Ngô Diệc Phàm được cho biết đã quen với cuộc sống bị giam trong căn phòng vỏn vẹn vài m2, nhà vệ sinh và giường ngủ sát cạnh nhau, thức ăn đạm bạc, 4 mùa đều tắm bằng nước lạnh đến cạo râu hoặc cắt móng tay cũng phải xin phép và đợi xếp lịch làm. Anh đang được phân công lao động ở dây chuyền sản xuất dây cáp dữ liệu, tai nghe cao cấp. Từ năm 2023, Ngô Diệc Phàm đã giữ vai trò “trưởng phòng” quản lý nhóm tù nhân nhỏ nhờ cải tạo tốt, được hưởng 1 số đãi ngộ tương đối tốt ở trại giam như không cần thay phiên trực nhật, bữa ăn đầy đủ hơn khi được cung cấp thêm bánh bao ăn kèm cải thảo, trứng xào cà chua vào khẩu phần. Thời gian rảnh và được sinh hoạt tự do, Ngô Diệc Phàm sáng tác hoặc ca hát giải trí cho tù nhân trong trại giam.

Thời điểm mới bị bắt giữ và đưa vào trại tạm giam, Ngô Diệc Phàm liên tục khóc lóc xin cho phép gia đình bảo lãnh để đến bệnh viện trị bệnh. Anh còn thường xuyên mất bình tĩnh, run rẩy và la hét khẳng định bản thân vô tội. Hành vi mất kiểm soát cảm xúc của Ngô Diệc Phàm từng khiến công tác điều tra nhiều lần bị gián đoạn. Lo sợ Ngô Diệc Phàm nghĩ quẫn, cảnh sát và quản tù phải giám sát anh chặt chẽ 24/24. Về sau Ngô Diệc Phàm dần thích nghi, buông bỏ chấp niệm bản thân là nhân vật nổi tiếng cần được hưởng đặc quyền riêng.

Ngô Diệc Phạm là nỗi xấu hổ của showbiz Trung Quốc

Bê bối tình dục của Ngô Diệc Phàm là sự kiện gây rúng động showbiz Trung Quốc. Cựu ca sĩ bị bắt vào tháng 7/2021 sau khi hot girl Đô Mỹ Trúc tố cáo anh chuốc rượu, chuốc thuốc cô để thực hiện hành vi cưỡng bức. Đô Mỹ Trúc còn cho biết Ngô Diệc Phàm đã lợi dụng danh tiếng của mình để dụ dỗ nhiều cô gái trẻ lên giường, trong đó có người vị thành niên.

Vụ án của Ngô Diệc Phàm được xét xử kín với lý do bảo vệ danh tính nạn nhân. Năm 2023, Ngô Diệc Phàm bị tuyên án 13 năm tù giam với hành vi cưỡng bức nhiều cô gái trẻ, tổ chức "dâm loạn tập thể". Sau khi mãn hạn tù, Ngô Diệc Phàm sẽ bị trục xuất, cấm nhập cảnh vào Trung Quốc trong vòng 10 năm. Cựu nghệ sĩ từng nộp đơn kháng cáo với lý do mức án quá nặng nhưng bị tòa bác bỏ. Nguyên nhân tòa từ chối giảm án vì Ngô Diệc Phàm đã phạm tội hiếp dâm trẻ em dưới 14 tuổi.

Tính đến hiện tại, Ngô Diệc Phàm đã vào tù được 5 năm. Những hình ảnh từ lúc anh bị bắt, xét xử cho đến khi ngồi sau song sắt đều được cơ quan chức năng bảo mật tuyệt đối. Tuy nhiên, vào tháng 6/2025, truyền thông Trung Quốc cho biết thời hạn ngồi tù của Ngô Diệc Phàm đã tăng lên không ít sau khi anh và mẹ ruột bị kết tội gian lận trốn thuế, với số tiền lên tới 300 triệu NDT (hơn 1.020 tỷ đồng).

Theo tờ Sohu, Ngô Diệc Phàm đi tù năm 31 tuổi và phải đến năm 44 tuổi anh mới ra tù. Anh cũng là đỉnh lưu (ngôi sao nổi tiếng và có sức ảnh hưởng nhất trong mọi lĩnh vực giải trí) đầu tiên vào tù vì bê bối đời tư. Công chúng chỉ trích Ngô Diệc Phàm làm xấu mặt xứ tỷ dân.

Sau khi bản án dành cho nam nghệ sĩ được tuyên, nhiều nền tảng Internet tại Trung Quốc chặn tìm kiếm từ khóa về Ngô Diệc Phàm. Baidu - trang tìm kiếm lớn nhất Trung Quốc - thậm chí chỉnh sửa hồ sơ danh tính của Ngô Diệc Phàm thành "Nam diễn viên quốc tịch Canada, liên quan đến án tình dục". Tổng Cục Phát thanh Truyền hình Trung Quốc cũng thông báo cấm sóng Ngô Diệc Phàm vĩnh viễn. Động thái loại bỏ gay gắt này cùng bản án trục xuất cho thấy Ngô Diệc Phàm không còn chốn dung thân ở Trung Quốc.

Nguồn: Sina, Sohu