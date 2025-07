Cuộc sống trái ngược ở tuổi xế chiều của Thương Tín và người tình cũ nổi tiếng

Ngoài sự nghiệp lừng lẫy thời tuổi trẻ, Thương Tín còn được biết đến là diễn viên hào hoa và đa tình số một trong làng điện ảnh.

Năm 2016, trong cuốn hồi ký Thương Tín - một đời giông bão , Thương Tín viết rõ người tình một thời của mình là "nữ hoàng ảnh lịch" Diễm My. Cả hai từng có 2 năm mặn nồng bên nhau vào những năm 1980. Khi ấy, Diễm My tham gia diễn xuất phim do Thương Tín làm đạo diễn.

Thương Tín và Diễm My từng có 2 năm yêu nhau.

Diễm My từng chia sẻ không xấu hổ khi hẹn hò với nam nghệ sĩ. Cô trân quý những ký ức đẹp với Thương Tín. Thậm chí, trong buổi ra mắt hồi ký của Thương Tín, người đẹp còn đến tham dự và có những lời chúc tốt đẹp dành cho bạn trai cũ. Diễm My còn thừa nhận cô là người chủ động theo đuổi nam tài tử.

Sau nhiều năm chia tay, Thương Tín và Diễm My hiện có cuộc sống trái ngược hoàn toàn.

Thương Tín sống bệnh tật, không có kinh tế

Vào thập niên 1970-1990, Thương Tín là cái tên nổi đình đám. Ở thời kỳ đỉnh cao, ông có thể thu về một cây vàng cho mỗi phim. Tuy nhiên chính lối sống ăn chơi phung phí khiến ông rơi vào cảnh "trắng tay".

Về đời tư, Thương Tín có con trai lớn với người vợ đầu tiên. Tuy nhiên, do cuộc sống vất vả và xa cách từ nhỏ nên hai cha con không còn gặp gỡ. Sau đó, Thương Tín kết hôn với một người phụ nữ kém 32 tuổi và có một cô con gái.

Thương Tín có con gái với người vợ kém 32 tuổi.

Tháng 2/2021, Thương Tín bị đột quỵ nhưng được đưa vào bệnh viện kịp thời. Ông được khán giả quyên góp, ủng hộ số tiền lớn. Tuy vậy, số tiền này sau đó cũng không giúp cuộc sống của nam diễn viên thay đổi. Có thời gian, Thương Tín thuê nhà ở TP.HCM, làm shipper nhưng bỏ nghề vì không đủ sức khỏe.

Những năm qua, ông được nhạc sĩ Tô Hiếu mời về nhà, giúp nhận show đi hát. Khi đi hát, ông vẫn chỉ nhận thù lao 5 triệu đồng cho mỗi suất diễn. Ông cũng được Tô Hiếu hỗ trợ thực hiện một dự án phim sitcom và MV ca nhạc để thoả mãn đam mê. Tuy nhiên, sau ồn ào tố đàn em lợi dụng tên tuổi, ăn chặn cát-sê, Tô Hiếu quyết định ngừng hỗ trợ.

Đến đầu năm 2024, Thương Tín tiếp tục bị đột quỵ nhiều lần khiến sức khoẻ giảm sút. Dù may mắn vượt qua khỏi nhưng nam nghệ sĩ tiều tuỵ, mất đi nhiều sức lao động. Người vợ kém 32 tuổi cũng quyết định chia tay ông.

Sau đó Thương Tín về quê sống cùng gia đình em gái. Tuy nhiên cuộc sống khó khăn hơn trước nên ông nhiều lần cầu cứu Tô Hiếu.

Ở tuổi U70, Thương Tín có cuộc sống lay lắt, bệnh tật, không có kinh tế.

Tháng 10/2024, Thương Tín bị ngã xe ở quê Phan Rang. Sau đó, ông được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Kể từ đó đến nay, bệnh tình ngày càng nặng khiến ông đi lại khó khăn.

Theo kết quả của bác sĩ, chân phải của ông bị bể đôi bánh chè, không còn khả năng hồi phục. Chân trái bị viêm khớp gối nặng, cần uống thuốc điều trị lâu dài. Diễn viên hiện mất khả năng đi lại, phải ngồi xe lăn hoặc nhờ người ẵm bồng.

Thời gian qua, Thương Tín sống cùng mẹ ruột đã già yếu và được người thân chăm sóc, cưu mang ở quê nhà Ninh Thuận. Dù nghe lời gia đình ở lại quê an dưỡng tuổi già, Thương Tín vẫn thường nhớ cuộc sống ở TP.HCM.

Diễm My sống giàu sang, viên mãn bên chồng con

Trái ngược với tình cũ Thương Tín, Diễm My đang có cuộc sống hạnh phúc, giàu sang. Trong số các "nữ hoàng ảnh lịch" đình đám một thời, cô có lẽ cũng người viên mãn nhất. Đó cũng là lý do mà Diễm My vẫn giữ được nhan sắc trẻ đẹp.

Năm 1994, khi sự nghiệp thăng hoa, Diễm My lên xe hoa cùng doanh nhân Hà Tôn Đức. Sau gần 3 thập kỷ chung sống, hiện cuộc sống viên mãn của nữ diễn viên luôn nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cặp đôi có 2 cô con gái là Thùy My và Quế My. Cả hai đều đã trưởng thành, sống tại Mỹ.

Diễm My kết hôn cùng doanh nhân Hà Tôn Đức.

Sau khi lấy chồng, Diễm My dành phần lớn thời gian chăm sóc cho gia đình nhỏ. Cô từng đưa ra quan điểm, khi đã có gia đình, làm gì cũng phải biết giới hạn dừng lại.

Trong một cuộc phỏng vấn, nữ diễn viên cho biết thời mới yêu, ông xã không đẹp trai, không khéo ăn khéo nói, lại "gần như tay trắng". Tuy nhiên cô cảm nhận được đây là người đàn ông tốt, chân thành, có trách nhiệm với gia đình, luôn vui vẻ, lạc quan trong công việc.

Tổ ấm viên mãn của "nữ hoàng ảnh lịch" Diễm My.

Nhân dịp kỷ niệm 29 năm ngày cưới, Diễm My viết: "Hạnh phúc của người phụ nữ được tạo thành từ 2 mảnh ghép: Sự nghiệp và gia đình. Tôi may mắn có được 2 điều này trọn vẹn. Ở xã hội, trong nghề, tôi có chỗ đứng riêng. Sau lưng, tôi có gia đình làm điểm tựa vững chắc, được hưởng đầy đủ những cung bậc cảm xúc của việc làm vợ, làm mẹ".

Ở tuổi ngoài 60, nữ diễn viên vẫn xuất hiện với vẻ ngoài tươi tắn, rạng rỡ. "Nữ hoàng ảnh lịch" cho biết không có bí quyết nào, chỉ đơn giản là "khi có cuộc sống gia đình hạnh phúc thì tự nhiên sẽ đẹp hơn thôi".

Trải qua nhiều năm bên nhau, nữ nghệ sĩ bình yên khi có chồng làm điểm tựa vững chãi, là động lực trong công việc cũng như cuộc sống. Mái ấm gia đình qua 3 thập kỷ là thành quả mà diễn viên Diễm My luôn tự hào. Cô cho rằng đối với phụ nữ, dù họ làm công việc gì, ở vị trí nào, thì gia đình luôn là bệ đỡ an toàn nhất.