Cuộc sống thường ngày ít ai biết, khác hẳn trước kia của Trương Hồ Phương Nga

Kể từ biến cố gây nhiều chú ý, hoa hậu Hồ Trương Phương Nga lựa chọn cuộc sống kín tiếng, hiếm khi xuất hiện trước truyền thông. Người đẹp sinh năm 1987 hiện dành phần lớn thời gian cho công việc kinh doanh và theo đuổi nhịp sống bình lặng.

Sau biến cố, Phương Nga gần như rút lui khỏi showbiz. Cô từng chia sẻ rằng bản thân sống sâu sắc hơn sau biến cố và hiện chỉ muốn tập trung phát triển sự nghiệp thay vì tìm kiếm sự chú ý từ công chúng.

Dù không còn hoạt động sôi nổi trong showbiz, Phương Nga vẫn giữ được vẻ ngoài tươi tắn, rạng rỡ với cuộc sống hiện tại.

Trong nhiều năm, Phương Nga đảm nhận vai trò giám đốc phụ trách kinh doanh và marketing cho một thương hiệu nội thất Việt Nam. Đây cũng là công việc cô dành tới 90% quỹ thời gian mỗi ngày. Những năm gần đây, nàng hậu tiếp tục chuyển hướng sang kinh doanh trực tuyến, hợp tác với nhiều thương hiệu và thường xuyên livestream giới thiệu sản phẩm.

Nàng hậu chuyển hướng sang kinh doanh trực tuyến, tập trung vào các mặt hàng nông sản.

Nàng hậu chủ yếu chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, công việc, những chuyến đi ngắn hay suy ngẫm về cuộc sống trên trang cá nhân. Thay vì nhắc lại quá khứ, cô lựa chọn hướng về hiện tại bằng thái độ tích cực và bình thản.

Không còn ồn ào hay xuất hiện dày đặc trước truyền thông, Hồ Trương Phương Nga đang xây dựng cho mình một cuộc sống riêng yên bình. Sau những thăng trầm đã trải qua, người đẹp dường như chọn cách để công việc, sự trưởng thành và sự cân bằng trong cuộc sống trở thành dấu ấn mới của mình, thay vì những câu chuyện từng gây nhiều tranh luận trong quá khứ.