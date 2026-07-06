HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cuộc sống thường ngày ít ai biết, khác hẳn trước kia của Trương Hồ Phương Nga

Trần Linh
|

Kể từ biến cố gây nhiều chú ý, hoa hậu Hồ Trương Phương Nga lựa chọn cuộc sống kín tiếng, hiếm khi xuất hiện trước truyền thông. Người đẹp sinh năm 1987 hiện dành phần lớn thời gian cho công việc kinh doanh và theo đuổi nhịp sống bình lặng.

Sau biến cố, Phương Nga gần như rút lui khỏi showbiz. Cô từng chia sẻ rằng bản thân sống sâu sắc hơn sau biến cố và hiện chỉ muốn tập trung phát triển sự nghiệp thay vì tìm kiếm sự chú ý từ công chúng.

Cuộc sống thường ngày ít ai biết, khác hẳn trước kia của Trương Hồ Phương Nga- Ảnh 1.

Dù không còn hoạt động sôi nổi trong showbiz, Phương Nga vẫn giữ được vẻ ngoài tươi tắn, rạng rỡ với cuộc sống hiện tại.

Cuộc sống thường ngày ít ai biết, khác hẳn trước kia của Trương Hồ Phương Nga- Ảnh 2.
Cuộc sống thường ngày ít ai biết, khác hẳn trước kia của Trương Hồ Phương Nga- Ảnh 3.

Trong nhiều năm, Phương Nga đảm nhận vai trò giám đốc phụ trách kinh doanh và marketing cho một thương hiệu nội thất Việt Nam. Đây cũng là công việc cô dành tới 90% quỹ thời gian mỗi ngày. Những năm gần đây, nàng hậu tiếp tục chuyển hướng sang kinh doanh trực tuyến, hợp tác với nhiều thương hiệu và thường xuyên livestream giới thiệu sản phẩm.

Cuộc sống thường ngày ít ai biết, khác hẳn trước kia của Trương Hồ Phương Nga- Ảnh 4.
Cuộc sống thường ngày ít ai biết, khác hẳn trước kia của Trương Hồ Phương Nga- Ảnh 5.
Cuộc sống thường ngày ít ai biết, khác hẳn trước kia của Trương Hồ Phương Nga- Ảnh 6.

Nàng hậu chuyển hướng sang kinh doanh trực tuyến, tập trung vào các mặt hàng nông sản.

Nàng hậu chủ yếu chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, công việc, những chuyến đi ngắn hay suy ngẫm về cuộc sống trên trang cá nhân. Thay vì nhắc lại quá khứ, cô lựa chọn hướng về hiện tại bằng thái độ tích cực và bình thản.

Cuộc sống thường ngày ít ai biết, khác hẳn trước kia của Trương Hồ Phương Nga- Ảnh 7.

Không còn ồn ào hay xuất hiện dày đặc trước truyền thông, Hồ Trương Phương Nga đang xây dựng cho mình một cuộc sống riêng yên bình. Sau những thăng trầm đã trải qua, người đẹp dường như chọn cách để công việc, sự trưởng thành và sự cân bằng trong cuộc sống trở thành dấu ấn mới của mình, thay vì những câu chuyện từng gây nhiều tranh luận trong quá khứ.

Hạn chế đăng ảnh gợi cảm, Ngọc Trinh thay đổi ra sao sau biến cố?
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

sao Việt

Trương Hồ Phương Nga

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

01:20
Nghẹt thở giây phút CA ập vào khám xét tại 4 tỉnh thành, 'ông trùm' Ngọc Sơn và 30 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút CA ập vào khám xét tại 4 tỉnh thành, 'ông trùm' Ngọc Sơn và 30 người tra tay vào còng

01:33
Giây phút cảnh sát ập vào khám xét hàng loạt địa điểm, ca sĩ Tăng Nhật Tuệ và 47 người tra tay vào còng

Giây phút cảnh sát ập vào khám xét hàng loạt địa điểm, ca sĩ Tăng Nhật Tuệ và 47 người tra tay vào còng

01:38
Honda CB500 Super Four về Việt Nam, trang bị công nghệ hiếm, giá ngang xe 650 cc

Honda CB500 Super Four về Việt Nam, trang bị công nghệ hiếm, giá ngang xe 650 cc

01:44
Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

01:19
Honda đưa về Việt Nam mẫu SH 150i hiếm bậc nhất, nhập khẩu trực tiếp từ Ý

Honda đưa về Việt Nam mẫu SH 150i hiếm bậc nhất, nhập khẩu trực tiếp từ Ý

01:07
Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH đặc biệt lưu ý nếu bản thân có 2 thay đổi này

Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH đặc biệt lưu ý nếu bản thân có 2 thay đổi này

01:08
Tin vui cho người mua xe máy điện Honda mới mở bán

Tin vui cho người mua xe máy điện Honda mới mở bán

02:34
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại