Cuộc sống nhung lụa, giàu sang bên chồng đại gia của á hậu sở hữu nhan sắc gây tranh cãi

Mặc dù đã là bà mẹ 1 con nhưng Ngô Trà My vẫn sở hữu hình thể nóng bỏng. Nhan sắc của Ngô Trà My cũng được đánh giá là thăng hạng hơn rất nhiều so với thời điểm đăng quang á hậu.