Cuộc sống kín tiếng của nữ MC 'Gặp nhau cuối tuần' có bằng thạc sĩ ở Nhật Bản

Gặp nhau cuối tuần từng là chương trình truyền hình nổi đình đám của VTV. Bên cạnh những nghệ sĩ đình đám, MC Thảo Vân cũng là người được khán giả yêu mến. Lối dẫn dắt duyên dáng của cô cũng góp phần tạo nên thành công của chương trình.

Ít ai biết, MC Thảo Vân từng có thời gian tạm nghỉ để sinh em bé trong giai đoạn cô mang thai con trai. Thời điểm này, người dẫn dắt Gặp nhau cuối tuần là MC Trần Thu Thủy.

Dù chưa có nhiều cơ hội dẫn chương trình song cô vẫn được tin tưởng là gương mặt thay thế MC Thảo Vân. Người đẹp đã vượt qua cuộc tuyển chọn giữa các ứng viên từ nhiều trường đại học khác.

MC Thu Thủy từng thay thế Thảo Vân dẫn "Gặp nhau cuối tuần".

MC Trần Thu Thủy sinh năm 1982 tại Hà Nội, từng là sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân. Đây là ngôi trường trọng điểm quốc gia, trường đầu ngành trong khối các trường đào tạo về Kinh tế, Quản lý và Quản trị kinh doanh ở Việt Nam.

Ngay từ thời đi học, Thu Thủy là sinh viên nổi bật, vừa học giỏi, vừa chăm chỉ tham gia các hoạt động của trường lớp. Cô từng dẫn nhiều chương trình ở trường, Thành Đoàn và từng tham gia Trò chơi âm nhạc trên VTV.

Khi đảm nhận làm MC Gặp nhau cuối tuần, Thu Thủy nhanh chóng tạo được thiện cảm với khán giả. Không gắn bó lâu với chương trình nhưng nữ MC nhanh chóng gây ấn tượng khán giả nhờ lối dẫn trẻ trung, nhan sắc xinh đẹp.

Sau Gặp nhau cuối tuần , Thu Thủy tiếp tục được nhà đài tin tưởng giao dẫn Gala cười miền Nam năm 2005. Tuy nhiên sau chương trình này, nữ MC nói lời chia tay để tập trung vào con đường học vấn. Được biết, trong khoảng thời gian từ năm 2006-2007, Thu Thủy sang Nhật Bản học thạc sĩ về "Hợp tác và phát triển kinh tế".

Tốt nghiệp thạc sĩ, cô trở về nước và công tác tại khoa Quản lý đào tạo quốc tế tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Cũng từ đó, cô không còn theo đuổi sự nghiệp cầm mic.

Theo một số thông tin, MC Thu Thủy lập gia đình và có con từ khá sớm. Tuy vậy cuộc sống của cô kín tiếng.

Trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi nhiều năm trước, Thu Thuỷ từng nói cảm thấy hạnh phúc khi có công việc ổn định, người chồng hết lòng thương yêu và cô con gái đáng yêu.

Nhắc đến chương trình Gặp nhau cuối tuần, Thu Thuỷ nói từ ngày sang Nhật, cô không còn được theo dõi nữa. Về nước, cũng chỉ xem được vài lần rồi chương trình đóng cửa.

Kể từ khi nói lời tạm biệt với nghề truyền hình, mọi thông tin về cựu MC này cũng rất hiếm hoi. Hiện không có nhiều thông tin về nữ MC Gặp nhau cuối tuần xinh đẹp năm nào.