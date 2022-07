Cuộc sống kín tiếng của NSƯT Trịnh Mai Nguyên - ông Chủ tịch tỉnh quyền lực trong "Đấu trí"

NSƯT Trịnh Mai Nguyên "lột xác" thành Chủ tịch tỉnh phim "Đấu trí"



NSƯT Trịnh Mai Nguyên là ông Đoàn Phát - Chủ tịch tỉnh Đông Bình trong phim "Đấu trí" do đạo diễn Nguyễn Danh Dũng thực hiện. Ông là người hãnh tiến, ham quyền lực, từng vài lần chỉ đạo cơ quan điều tra PC03 của tỉnh nhà cân nhắc trong đánh án không để ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế của tỉnh. Sự can thiệp gây không ít khó khăn cho những chiến sĩ công an trong quá trình phá án.

NSƯT Trịnh Mai Nguyên và diễn viên Vĩnh Xương phim "Đấu trí".

Trước đây, vai diễn ông Chủ tịch Khang của NSƯT Trịnh Mai Nguyên thuộc dòng phim tâm lý gia đình, cảnh phim sinh hoạt là chính thì vai chủ tịch tỉnh Đoàn Phát trong phim chính luận rất khác. Thay vì khai thác tâm lý người cha, người chồng, người con trong đại gia đình, NSƯT Trịnh Mai Nguyên phải đấu trí bởi mọi tâm lý, suy nghĩ của nhân vật được dồn cho những việc lớn, quyết định của vị chủ tịch này ảnh hưởng tới hàng triệu người.

Nói về vai diễn trong phim mới này, NSƯT Trịnh Mai Nguyên chia sẻ với Tiền Phong: "Vai Chủ tịch Khang đã khó, vai chủ tịch tỉnh này còn khó hơn. Tôi có ít phân đoạn được va đập mà chủ yếu ngồi trong phòng. Phần lớn các cảnh quay là ở các cuộc họp, cuộc gặp mặt. Khó khăn lắm mới có được một cảnh đạp xe ngoài công viên. Ấy thế nhưng lại là cuộc gặp với Hoàng Đức (Vĩnh Xương)-Chủ tịch HĐQT tập đoàn Thành Đông".

Trong sự nghiệp của NSƯT Trịnh Mai Nguyên, đây không phải là lần đầu tiên anh có vai diễn xuất sắc. Nam nghệ sĩ gạo cội từng 3 lần đóng vai Đại tướng Võ Nguyên Giáp: 1 bộ phim và 2 vở kịch. Năm 2002, Trịnh Mai Nguyên được mời vào vai Tướng Giáp trong Leclerc (Tuyết Đông Dương) của đạo diễn Marco Pico. Khi ấy, anh đã có sáu năm công tác tại Nhà hát kịch Việt Nam, từng đảm nhận nhiều vai chính trong vở kịch của các đạo diễn như Doãn Hoàng Giang, Lê Hùng, Phạm Nhật Thành...

NSƯT Trịnh Mai Nguyên phim "Hương vị tình thân".

3 lần đóng vai Tướng Giáp chính là một trải nghiệm trong nghề khó quên với NSƯT Trịnh Mai Nguyên. Nói về việc cố gắng hóa thân một nhân vật lịch sử, nam nghệ sĩ sinh năm 1975 chia sẻ: "Khi đắm chìm vào nhân vật, diễn viên có thể làm toát ra cái thần của nhân vật ấy. Có lẽ vì thế mà đạo diễn tỏ ý hài lòng về diễn xuất của tôi. Những đoạn đạo diễn đã chấp thuận nhưng bản thân vẫn thấy chưa hài lòng, tôi xin được diễn lại cho đến khi thật ưng ý mới thôi".

NSƯT Trịnh Mai Nguyên: Đời thực bình yên bên vợ ngoài ngành

NSƯT Trịnh Mai Nguyên hết lòng vì nghề, thầm lặng cống hiến trên sân khấu kịch của Nhà hát kịch Việt Nam nhưng ngoài đời nam nghệ sĩ cực kỳ kín tiếng. Ít ai biết, anh có bố là nhà báo, nhà thơ nổi tiếng Trịnh Thanh Sơn. Có ông bố nổi tiếng đẹp trai, tài hoa nhưng nghệ sĩ Trịnh Mai Nguyên lại luôn dặn mình phải giữ gìn hạnh phúc gia đình, là người đàn ông đáng tin cậy.

Hình ảnh đời thường của NSƯT Trịnh Mai Nguyên.

Anh quyết định kết hôn với một người phụ nữ ngoài ngành. Chị làm kế toán nhưng rất thông cảm và ủng hộ công việc nghệ thuật của chồng. Để được vợ hết mực tin tưởng, nam diễn viên đưa vợ đi tham gia các buổi quay phim và biểu diễn của anh để bà xã vừa hiểu biết sâu sắc về nghệ thuật, vừa thêm đồng cảm, thấu hiểu công việc của các nghệ sĩ, lại "quen mặt" anh em đồng nghiệp của chồng.

Hình ảnh gia đình cách đây nhiều năm của NSƯT Trịnh Mai Nguyên.

NSƯT Trịnh Mai Nguyên cũng kể về những cám dỗ trong nghề nhưng cuối cùng anh đều vượt qua hết và giữ gìn hạnh phúc gia đình. Anh đủ nhạy cảm, tỉnh táo để biết mình là ai, đứng ở đâu, đâu mới là điều ý nghĩa nhất với mình.