Cuộc sống không thể tin nổi của Hoa khôi bị Huỳnh Hiểu Minh bỏ rơi sau 5 tháng sinh con

Người đẹp này đã sinh cho Huỳnh Hiểu Minh 1 cô con gái.

Huỳnh Hiểu Minh từng có khoảng thời gian gắn bó 3 năm với Hoa khôi, hot girl Diệp Kha. Người đẹp này còn sinh con gái út cho nam diễn viên. Tuy nhiên, do quá khứ của Diệp Kha quá tai tiếng gây ảnh hưởng tiêu cực đến Huỳnh Hiểu Minh, anh đã chia tay hot girl này sau khi cô sinh con được 5 tháng. Diệp Kha từng làm mọi cách níu kéo tình cũ tài tử, nhưng Huỳnh Hiểu Minh từ chối và cho biết chỉ nhận con không nhận mẹ.

Do đó, thời gian qua, cuộc sống của Diệp Kha sau khi rời xa Huỳnh Hiểu Minh nhận được sự chú ý lớn từ công chúng. Trong buổi livestream mới đây, Diệp Kha đã khoe ngôi nhà xa hoa của mình. Theo đó, người đẹp và con gái đang sống trong căn penthouse thông tầng có nội thất sang trọng, phòng khách trần cao, ban công rộng rãi và có cả phòng riêng dành cho mèo.

Ngôi nhà Diệp Kha và con gái đang sống



Người đẹp này đang ở trong căn penthouse thông tầng có nội thất sang trọng. Ảnh: Weibo.

Theo tờ 163, mẹ con Diệp Kha đang ở trong bất động sản thuộc khu đô thị cao cấp Lakeville Luxe. Căn penthouse của tình cũ Huỳnh Hiểu Minh có diện tích 390 m2. Mức giá mua đứt ngôi nhà này là gần 200 triệu NDT (766 tỷ đồng), còn nếu thuê chủ nhân phải trả khoảng 250.000 NDT mỗi tháng (958 triệu đồng).

Trên mạng xã hội, netizen thắc mắc không biết Diệp Kha lấy đâu ra tiền để mua căn nhà to, đắt đỏ đến vậy. Sau đó, 1 số nguồn tin tiết lộ, căn penthouse nói trên là quà chia tay mà Huỳnh Hiểu Minh mua tặng cho Diệp Kha sau khi cô sinh cho anh một cô công chúa.

Huỳnh Hiểu Minh đã mua căn penthouse hàng trăm tỷ cho mẹ con Diệp Kha. ẢnH: Sina.

Bị Huỳnh Hiểu Minh ruồng bỏ vì EQ thấp, quá khứ lừa đảo thị phi

Diệp Kha - Hoa khôi nổi tiếng một thời của Đại học Thâm Quyến (Trung Quốc) - là người phụ nữ đầu tiên được Huỳnh Hiểu Minh công khai hẹn hò sau khi tài tử ly hôn Angelababy. Mối quan hệ của cả hai bị lộ vào tháng 2/2022. Tuy nhiên, đến giữa năm 2023, cặp đôi đường ai nấy đi. Sau một thời gian tìm hiểu nữ diễn viên Triệu Sĩ Cẩn nhưng không tìm được tiếng nói chung, nam diễn viên sinh năm 1977 quyết định quay lại với tình cũ Hoa khôi. Tháng 9/2024, anh chính thức công khai chuyện tình cảm với Diệp Kha.

Thế nhưng, màn tái hợp này lại là bước đi khiến Huỳnh Hiểu Minh phải trả giá. Sau khi trở thành bạn gái chính thức của tài tử đình đám, Diệp Kha liên tục vướng vào hàng loạt ồn ào. Cô bị cư dân mạng đào lại những cáo buộc liên quan đến chuyện lợi dụng tình cảm để moi tiền đại gia, khiến đối phương rơi vào cảnh phá sản, tham gia các khóa học săn chồng giàu có và tô vẽ gia thế. Không dừng lại ở đó, những phát ngôn bị đánh giá là thiếu tinh tế, EQ thấp của người đẹp còn đẩy bạn trai vào tình thế khó xử. Đáng chú ý, cô từng gây tranh cãi vì có những nhận xét bị cho là thiếu tôn trọng các nghệ sĩ tiền bối trong giới giải trí Hoa ngữ, khiến Huỳnh Hiểu Minh phải cúi đầu xin lỗi thay.

Những ồn ào đời tư và phát ngôn gây tranh cãi của Diệp Kha từng khiến Huỳnh Hiểu Minh chịu không ít áp lực về danh tiếng. Ảnh: Sina.

Theo nguồn tin trong giới, Huỳnh Hiểu Minh từng muốn chấm dứt mối quan hệ sau khi quá khứ nhiều tai tiếng của Diệp Kha bị phanh phui, dù thời điểm đó cô được cho là đã mang thai. Trước thái độ dứt tình của đàng trai, người đẹp đã yêu cầu nam diễn viên chi 2,7 tỷ NDT (khoảng 9.500 tỷ đồng) để giải quyết chuyện chia tay và chi phí nuôi con. Tuy nhiên, con số khổng lồ này bị Huỳnh Hiểu Minh từ chối thẳng thừng. Nam diễn viên được tiết lộ muốn nhận trách nhiệm chăm sóc con nhưng không chấp nhận khoản tiền mà bạn gái đưa ra.

Tranh chấp liên quan đến vấn đề tài chính giữa cặp đôi kéo dài trong một thời gian. Đến tháng 2/2025, Diệp Kha bí mật hạ sinh con gái cho tài tử họ Huỳnh. Sau khi đứa trẻ chào đời, Huỳnh Hiểu Minh vẫn không có ý định nối lại tình cảm với Diệp Kha. Cuối cùng, hot girl này đành chấp nhận để Huỳnh Hiểu Minh rời đi.

Huỳnh Hiểu Minh được cho là chỉ muốn nhận trách nhiệm với con gái, không có ý định tái hợp với Diệp Kha. Ảnh: Sohu.

Sau khi có con thứ 2, Huỳnh Hiểu Minh được tiết lộ đã lập di chúc phân chia khối tài sản lên đến 10 tỷ NDT (khoảng 35.000 tỷ đồng), nhằm tránh 2 con cùng cha khác mẹ: con trai với Aneglababy và con gái với Diệp Kha, tranh chấp tài sản thừa kế trong tương lai. Theo đó, con gái út của anh và Diệp Kha sẽ được nhận 1 nửa tài sản, khoảng 17.500 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Huỳnh Hiểu Minh thận trọng đến mức, lập hẳn quỹ tín thác kép với nhiều điều khoản rút tiền, chi trả tài sản thừa kế phức tạp để ngăn chặn Diệp Kha tiếp cận tài sản thừa kế, bòn rút tiền bạc của anh thông qua con cái.

Ngoài ra, tài tử còn đặt ra điều kiện nếu con gái muốn nhận được hết tài sản thừa kế thì phải đỗ vào trường đại học top đầu, thuộc dự án 985 ở Trung Quốc có thể kể Đại học Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh, Đại học Phúc Đán... Nếu không đỗ vào nhóm trường ưu tú và trọng điểm, con gái út của Huỳnh Hiểu Minh chỉ được nhận 50% số tiền. Đáng chú ý, chỉ khi con gái Huỳnh Hiểu Minh tròn 30 tuổi cô mới nhận được tiền thừa kế của cha.

Những điều khoản thừa kế tài sản của Huỳnh Hiểu Minh vô cùng khắt khe, khiến Diệp Kha gần như không có quyền can thiệp vào khối tài sản dành cho con gái. Ảnh: Zaobao.

Nguồn: Sina, Weibo, QQ