Khi nhắc đến những gương mặt nổi bật trong hội phú nhị đại - thế hệ con nhà siêu giàu tại Trung Quốc, nhiều người lập tức nhớ đến cái tên Shi Wei Liang , thường được biết đến với nickname Vickybabyswl.

Trong giai đoạn mạng xã hội bùng nổ đầu những năm 2010, Vicky từng là một trong những tiểu thư nhà giàu nổi tiếng trên mạng xã hội Trung Quốc. Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, cô còn gây chú ý bởi cuộc sống xa hoa đúng chuẩn “tiểu thư nhà giàu”: từ bộ sưu tập túi hiệu, giày hiệu cho đến những chuyến du lịch sang chảnh và các bữa tiệc xa hoa.

Hình ảnh của Vicky khi đó gắn liền với cuộc sống mà nhiều người trẻ mơ ước: xinh đẹp, giàu có và tận hưởng cuộc sống theo cách rất riêng. Cô là con gái một tỷ phú xứ Trung, cực nổi tiếng về độ chịu chơi, nhận được hàng triệu lượt theo dõi trên cả Weibo lẫn Instagram. Cô cũng được gọi bằng nhiều danh xưng như “tiểu thư đẹp nhất hội phú nhị đại” hay “nữ thần mạng”.

Cuộc sống như công chúa trước khi bước vào hôn nhân

Thời kỳ đỉnh cao, Vickybabyswl thường xuyên chia sẻ những hình ảnh cho thấy cuộc sống “ngập trong hàng hiệu”. Cô có sở thích sưu tầm túi xách và phụ kiện đắt đỏ, thường xuyên xuất hiện tại những điểm du lịch sang trọng hay nhà hàng cao cấp.

Không chỉ gây chú ý bởi độ giàu có, Vicky còn được cộng đồng mạng yêu thích nhờ phong cách thời trang nữ tính và gương mặt được nhận xét vừa ngọt ngào vừa sắc sảo. Nhiều người từng cho rằng cô là ví dụ điển hình của hình mẫu rich kid nổi tiếng trên mạng xã hội .

Vickybabyswl ngày xưa, chuẩn tiểu thư nhà giàu và xinh đẹp.

Cũng trong thời gian này, cuộc sống cá nhân của cô bắt đầu nhận được sự quan tâm lớn. Khi Vicky công khai chuyện tình cảm với bạn trai có ngoại hình điển trai, cư dân mạng càng tò mò hơn về chuyện tình của cặp đôi.

Trước khi kết hôn, Vickybabyswl và bạn trai đã có một khoảng thời gian hẹn hò khá kín tiếng nhưng không kém phần lãng mạn. Cặp đôi thường chia sẻ những bức ảnh du lịch, chụp hình đôi hay các khoảnh khắc vui vẻ trong cuộc sống thường ngày.

Tháng 12/2016, Vickybabyswl khiến người theo dõi bất ngờ khi đăng tải bức ảnh cặp nhẫn đính hôn trên mạng xã hội, xác nhận đã nhận lời cầu hôn. Chỉ ít lâu sau đó, cả hai chính thức tổ chức đám cưới.

Dù không quá rầm rộ, đám cưới của cặp đôi vẫn nhận được sự chú ý lớn bởi hình ảnh “xứng đôi vừa lứa”: cô là tiểu thư nổi tiếng của giới siêu giàu, còn chú rể sở hữu ngoại hình điển trai như một nam thần, cũng là thiếu gia nhà giàu.

Sau khi kết hôn không lâu, Vicky tiếp tục chia sẻ tin vui khi mang thai. Đến giữa năm 2017, cặp đôi chào đón con trai đầu lòng, một cậu bé kháu khỉnh được đặt tên là Jacob.

Vickybabyswl và chồng thiếu gia.

Từ hot girl trở thành “hot mom”, phú bà có cuộc sống trong mơ

Sau khi làm mẹ, hình ảnh của Vicky trên mạng xã hội cũng dần thay đổi. Nếu trước đây cô thường đăng ảnh về cuộc sống xa hoa hay các món đồ hàng hiệu, thì sau này trang cá nhân của cô bắt đầu xuất hiện nhiều hơn những khoảnh khắc gia đình.

Cộng đồng mạng thường xuyên thấy cô chia sẻ hình ảnh bên chồng và con trai, những chuyến du lịch cùng gia đình hoặc các khoảnh khắc đời thường giản dị hơn. Từ một hot girl rich kid, Vicky dần trở thành hình mẫu “hot mom” hiện đại .

Không ít người nhận xét rằng sau khi kết hôn và sinh con, cô trở nên đằm thắm và dịu dàng hơn. Nhan sắc của Vicky cũng được đánh giá ngày càng mặn mà, trưởng thành so với thời kỳ còn là hot girl đình đám trên mạng.

Khoảng vài năm trở lại đây, Vicky gần như không còn xuất hiện dày đặc trên truyền thông Trung Quốc như trước. Sau khi lập gia đình và chuyển ra nước ngoài sinh sống, cuộc sống của cô trở nên kín tiếng hơn.

Visual hiện tại của Vickybabyswl

Theo những cập nhật trên mạng xã hội, cô hiện sống chủ yếu tại Melbourne (Úc) cùng chồng, con trai và thú cưng của gia đình. Nội dung cô chia sẻ cũng xoay quanh những khoảnh khắc đời thường như sinh hoạt gia đình, du lịch nhẹ nhàng hay cuộc sống tại nước ngoài.

Dù ít ồn ào hơn so với thời kỳ trước, Vickybabyswl vẫn duy trì hoạt động trên các nền tảng mạng xã hội. Tài khoản Instagram của cô hiện vẫn thu gần 900N người theo dõi và thường xuyên cập nhật hình ảnh thời trang, lifestyle hay những khoảnh khắc gia đình.

Hình ảnh gần đây nhất của Vickybabyswl bên chồng và con trai.

Vickybabyswl giờ là phú bà có cuộc sống 10 điểm.

Hiện tại, hình ảnh của Vickybabyswl trên mạng xã hội được nhiều người mô tả là một cuộc sống khá bình yên: một người vợ, người mẹ và một influencer lifestyle chia sẻ những khoảnh khắc đời thường.

Từ một tiểu thư nổi tiếng của giới siêu giàu Trung Quốc, Vickybabyswl giờ đây được nhắc đến nhiều hơn với hình ảnh một người phụ nữ có cuộc sống gia đình hạnh phúc. Và với không ít người theo dõi cô suốt nhiều năm qua, hành trình ấy vẫn khiến họ phải thốt lên một câu hỏi quen thuộc: Có cái gì mà người phụ nữ này không có không?

Nguồn: Sina, IGNV.