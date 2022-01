Cuộc sống hiện tại của Quán quân VN Got Talent đầu tiên: Là thầy giáo, 20 tuổi lên chức bố

Hiện tượng nhí gây chú ý trên truyền hình

Năm 2012, cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Việt Nam – Vietnam’s Got Talent lần đầu tiên tổ chức đã lập tức trở thành sân chơi được đông đảo khán giả yêu thích, đón đợi.

Vượt qua đối thủ nặng ký là thí sinh hát nhạc kịch Âu Bảo Ngân, cặp đôi nhí Đăng Quân – Bảo Ngọc đã xuất sắc giành ngôi Quán quân, ẵm trọn giải thưởng trị giá 400 triệu đồng. Tại cuộc thi năm đó, Đăng Quân – Bảo Ngọc thể hiện khả năng nhảy múa với sự kết hợp nhuần nhuyễn, các tiết mục dàn dựng công phu, thần thái biểu cảm chuyên nghiệp, hai bạn nhỏ đã chiếm trọn được tình cảm của ban giám khảo và khán giả truyền hình. Thời điểm đăng quang, Đăng Quân 12 tuổi, còn Bảo Ngọc mới 7 tuổi.

Đăng Quân - Bảo Ngọc từng rất nổi tiếng trong và sau cuộc thi Vietnam's Got Talent 2012.

Sau thành công rực rỡ tại Vietnam’s Got Talent, Đăng Quân tiếp tục ghi danh ở "So you think you can dance - Thử thách cùng bước nhảy" 2015 và lọt vào top 4 chung cuộc. Năm 2016, Đăng Quân trúng tuyển vào Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, khoa Múa và theo học tại đây, đồng thời đi biểu diễn nhiều để nâng cao trình độ.

Là thầy giáo dạy nhảy, lên chức bố ở tuổi 20

10 năm sau, Đăng Quân hiện tại đã 22 tuổi, anh sáng lập một trung tâm dạy nhảy cho trẻ em tại Hà Nội. Công việc chính hàng ngày của anh là dạy nhảy cho các học trò nhí của mình. Trung tâm của Đăng Quân dạy chủ yếu về phong cách nhảy đương đại - thế mạnh của anh, đồng thời hướng đến việc đào tạo các bạn nhỏ đi theo con đường nhảy múa chuyên nghiệp.

Đăng Quân giờ đã là chàng trai 22 tuổi.

Công việc của Đăng Quân là dạy nhảy cho các học trò nhí tại trung tâm của mình.

Nhiều người khá bất ngờ khi biết rằng, Đăng Quân đã lên chức bố năm 20 tuổi. Nói về lý do lập gia đình và có con sớm, cựu Quán quân cho biết có lẽ đó là duyên số. Vì bà xã không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nên Đăng Quân muốn giữ kín thông tin về gia đình. Đăng Quân chỉ chia sẻ rằng, sau khi lấy vợ, sinh con, công việc của anh phát triển tốt hơn bởi luôn có bà xã và con trai là nguồn động lực lớn lao.

Đối với nhiều người, làm bố khi còn quá trẻ có thể khiến cuộc sống phải đối diện với nhiều khó khăn. Nhưng với Quân, có con là một niềm hạnh phúc. Mỗi khi đi làm về, anh chỉ mong được ngắm nhìn con, chơi đùa cùng bé.

Quán quân Vietnam's Got Talent đã lên chức bố cách đây 2 năm.

Đăng Quân tâm sự, gia đình chính là nguồn động viên lớn lao giúp anh cố gắng trong cuộc sống.

Trước đây, Đăng Quân từng tâm sự gia đình vốn không khá giả, theo nghiệp nhảy múa lại khá tốn kém nhưng bố mẹ của anh vẫn cố gắng để con được theo đuổi đam mê. Đến hiện tại khi Đăng Quân thành công thì mẹ của anh đã qua đời, chỉ còn bố. Hàng tháng, anh hỗ trợ bố các khoản sinh hoạt trong gia đình, cố gắng làm việc để có thể chăm lo cho tổ ấm nhỏ.

Dù bận rộn, Đăng Quân và Bảo Ngọc vẫn giữ liên lạc, thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm nhau về cuộc sống và công việc. Đối với Đăng Quân, việc tham gia và trở thành Quán quân mùa đầu tiên của Vietnam’s Got Talent là một trong những cốc mốc mà Đăng Quân rất trân trọng và luôn luôn cảm thấy tự hào.