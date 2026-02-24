Cuộc sống hiện tại của Quán quân và Á quân Đường Lên Đỉnh Olympia mùa đầu tiên

Năm 1999, chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia lần đầu tiên lên sóng truyền hình, mở ra hành trình dài của một sân chơi trí tuệ dành cho học sinh trung học phổ thông trên cả nước. Thời điểm đó, Olympia nhanh chóng trở thành hiện tượng, thu hút sự quan tâm đặc biệt của khán giả nhờ format thi đấu mới mẻ, kịch tính và đề cao tư duy tổng hợp.

Ở mùa đầu tiên, thí sinh Trần Ngọc Minh - nữ sinh đến từ Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Vĩnh Long) đã xuất sắc giành vòng nguyệt quế, trở thành nữ quán quân đầu tiên trong lịch sử chương trình. Trong trận chung kết năm 1999, Ngọc Minh vượt qua ba đối thủ mạnh là Nguyễn Thành Vinh, Nguyễn Đắc Dương và Phan Minh Châu. Thành tích của cô khi đó gây ấn tượng mạnh với khán giả cả nước bởi sự tự tin, điềm tĩnh và nền tảng kiến thức vững vàng xuyên suốt các phần thi.

Gần 3 thập kỷ đã trôi qua, từ bục vinh quang năm ấy, Quán quân Trần Ngọc Minh lẫn Á quân Nguyễn Thành Vinh đều lựa chọn theo đuổi con đường học thuật, xây dựng cuộc sống ổn định, kín tiếng.

Trần Ngọc Minh

Sau chiến thắng tại Đường Lên Đỉnh Olympia, Trần Ngọc Minh nhận học bổng toàn phần theo học tại Đại học Kỹ thuật Swinburne (Australia). Trong suốt những năm đại học, cô liên tục đạt thành tích nổi bật, tốt nghiệp trong nhóm 5% sinh viên xuất sắc nhất khóa.

Trần Ngọc Minh là nữ quán quân đầu tiên của Đường Lên Đỉnh Olympia

Không dừng lại ở đó, Ngọc Minh là một trong số ít sinh viên tiếp tục giành được học bổng toàn phần cho chương trình tiến sĩ chuyên ngành mạng thông tin của trường. Sau nhiều năm nghiên cứu chuyên sâu, cô bảo vệ thành công luận án và hoàn tất bậc học cao nhất, tạo dựng nền tảng học thuật vững chắc cho chặng đường nghề nghiệp sau này.

Từ năm 2013, khi sự nghiệp bắt đầu ổn định, Ngọc Minh gia nhập một tập đoàn viễn thông lớn tại Australia, làm việc trong lĩnh vực công nghệ. Bên cạnh công việc chuyên môn, cô còn tham gia hoạt động cộng đồng. Năm 2019, theo một số nguồn tin, cô đảm nhiệm vai trò Giám đốc tiếp thị của tổ chức thiện nguyện “Open Your Hearts” - đơn vị hỗ trợ trẻ em khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có các dự án gây quỹ giúp đỡ trẻ em Việt Nam bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam.

Tháng 1/2013, Ngọc Minh lập gia đình và sinh sống tại Melbourne, cô đã có hai con một trai, một gái. Dù định cư ở nước ngoài, cựu quán quân vẫn duy trì nếp sinh hoạt đậm bản sắc Việt trong gia đình. Mỗi dịp Tết Nguyên đán, cô cho các con mặc áo dài, cùng gói bánh chưng, lì xì đầu năm, như một cách gìn giữ ký ức văn hóa và nhắc nhở con về cội nguồn.

Hiện cô có cuộc sống hạnh phúc bên ông xã và hai con ở nước ngoài

Hơn hai thập kỷ kể từ khi giành vòng nguyệt quế, Trần Ngọc Minh vẫn được khán giả nhớ tới với hình ảnh nữ sinh thông minh, điềm tĩnh và bền bỉ. Cô lựa chọn cuộc sống kín tiếng, hiếm khi xuất hiện trước truyền thông và hầu như không chia sẻ đời tư trên mạng xã hội. Trang cá nhân của cô được để ở chế độ riêng tư, hạn chế bài đăng và hình ảnh.

Dẫu vậy, qua những thông tin ít ỏi được chia sẻ, có thể thấy Ngọc Minh đang tận hưởng cuộc sống bình yên, trọn vẹn bên gia đình nhỏ nơi xứ người, chọn cho mình hành trình lặng lẽ nhưng vững vàng sau ánh hào quang năm nào.

Nguyễn Thành Vinh

Sau khi giành danh hiệu Á quân chung kết năm của Đường Lên Đỉnh Olympia mùa đầu tiên, Nguyễn Thành Vinh từng bất ngờ rẽ ngang sang một trải nghiệm thú vị trước khi lên đường du học. Trong thời gian chờ hoàn tất thủ tục sang Australia, anh từng xuất hiện với vai Nam trong bộ phim truyền hình Phía Trước Là Bầu Trời - tác phẩm gắn với ký ức của nhiều thế hệ khán giả trẻ đầu những năm 2000.

Vai Nam trong Phía Trước Là Bầu Trời của GS. Nguyễn Thành Vinh

Từ năm 2001, Á quân Olympia mùa đầu tiên sang Australia du học, theo học ngành Hóa học công nghiệp tại University of New South Wales. Sau khi hoàn tất chương trình đại học, anh tiếp tục con đường học thuật và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Hóa học hữu cơ tại Australian National University.

Năm 2010, sau khi nhận bằng tiến sĩ, anh sang Đức thực hiện nghiên cứu sau tiến sĩ về xúc tác hữu cơ tại RWTH Aachen University với học bổng danh giá Alexander von Humboldt - một trong những chương trình tài trợ uy tín dành cho các nhà khoa học quốc tế.

Đến năm 2013, anh trở lại Australia, xây dựng nhóm nghiên cứu độc lập tại Curtin University. Hai năm sau, anh gia nhập University of New South Wales với vai trò giảng viên và nhà nghiên cứu thuộc chương trình ARC DECRA tại Trường Hóa học. Lộ trình thăng tiến của anh diễn ra liên tục: được bổ nhiệm Giảng viên cao cấp năm 2018, thăng hàm Phó Giáo sư năm 2022 và chính thức được phong hàm Giáo sư vào năm 2026.

Hiện nay, Nguyễn Thành Vinh là Giáo sư Hóa hữu cơ tại University of New South Wales (Sydney, Australia)

Trong sự nghiệp nghiên cứu của mình, GS. Nguyễn Thành Vinh đã nhận nhiều giải thưởng uy tín trong lĩnh vực hóa học. Tiêu biểu có Giải thưởng Athel Beckwith Lectureship & Medal năm 2016 của Phân ban Hóa học Hữu cơ – Viện Hóa học Hoàng gia Australia; Giải thưởng ARC Discovery Early Career Researcher Award (2015–2018); cùng Giải thưởng của Tạp chí Hóa học Thieme năm 2014 dành cho các học giả trẻ xuất sắc.

Cuối năm 2025, anh được The Australian vinh danh là nhà nghiên cứu có ảnh hưởng nhất Australia trong lĩnh vực Hóa hữu cơ. Hiện nay, Nguyễn Thành Vinh là Giáo sư Hóa hữu cơ tại University of New South Wales (Sydney, Australia). Bên cạnh sự nghiệp học thuật đồ sộ, anh có cuộc sống gia đình hạnh phúc bên vợ và hai con.