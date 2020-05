Cuộc sống hiện tại của hai diễn viên vào vai Hứa Văn Cường thành công nhất

Bến Thượng Hải (tên tiếng Anh: The Bund) là bộ phim truyền hình được đài TVB phát sóng năm 1980 và được phát lại hàng nghìn lần trên sóng của các đài truyền hình Hoa ngữ ở khắp mọi nơi, chưa kể được phát hành dưới dạng băng, đĩa tại các quốc gia châu Á như Malaysia, Singapore, Việt Nam, Nhật Bản, Thái Lan…

Bộ phim lấy bối cảnh của thành phố Thượng Hải những năm 30 của thế kỷ 20. Trong thời gian đó, Thượng Hải bị chia năm xẻ bảy, những nước đại cường quốc như Anh, Pháp, Mỹ, Nhật... chiếm đóng từng khu vực gọi là "tô giới".

Với tất cả những xung đột, mâu thuẫn của xã hội: Sự phồn hoa, giàu có, những băng đảng xã hội đen một tay thống trị, đối lập với những tầng lớp dân nghèo cùng cực, những trí thức trẻ bị chà đạp.

Bến Thượng Hải bản 1980

Bến Thượng Hải cũng đề cập đến mối tình tay ba đầy đau khổ, trái ngang giữa ba người Hứa Văn Cường, Đinh Lực và Phùng Trình Trình.

Hứa Văn Cường là một thanh niên có học thức và tinh thần cách mạng, từng tham gia Ngũ tứ vận động trong thời cuộc biến loạn bị bắt bỏ tù. Sau khi ra tù, Cường tham gia vào giới xã hội đen Thượng Hải và trở thành một trong những tay xã hội đen hàng đầu tại đây.

Tuy nhiên, Hứa Văn Cường không giống như các trùm xã hội đen khác, biến chất vì đồng tiền. Anh vẫn có lòng yêu nước và chống quân phiệt Nhật Bản. Cũng vì điều này, anh đã đắc tội và bị sự truy sát của Phùng Kính Nghiêu, một đại tư bản ở Thượng Hải thời điểm bấy giờ. Trước đó anh từng hứa hôn và chuẩn bị đám cưới với con gái Phùng Kính Nghiêu là Phùng Trình Trình.

Trái ngang thay người anh em thân cận của Hứa Văn Cường là Đinh Lực cũng đem lòng yêu Phùng Trình Trình và trở thành cánh tay đắc lực của Phùng Kính Nghiêu. Sau này chính Đinh Lực là người đã bắn chết Hứa Văn Cường khi Phùng Kính Nghiêu bị Hứa Văn Cường giết chết ngay trong đám cưới của con gái mình.

Đến nay, hơn 40 năm trôi qua, có nhiều phiên bản của Bến Thượng Hải được thực hiện, nhưng Bến Thượng Hải bản 1980 vẫn luôn được khán giả nhớ đến. Những cái tên Hứa Văn Cường, Phùng Kính Nghiêu, Đinh Lực trong bộ phim Bến Thượng Hải trở thành biểu tượng của thế giới ngầm Thượng Hải hồi nửa đầu thế kỷ 20. Thậm chí, hình ảnh tay du đãng "trí thức" họ Hứa còn được xem như "đặc sản" của Bến Thượng Hải.

Châu Nhuận Phát

Bến Thượng Hải bản 1980 được coi là tác phẩm truyền hình kinh điển của đài TVB về đề tài xã hội đen và là bộ phim đưa Châu Nhuận Phát lên vị trí ngôi sao của truyền hình, và sau đó là điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc). Mặc dù vai diễn Hứa Văn Cường sau đó đã từng được rất nhiều các diễn viên khác đảm nhận trong các bản remake của bộ phim nhưng nhân vật Hứa Văn Cường do Châu Nhuận Phát đóng vẫn được phần lớn khán giả nhận định là nhân vật đẹp trai và khí chất nhất.

Ngoài đời thật, Châu Nhuận Phát được đánh giá là một người đàn ông tốt mặc dù khi còn trẻ từng gặp nhiều trắc trở trong tình yêu. Người vợ đầu của ông là Dư An An. Hai người lập gia đình năm 1983 khi anh đang là ngôi sao của hãng TVB còn vợ lại là ngôi sao của hãng truyền hình đối địch Asia Television Ltd (ATV).

Chỉ 9 tháng sau ngày cưới, Châu Nhuận Phát và Dư An An đã làm thủ tục ly dị, những rắc rối gia đình này đã làm ảnh hưởng tới sự nghiệp điện ảnh của anh trong những năm đầu thập niên 1980.

Năm 1986, Châu Nhuận Phát cưới một cô gái người Singapore tên là Trần Oải Liên. Cô đã từng một lần mang thai nhưng bị sẩy và từ đó đến nay hai người không có con.

Sau bi kịch đó, vợ chồng Châu Nhuận Phát tích cực giúp đỡ người nghèo khó, họ từ lâu cũng đã bày tỏ ý muốn quyên tặng tài sản của mình cho các tổ chức từ thiện sau khi hai người qua đời. Cả hai người họ đều chuộng lối sống giản dị, trầm lặng, tránh xa khỏi những xô bồ của giới showbiz.

Huỳnh Hiểu Minh

Trong khi đó Tân Bến Thượng Hải sản xuất năm 2007, do Huỳnh Hiểu Minh thủ vai chính cũng gây tiếng vang lớn và tạo thành cơn sốt khắp châu Á trong một thời gian dài, Huỳnh Hiểu Minh đã lột tả được hết khí chất cao ngạo nhưng cũng đầy tình nghĩa khiến người khác phải khâm phục của Hứa Văn Cường. Sau vai diễn thành công này, tài tử vụt sáng vươn lên hàng ngũ ngôi sao truyền hình.

Trong bảng xếp hạng diễn viên nổi tiếng nhất châu Á dưới 35 tuổi do chương trình Sma STATION công bố, Huỳnh Hiểu Minh nhờ vai Hứa Văn Cường trong phim Tân bến Thượng Hải được xếp hạng 9, trở thành nam diễn viên Trung Quốc đầu tiên lọt vào top 10 của bảng xếp hạng.

Sau thành công của Tân Bến Thượng Hải Huỳnh Hiểu Minh còn gây ấn tượng lớn với dự án phim như: Tân Lộc đỉnh kí, Bên nhau trọn đời, Cẩm Tú Duyên… Mỗi vai diễn của anh đều gây ấn tượng mạnh với khán giả.

Không những vậy, nam tài tử còn "lấn sân" sang lĩnh vực ca nhạc. Với ca khúc Ám luyến, Huỳnh Hiểu Minh trở thành ca sĩ được yêu thích nhất Trung Quốc thời điểm hiện tại.

Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy.

Tháng 10/2015, tài tử họ Huỳnh kết hôn với bạn gái Angelababy. Hai người đón cậu con trai đầu lòng vào năm 2017.

Mới đây, trong lần hợp tác với tạp chí Marie Claire mới đây, nữ diễn viên Angelababy đã khéo léo đáp trả những tin đồn ly hôn, phân chia tài sản, thậm chí cả nghi vấn ngoại tình gây xôn xao mạng xã hội suốt gần 2 năm qua. Bà xã của Huỳnh Hiểu Minh bày tỏ bản thân chưa từng có bất cứ đòi hỏi to lớn nào, chỉ hy vọng cả đời này có thể chung sống hạnh phúc với ông xã Huỳnh Hiểu Minh mà thôi.