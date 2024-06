Cuộc sống hiện tại của hai chị em ruột ở Hải Phòng cùng chuyển giới: Bố đưa người em đi phẫu thuật

* Lê Kim Tùng (sinh năm 1991) là nam chuyển giới thành nữ

* Lê Thị Yến Nhi (sinh năm 1997) là nữ chuyển giới thành nam

* Cuộc sống hiện tại của họ ra sao sau khi hoán đổi vị trí?

Mẹ đòi tự tử vì các con chuyển giới

Lê Tùng Kim (tên thật là Lê Kim Tùng, sinh năm 1991) và Bình Nhi (tên thật là Lê Thị Yến Nhi, sinh năm 1997) từng gây xôn xao dư luận khi là cặp anh em ruột cùng chuyển giới. Tùng Kim vốn là con trai, nay đã chuyển giới thành nữ. Còn Bình Nhi là con gái, hiện đã chuyển giới thành nam. Từ anh - em, Tùng Kim và Bình Nhi đã trở thành hai chị - em.

Kim và Nhi đều phát hiện ra sự khác biệt của bản thân từ sớm. Trong khi Kim thích vào vai các nhân vật nữ khi chơi trò chơi với bạn thì Nhi lại thích những nhân vật nữ cải trang nam trong phim kiếm hiệp, mê siêu nhân, mặc quần rằn ri,...

Không khó để bố mẹ Kim phát hiện ra những sự khác thường của hai con. Ông bà cố gắng ép các con vào khuôn khổ. Chẳng hạn, bố bắt Kim khi nói phải nhìn vào mắt đối phương, nói to, rõ ràng, đĩnh đạc, ăn uống mạnh mẽ.

Bức ảnh Kim (ngoài cùng bên phải ảnh) và em gái cùng mẹ chụp năm 2000.

Kim và Nhi sau khi đã chính thức come out với gia đình và chuyển đổi giới tính.

Kim đã cố gắng diễn cho thật tròn vai. Nhưng đến một ngày, cô nhận ra bản thân không thể gồng được nữa. Khi có điều kiện tiếp xúc với internet, Kim tìm hiểu và dần nhận ra con người thật của mình. Kim bắt đầu thay đổi một cách từ từ, để tóc dài, nuôi móng tay, cạo lông chân.

Khi đã hiểu được con người của mình, Kim cũng nhận ra những tâm sự ẩn sâu trong lòng Nhi. Ban đầu khi Kim hỏi, Nhi phủ nhận. Nhưng một lần, Kim hỏi: “Nhi thích con gái hả?”, Nhi không trả lời mà chỉ đáp: “Thế anh thích con trai đúng không?”.

Cả Kim và Nhi đều không có một cuộc come out chính thức với gia đình, nhưng nhìn hai chị em, không chỉ bố mẹ mà cả họ hàng đều hiểu. Bố của Kim dần chấp nhận sự thật. Ông bảo: “Tôi không biết an ủi mà chỉ biết bình thản chấp nhận, không quát mắng, đay nghiến. Tôi muốn con được tự nhiên, thoải mái khi ở nhà, có một nơi nương tựa cuối cùng là người cha”. Về phía bà Trần Thị Thắm (54 tuổi), mẹ của Kim và Bình, bà đã khóc rất nhiều, đòi tự vẫn khi thấy hai đứa con đều muốn chuyển đổi giới tính.

Anh trai giờ thành chị gái.

Em gái lại thành em trai.

Gia đình Kim phải đối diện với không ít lời ra tiếng vào: “Có nhiều người người ta đặt tên cái trường hợp của nhà mình là: “Bệnh lây truyền, truyền nhiễm từ thằng anh sang đứa em”. Hay có những người nói là nghiệp". Nhưng trên hết, Kim và Nhi đều muốn được sống đúng với con người thật của mình.

Kim quyết định phẫu thuật chuyển giới vào thời điểm cô nhận thấy con người bên trong và ngoại hình bên ngoài của mình cần phải có sự tương đồng. Kim âm thầm đi phẫu thuật, không báo trước với bố mẹ, khi trở về thì mọi chuyện đã xong xuôi. Kim biết mình làm vậy là sai, nhưng bản thân không còn sự lựa chọn nào khác.

Biết tin Kim chuyển giới, bà Thắm càng đau lòng hơn. Không còn cách nào để thuyết phục mẹ hiểu, Kim bắt đầu cho mẹ xem các chương trình, dự sự kiện của những người thuộc cộng đồng LGBT. Từ đây, bà Thắm dần hiểu ra và thương các con nhiều hơn. Tại một chương trình, Nhi cũng đã chính thức come out với mẹ. Sau thời điểm này, Nhi bắt đầu tập gym để phát triển cơ bắp, dẫn bạn gái đồng giới về giới thiệu với gia đình.

Kim hiện là một người mẫu, dancer, giáo viên dạy mẫu nhí ở Hải Phòng.

Nhan sắc của Kim ngày càng mềm mại, quyến rũ hơn.

Bố đưa Nhi đi phẫu thuật chuyển giới

Hiện tại, Kim đang là một người mẫu ảnh, dancer kiêm giáo viên tại trung tâm nghệ thuật nhí ở TP.Hải Phòng. Kim rất chăm chỉ, đam mê, tâm huyết với công việc. Cô khiến nhiều người ngưỡng mộ vì sự đa tài, năng động.

Theo thời gian, Kim càng ngày càng xinh đẹp, mềm mại, nữ tính hơn. Trang cá nhân của Kim có gần 19 nghìn lượt người theo dõi. Mỗi ngày, cô đăng tải nhiều khoảnh khắc của cuộc sống đời thường, đi làm, đi chơi cùng bạn bè. Là người hoạt ngôn, vui tính nên mọi người cảm nhận cuộc sống của Kim luôn vui vẻ, sôi động.

Thỉnh thoảng, Kim vẫn phải nhận những bình luận kém duyên về chuyện giới tính, chuyển giới và cô không ngại đáp trả thẳng thắn những bình luận đó.

Nữ người mẫu cũng tâm sự, cô vẫn độc thân và đang trên con đường tìm kiếm tình yêu đích thực của cuộc đời mình.

Nhi khá kín tiếng trên mạng xã hội.

Nhi phẫu thuật ngực vào tháng 5/2023.

Nếu như Kim hoạt động sôi nổi trên Facebook thì Nhi lại kín tiếng hơn nhiều. Vào thời điểm giữa năm 2023, trong một phóng sự trên VTV4 cho biết Nhi vừa thực hiện một ca phẫu thuật ngực để dần hoàn thiện cơ thể nam. Trong phóng sự, chàng trai này nằm trên giường bệnh và được bố chăm sóc chu đáo.

Bố của Kim và Nhi tâm sự, không có cơ hội đồng hành cùng Kim sang Thái Lan phẫu thuật chuyển giới quan trọng là điều mà ông luôn trăn trở. Cho nên khi Nhi phẫu thuật, ông muốn kề bên động viên, chăm sóc, cùng con hoàn thiện ước mơ còn dang dở.

Bố của Kim nói thêm, dù các con có là ai thì ông vẫn mong được gọi các con như ngày xưa. Còn Kim mong rằng khi bản thân tìm được tình yêu đích thực, được trở thành cô dâu thì lúc đó bố sẽ không gọi cô là Tùng nữa mà sẽ được gọi là “bé Kim”.

Ảnh: FBNV