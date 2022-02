Cuộc sống hiện tại của Đông Phương Bất Bại kinh điển nhất màn ảnh

Nhắc đến Lâm Thanh Hà, khán giả khó mà quên được một Đông Phương Bất Bại đẹp nhất màn ảnh cùng những vai diễn đã thành kinh điển. Dù đã 68 tuổi nhưng nữ thần màn bạc một thời của điện ảnh Hoa ngữ vẫn giữ được vẻ trẻ trung, tươi tắn.



Mới đây, Lâm Thanh Hà đã đăng bức ảnh mới nhất lên trên trang cá nhân, kèm lời chúc năm mới gửi đến người hâm mộ: "Xin chúc mọi người năm con hổ an khang thịnh vượng. Năm Nhâm Dần gặp nhiều may mắn, quan trọng nhất là sức khoẻ dồi dào, gặp nhiều may mắn".

Hình ảnh mới nhất của Lâm Thanh Hà.

Trong ảnh, nữ diễn viên 68 tuổi mặc áo lông đỏ, để tóc ngắn. Gương mặt bà in hằn nhiều dấu vết tuổi tác nhưng điều đó không ảnh hưởng đến vẻ rạng ngời, đằm thắm. Rất nhiều dân mạng để lại bình luận khen ngợi nhan sắc thách thức thời gian của Lâm Thanh Hà.

Lâm Thanh Hà sinh năm 1954, trong một gia đình bình dân vốn chẳng có chút liên quan gì đến nghệ thuật. Thế rồi, trong một lần dạo phố, người đẹp được đạo diễn Tống Nhân Thọ phát hiện và mời đóng Song ngoại. Tác phẩm nhanh chóng đưa nữ diễn viên từ một tân binh non nớt trở thành viên ngọc mới của làng điện ảnh xứ Đài.

Lâm Thanh Hà lúc trẻ.

Nhờ sở hữu vẻ đẹp thanh tú, đằm thắm và đầy khí chất, mỹ nhân tuổi đôi mươi sớm "khuynh đảo" màn ảnh nội địa và lột xác thành ngọc nữ ăn khách nhất thời bấy giờ.

Lâm Thanh Hà thuở ấy cũng được ưu ái gọi là “quốc bảo nhan sắc” của điện ảnh Đài Loan (Trung Quốc) với các vai diễn gây thương nhớ trong Em là cánh hoa rơi, Hạt động tương tư, Tình yêu trong sáng… Đặc biệt, suốt những năm 1970 Lâm Thanh Hà là “nàng thơ” của những tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết Quỳnh Dao.

Khi sự nghiệp đang bắt đầu thăng hoa cũng là lúc nữ diễn viên sinh năm 1954 gặp rắc rối trong chuyện tình cảm. Lâm Thanh Hà khi ấy bị cuốn vào mối quan hệ yêu đương với Tần Hán mặc bạn diễn đã có vợ con. Sóng gió này đã khiến bà phải rời bỏ quê hương, đến Hong Kong (Trung Quốc) gầy dựng lại sự nghiệp.

Đầu thập niên 1980, khi vừa “chân ướt chân ráo” gia nhập làng giải trí Hương cảng, Lâm Thanh Hà gặp Từ Khắc - đạo diễn kiêm nhà sản xuất đang lên của điện ảnh Hong Kong. Diện mạo xinh đẹp xuất chúng của mỹ nhân xứ Đài đã khiến nhà làm phim chọn bà vào vai nữ chính trong phim kiếm hiệp Thục sơn. Cũng nhờ màn thể hiện xuất sắc trong phim, Lâm Thanh Hà ghi danh trong đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Kim Tượng 1984.

Đỉnh cao trong sự nghiệp của Lâm Thanh Hà ở Hong Kong là giai đoạn đầu thập niên 1990. Bà liên tục có các vai diễn thành công trong các phim như Tân Long Môn khách sạn, Lộc đỉnh ký, Bạch phát ma nữ truyện, Đông tà tây độc, Trùng Khánh sâm lâm, Lục chỉ cầm ma, Thiên long bát bộ... Đặc biệt, vai diễn Đông Phương Bất Bại của bà trong Tiếu ngạo giang hồ là điểm nhấn nổi bật nhất trong sự nghiệp của bà.

Lâm Thanh Hà vào vai Đông Phương Bất Bại.

Trước đó, ít ai dám nghĩ một mỹ nhân yêu kiều như Lâm Thanh Hà lại có thể vào vai cao thủ võ lâm ái nam ái nữ cuồng ngạo như Đông Phương Bất Bại.

Đạo diễn Từ Khắc từng kể nhà cố nhà văn Kim Dung đã gọi điện phản đối ông chọn mỹ nhân xứ Đài vào vai diễn này. Tuy nhiên, sau khi ra mắt, tác phẩm được xếp vào hàng kinh điển của điện ảnh Hoa ngữ, và khó ai có thể vượt qua Lâm Thanh Hà khi vào vai Đông Phương Bất Bại.

Lâm Thanh Hà bấy giờ là “phúc tinh” của nhiều nhà làm phim tài danh, ăn khách bậc nhất màn ảnh xứ Cảng thơm. Từ Khắc đánh giá người đẹp họ Lâm là ngôi sao không thể thay thế. Trong khi đó, Châu Tinh Trì không ngần ngại tiết lộ nữ diễn viên yêu thích nhất của anh là Lâm Thanh Hà.

Vẻ đẹp của minh tinh gốc Đài Loan cũng từng khiến Châu Tinh Trì phải suýt xoa: "Khi Lâm Thanh Hà mặc trang phục nữ nhân, cô ấy là mỹ nhân đẹp đến mê mẩn, nhưng khi khoác lên trang phục nam nhân cô ấy là "mỹ nam" vạn người say đắm".

Nhan sắc đỉnh cao cùng thần thái bất phàm của Lâm Thanh Hà từng được cố nhà văn Kim Dung khen ngợi hết lời và gọi cô là mỹ nhân sở hữu vẻ đẹp vô song. Cô cũng được tôn vinh là một trong tứ đại mỹ nhân hàng đầu màn ảnh Hong Kong bên cạnh Quan Chi Lâm, Lý Gia Hân và Trương Mạn Ngọc.

Năm 1994, Lâm Thanh Hà quyết định lên xe hoa với Hình Lý Nguyên - vị đại gia có ngoại hình không nổi trội lại từng có cuộc hôn nhân đổ vỡ và 1 cô con gái riêng nhưng lại hết mực yêu thương nữ diễn viên. Được biết, Hình Lý Nguyên từng dùng máy bay trực thăng để mang thức ăn còn nóng đến cho người đẹp khi cô đang ốm.

Lâm Thanh Hà kết hôn với tỷ phú Hình Lý Nguyên.

Sau khi về chung một nhà, Lâm Thanh Hà sinh cho ông xã 2 cô con gái xinh đẹp, hưởng cuộc sống giàu có, xa hoa tựa bà hoàng. Trong dịp kỷ niệm 20 năm ngày cưới và cũng là sinh nhật tuổi 60, Lâm Thanh Hà được đại gia họ Hình tặng một căn biệt thự trị giá 140 triệu đô la (hơn 3200 tỷ đồng) làm quà.

Cứ ngỡ Lâm Thanh Hà đã tìm được bến đỗ cuộc đời thì tháng 9/2018, cả làng giải trí Hoa ngữ phải chấn động với thông tin bà đâm đơn ly hôn với tỷ phú Hong Kong họ Hình sau 24 năm chung sống.

Được biết, nguyên nhân "tan đàn xẻ nghé" là vì Hình Lý Nguyên "bao nuôi" tình nhân ở Thượng Hải và có một cậu con trai rơi - đúng tâm nguyện muốn có người nối dõi tông đường của ông.

Lâm Thanh Hà đón sinh nhật tuổi 67 hồi tháng 11/2021.

Dù không còn hoạt động showbiz, Lâm Thanh Hà vẫn sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, với hơn 3,6 triệu người theo dõi trên trang Weibo cá nhân. Nữ diễn viên sinh năm 1954 cũng tích cực cập nhật hình ảnh trên trang cá nhân.

Ở tuổi "xế chiều", Lâm Thanh Hà thích luyện thư pháp, đọc sách, viết tản văn. Ngoài ra, bà đang theo học nghệ thuật kinh kịch cho thoả đam mê từ nhỏ. Qua đó có thể thấy, nàng "Đông Phương Bất Bại" có cuộc sống giàu sang, viên mãn lúc về già.