Cuộc sống hạnh phúc mới của cậu bé Nigeria trong bức ảnh chấn động thế giới

Gần 10 năm sau khi gây chấn động dư luận toàn cầu, bức ảnh về một cậu bé Nigeria gầy gò bên vệ đường vẫn khiến nhiều người nghẹn lòng. Cậu bé năm nào, nay 12 tuổi, đã tốt nghiệp tiểu học, và nuôi ước mơ trở thành nghệ sĩ.

Cậu bé sau này được đặt tên là Hope (Hy vọng). Em bị bỏ rơi trong tình trạng kiệt sức trên đường phố bang Akwa Ibom, miền nam Nigeria.

Trong bức ảnh được lan truyền rộng rãi năm 2016, Hope đang cố gắng hớp ngụm nước từ chai nước nhựa to gần bằng người mình. Trên tay em là tài sản duy nhất: một con búp bê rách nát, như dấu tích của tuổi thơ bị tước đoạt.

Bức ảnh cậu bé được bà Anja Rinngren Loven cứu sống vào năm 2016 từng gây chấn động thế giới. (Ảnh: Anja Ringgren Loven/Facebook)

Khi mới 3 tuổi, Hope bị chính cha mẹ và dân làng đuổi khỏi nhà vì tin rằng em bị quỷ ám và là “phù thủy”. Em sống lang thang, cầm cự bằng thức ăn thừa. Khi được tổ chức từ thiện Land of Hope phát hiện, Hope chỉ nặng khoảng 3,2 kg.

Người sáng lập tổ chức, bà Anja Ringgren Loven, đã phát hiện Hope trong tình trạng suy kiệt, đưa vào bệnh viện cấp cứu dù không ai tin rằng cậu có thể sống sót. Ba tháng sau, Hope hồi phục thần kỳ và được đưa về sống tại trại trẻ của Land of Hope.

Anja chia sẻ với tờ The Mirror : “Khi nhìn thấy em, tôi ngửi thấy mùi của cái chết. Tôi đã nghĩ em sẽ trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay mình. Không ai hiểu vì sao em vượt qua được, nhưng em đã làm được.”

Trong những ngày đầu, Hope yếu đến mức không thể tự nâng hộp nước trái cây lên miệng. Song em đã vượt qua quá trình điều trị gian khổ, trở thành một trong những trường hợp hồi phục kỳ diệu nhất mà tổ chức từng chứng kiến.

Khi được cứu, các tình nguyện viên ban đầu nghĩ em chỉ khoảng 18 tháng tuổi vì quá nhỏ bé. Họ phát hiện Hope bị khiếm thính và khó khăn trong giao tiếp, một trong những lý do khiến trẻ em ở các cộng đồng mê tín dễ bị buộc tội “phù thủy”.

Từ năm 2016, Hope sống tại trại trẻ của Land of Hope và nhanh chóng hòa nhập. Em trở thành bạn thân của con trai Anja, David Junior. Khác với nhiều trường hợp trẻ bị bỏ rơi khác, Hope không gặp trở ngại về hành vi và luôn tiến bộ.

Cậu bé Hope tốt nghiệp tiểu học với thành tích thuộc top đầu lớp. (Ảnh: Anja Ringgren Loven/Facebook)

Tháng 9 vừa qua, Hope tốt nghiệp tiểu học. Em yêu thích hội họa và nhảy múa, được bạn bè và giáo viên gọi là “Picasso nhí” vì khả năng sáng tạo. Dù bị điếc và hiếm khi nói, Hope giao tiếp bằng chữ viết và ngôn ngữ ký hiệu, thể hiện câu chuyện bằng những cử chỉ giàu cảm xúc.

Anja cho biết cô mong muốn một ngày nào đó Hope sẽ viết cuốn sách kể về cuộc đời mình: “Tôi đã cứu em và cho em cơ hội sống, nhưng giờ là lúc em tự viết nên câu chuyện của chính mình.”

Tuy nhiên, không phải đứa trẻ nào cũng may mắn như Hope. Số liệu chính thức tại Anh cho thấy 2.180 trẻ em được xác định là nạn nhân tiềm ẩn của các vụ ngược đãi liên quan đến mê tín, tín ngưỡng trong năm qua, tăng từ 2.140 trẻ năm 2023 và 1.960 trẻ năm 2022. Con số này cao hơn 49% so với năm 2017.

Giới chức địa phương Anh bày tỏ lo ngại sâu sắc và kêu gọi tăng ngân sách cho các dịch vụ xã hội. “Hệ thống hiện đang tiếp nhận khoảng 1.700 báo cáo mỗi ngày. Nếu không được hỗ trợ đủ, rất khó để can thiệp sớm, ngăn trẻ rơi vào khủng hoảng”, đại diện Hiệp hội Chính quyền địa phương Anh nhấn mạnh.

Giáo sư Charlotte Baker, Đại học Lancaster, cho biết những hành vi ngược đãi liên quan đến tín ngưỡng, như buộc tội trẻ bị “ma nhập”, hành vi phù thủy hay các nghi thức gây hại, vẫn diễn ra tại nhiều nơi trên thế giới và rất khó phát hiện.



