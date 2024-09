Cuộc sống đầy bất ổn của Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long, phải kêu: "Xin vũ trụ hãy giúp con"

Mới đây, Nam Em liên tục đăng tải trên trang cá nhân những nội dung tiêu cực gây hoang mang cho công chúng. Nữ ca sĩ không chỉ cho biết, bản thân đang kiệt sức vì bệnh tật, cô đơn, không ai thấu hiểu mà còn muốn thoát khỏi mối quan hệ độc hại.



Cụ thể Nam Em viết: "Không ai chọn cho mình cách giả vờ bệnh để làm khó bản thân làm gì. 28 tuổi là cái tuổi đẹp nhất của một đời người. Không ai muốn bản thân như bà cụ 80 mà vẫn phải cố gắng mưu sinh, nói không ai nghe. Không một ai thấu hiểu".

Những dòng trạng thái đầy tiêu cực của Nam Em trên trang cá nhân.

Sau đó, Nam Em tiếp tục chia sẻ một dòng trạng thái khác: "Tôi cô đơn trong chính căn bệnh của mình. Không một ai hiểu tôi đang trải qua những gì. Họ chỉ nhìn thấy lúc tôi bất lực nổi quạo lên và tôi thành người sai.

Tôi ước gì gì gia đình có thể bảo vệ cho tôi. Để tôi không phải vất cả cố gắng. Chiến đấu với thế giới này đã đủ mệt. Còn phải vừa chiến đấu với bệnh vừa phải chiến đấu với thế giới. Kiệt sức".

Nam Em tiếp tục viết: "Tôi muốn thoát khỏi mối quan hệ độc hại này. Xin vũ trụ giúp con".

Nam Em trải qua một tuổi thơ với nhiều bất hạnh khi thiếu thốn tình cảm yêu thương từ gia đình. Cô từng chia sẻ, bản thân mắc bệnh trầm cảm. Những dòng trạng thái tiêu cực của Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long càng khiến người hâm mộ lo lắng cho cô.

Trước những bất ổn này của Nam Em, nhiều người cho rằng, mối quan hệ tình cảm hiện tại của cô đang gặp trục trặc. Điều này càng khiến tâm trạng của Nam Em trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.

Đây không phải lần đầu tiên Nam Em và bạn trai có dấu hiệu trục trặc trong chuyện tình cảm. Trong một lần livestream, nữ ca sĩ đã bật khóc. Lần khác, khi cãi nhau với bạn trai, cô cũng bỏ nhỏ đi khiến bạn trai phải đi tìm. Dù vậy, sau nhiều lần bất hòa, cặp đôi vẫn luôn đồng hành cùng nhau.

Chị gái Nam Em gần đây cho biết, Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long đang quay lại với cuộc sống bình thường và bắt đầu đi hát trở lại, chủ yếu là các chương trình hát từ thiện ở chùa.

Nam Em sinh năm 1996, từng theo học tại Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội. Năm 2015, khi cô 19 tuổi, cô đăng quang cuộc thi Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long và được đặc cách tuyển thẳng vào Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ và dừng chân ở Top 10.

Năm 2016, Nam Em trở thành đại diện của Việt Nam dự thi Miss Earth (Hoa hậu Trái Đất) tại Philippines và lọt vào Top 8 chung cuộc. Sau đó, Nam Em bắt đầu lấn sân sang ca hát.

Năm 2022, cô cùng Bạch Công Khanh cho ra mắt MV "New Year With You". Đến năm 2023 cô tiếp tục ra thêm MV "Ký trường nguyệt" và MV "Làm người cô đơn".

Bên cạnh sự nghiệp, Nam Em còn gây chú ý bởi ồn ào đời tư. Tháng 11/2023, Nam Em và bạn trai Bùi Hữu Cường công khai yêu nhau. Từ đó đến nay, chuyện tình cảm của hai người liên tục là đề tài gây chú ý cho công chúng.