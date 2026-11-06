Cuộc sống đáng ngưỡng mộ ở tuổi 60 của 'Dương Quá kém sắc nhất màn ảnh'

Ngoại hình không nổi bật của nam diễn viên này ngay từ đầu đã không tạo cho công chúng lòng tin về khả năng nhập vai Dương Quá.

Năm 1998, Nhậm Hiền Tề - chàng ca sĩ nổi tiếng Đài Loan, Trung Quốc được chọn vào vai Dương Quá trong Thần điêu đại hiệp bản truyền hình. Tạo hình và diễn xuất của anh gây nhiều tranh cãi. Anh thậm chí bị gắn mác “Dương Quá kém sắc nhất màn ảnh”.

Nổi tiếng lừng lẫy nhưng “xịt” khi đóng phim võ hiệp

Sinh năm 1966, Nhậm Hiền Tề là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng châu Á thập niên 90 đầu 2000. Các ca khúc đình đám của anh gồm Trái tim mềm yếu, Cô bé đối diện nhìn qua đây, Yêu như Thái Bình Dương...

Nhiều ca khúc của Nhậm Hiền Tề được viết lại lời Việt, nên anh cũng là tên tuổi quen thuộc với bạn yêu nhạc, yêu phim Hoa ngữ ở Việt Nam.

Nhậm Hiền Tề thành công rực rỡ ở lĩnh vực ca hát.

Năm 1997, ca khúc Trái tim yếu mềm của Nhậm Hiền Tề ra mắt tạo nên cơn sốt khắp châu Á với 26 triệu đĩa bán ra. Không những vậy, Nhậm Hiền Tề còn là ca sĩ đầu tiên và duy nhất của Trung Quốc lập kỷ lục bán trên 10 triệu đĩa nhạc. Với kỷ lục này, Nhậm Hiền Tề trở thành cái tên ăn khách, một tượng đài trong làng nhạc Hoa ngữ.

Nếu như ở lĩnh vực âm nhạc, Nhậm Hiền Tề gặt hái nhiều thành công thì khi lấn sân diễn xuất, đặc biệt ở dòng phim võ hiệp, con đường của anh lại không suôn sẻ.

Khi vào vai Dương Quá trong Thần điêu đại hiệp 1998 do Đài Loan sản xuất, Nhậm Hiền Tề bị chê tơi tả là “cưa sừng làm nghé”, diễn xuất khoa trương như tấu hài, kém sắc và đứng tuổi. Nhân vật Dương Quá cần vẻ tuấn tú, khí chất lãng tử và sức hút tự nhiên. Nhậm Hiền Tề bị cho là không phù hợp với hình tượng ấy. Tạo hình cổ trang của nam diễn viên thiếu vẻ phong trần lẫn nét hào hoa, trang phục lại bị chê không ăn nhập với thế giới giang hồ.

Ngoài Thần điêu đại hiệp, nam diễn viên còn đóng thêm nhiều phim như Sở Lưu Hương, Tiếu ngạo giang hồ...., tuy nhiên đều không tạo được tiếng vang.

Nhậm Hiền Tề không may mắn khi đóng phim cổ trang.

Sau thất bại của dòng phim kiếm hiệp gây tranh cãi, anh chuyển hướng sang các vai diễn gai góc, có chiều sâu trên màn ảnh rộng. Năm 2000, Nhậm Hiền Tề tham gia bộ phim Summer Holiday thành công cả về phòng vé và nghệ thuật, được đề cử nhiều giải thưởng điện ảnh. Năm 2010, anh giành giải “Nam chính xuất sắc” tại Liên hoan phim quốc tế Busan, Hàn Quốc với tác phẩm Hỏa Long .

Ngoài ra, anh còn góp mặt trong bom tấn hành động Cửu Long Thành Trại: Vây thành (2024) cùng Cổ Thiên Lạc, tiếp tục khẳng định thực lực diễn xuất bên cạnh dàn sao gạo cội.

Không scandal tình ái, tuổi 60 vẫn đắt show

Nhậm Hiền Tề có cuộc hôn nhân viên mãn bên bà xã Trần Tắc Dư. Họ quen biết từ thời đại học. Vợ anh không phải là người có sắc đẹp nổi bật nhưng luôn là chỗ dựa vững chắc cho anh.

Năm 2002, họ tổ chức đám cưới nhân dịp Nhậm Hiền Tề sang Mỹ thu âm album mới. Cặp đôi sinh được hai con “đủ nếp đủ tẻ”. Trong suốt hơn 2 thập kỷ bên nhau, Nhậm Hiền Tề chưa từng để xảy ra scandal tình ái nào, dù anh hợp tác với rất nhiều người đẹp và có hàng triệu người hâm mộ.

Nhậm Hiền Tề từng nhiều lần tiết lộ khi không có công việc, anh luôn ở nhà cùng vợ con. Để có thời gian bên con, tài tử từng từ chối nhiều chương trình biểu diễn. Ngôi sao từng chia sẻ sẽ không vì tiền bạc mà đánh đổi cuộc sống gia đình bình thường, cướp mất niềm vui tuổi thơ của các con.

Nhậm Hiền Tề vẫn giữ được sức hút ở tuổi 60.

Ở tuổi 60, giọng ca Trái tim yếu mềm vẫn giữ được sức hút lớn khi liên tục tổ chức các tour lưu diễn cá nhân quy mô lớn tại Đài Loan, Hong Kong và Trung Quốc đại lục. Anh cũng thường xuyên nhận lời làm khách mời đặc biệt tại đêm nhạc của các nghệ sĩ đàn em để nâng đỡ thế hệ trẻ (như tại concert của Lưu Vũ Ninh cuối năm 2025).

Nhậm Hiền Tề cũng nổi tiếng là nghệ sĩ hào phóng với cộng đồng và ê-kíp làm việc. Anh thường xuyên hỗ trợ tài chính cho các hoàn cảnh khó khăn và người hâm mộ mắc bệnh hiểm nghèo. Anh từng tài trợ phẫu thuật tim bẩm sinh cứu sống một bé gái, đồng thời chi số tiền lớn để thưởng hậu hĩnh cho nhân viên sau mỗi chuyến lưu diễn.