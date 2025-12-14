Cuộc sống của tài tử từng được trả cát-sê 60 cây vàng giờ ra sao?

Nghệ sĩ Lý Hùng sinh năm 1969, quê quán tại Vĩnh Long, xuất thân từ gia đình truyền thống võ thuật và nghệ thuật. Cha anh là cố Nghệ sĩ Nhân dân Lý Huỳnh, một võ sư lừng danh và diễn viên gạo cội của điện ảnh Việt Nam.

Lý Hùng từng là một trong những nam diễn viên ăn khách thập niên 90.

Sở hữu ngoại hình điển trai cùng khả năng võ thuật, Lý Hùng từng "làm mưa làm gió" trên màn ảnh. Năm 20 tuổi, nam diễn viên bắt đầu tỏa sáng với vai diễn trong phim Phạm Công Cúc Hoa . Chính nhờ vai diễn này, anh trở thành một trong những ngôi sao ăn khách thập niên 90.

Trong thời kỳ hoàng kim, Lý Hùng đóng hàng trăm bộ phim thuộc nhiều thể loại như Tây Sơn hiệp khách, Lệnh truy nã, Nước mắt học trò, Người không mang họ, Tình ngỡ đã phôi pha,...

Không chỉ nổi tiếng trong nước, Lý Hùng còn là một trong những diễn viên Việt đầu tiên hợp tác với điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) qua các phim như Kế hoạch 99, Hồng hải tặc, Cảnh sát đặc khu. Những dự án này giúp anh mở rộng danh tiếng ra quốc tế và khẳng định kỹ năng diễn hành động chuyên nghiệp.

Lý Hùng từng được Sách Kỷ lục Guinness Việt Nam công nhận là Nam diễn viên đóng vai chính nhiều nhất Việt Nam với hơn 60 phim.

Nam diễn viên vừa tái xuất điện ảnh trong bộ phim "Phòng trọ mà bầu".

Gần đây, anh đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng với Phòng trọ ma bầu – bộ phim thuộc thể loại tâm lý, hài hước và kinh dị. Lý Hùng nhận lời tham gia vì bị cuốn hút bởi câu chuyện nhân văn và vai diễn được kỳ vọng có chiều sâu. Tuy nhiên, dù được khán giả chờ đợi, nhân vật của anh trong phim lại bị nhận xét khá mờ nhạt, ít đất diễn và chưa khai thác hết tiềm năng.

Ngoài ra, anh cũng đều đặn xuất hiện trong các phim truyền hình như Cuộc chiến quý ông, Biển đời giông tố , tham gia ca hát, trình diễn thời trang, dẫn chương trình và đặc biệt năng nổ với các hoạt động thiện nguyện.

Thời đỉnh cao, Lý Hùng được ghi nhận là nam diễn viên có cát-sê cao nhất, lên đến 30 triệu đồng/tập – thời điểm vàng chỉ vài trăm ngàn đồng/chỉ. Quy đổi ra giá trị lúc bấy giờ, mức thù lao của anh tương đương 60–75 cây vàng cho một bộ phim, con số mà nhiều nghệ sĩ hiện nay cũng khó chạm tới.

Dù kiếm được số tiền khổng lồ, anh không tiêu xài hoang phí. Tất cả cát-sê đều đưa cho mẹ giữ. Lý Hùng từng chia sẻ: “Ngày xưa, tôi đóng phim dày đặc, không có thời gian quản lý tài chính. Mẹ chính là người tin cậy giữ cho tôi toàn bộ tiền cát-sê từ phim ảnh, ca hát. Đây là sự tự nguyện vui vẻ của tôi chứ không có bất kỳ sự gượng ép nào”.

Lý Hùng từng có mối tình được ngưỡng mộ với Y Phụng.

Lý Hùng từng có mối tình được ngưỡng mộ với "biểu tượng gợi cảm" của điện ảnh Việt Nam thập niên 1990 - Y Phụng. Cặp đôi từng kết hợp trong các phim như: Riêng chỉ có anh, Đời vũ nữ... Dù người thân, bạn bè ủng hộ và mong họ nên duyên nhưng sau 4 năm bên nhau, cặp đôi "đường ai nấy đi" trong sự tiếc nuối. Sau cuộc tình đó, người hâm mộ không có thông tin về các mối tình của Lý Hùng.

Trên màn ảnh kết đôi với hàng loạt mỹ nhân nhưng ở hiện tại, Lý Hùng vẫn độc thân nhưng tràn đầy năng lượng tích cực. Anh không đặt áp lực hôn nhân, quan niệm: "Hôn nhân là sự ràng buộc bằng trái tim chứ không phải bằng tờ giấy kết hôn".

Chia sẻ về mẫu người phụ nữ lý tưởng, Lý Hùng nói anh không đặt nặng tuổi tác hay ngoại hình. Điều anh tìm kiếm là sự nhân hậu, hiếu thảo và khả năng thấu hiểu công việc của mình. Nam diễn viên cũng cho biết nếu lên xe hoa sẽ báo tin với khán giả.

Ở tuổi U60, Lý Hùng sống độc thân, vui vẻ và tích cực.

Cuộc sống của Lý Hùng hiện tại sung túc. Anh sinh sống trong căn biệt thự rộng khoảng 700m² tại TP.HCM. Niềm vui của anh là chăm sóc gia đình, công việc và các hoạt động vì cộng đồng.

Rời xa màn ảnh một thời gian dài nhưng Lý Hùng vẫn tin rằng sức hút của mình không hề giảm. Mỗi khi xuất hiện trước công chúng, anh vẫn nhận được sự yêu mến, nhiều lời khen về vẻ ngoài phong độ. Anh duy trì nếp sống lành mạnh: ăn uống khoa học, sinh hoạt điều độ và tập luyện 4–5 buổi mỗi tuần với chạy bộ, gym, bơi lội và võ thuật – thói quen đã theo anh hàng chục năm.