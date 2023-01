Cuộc sống của sao Vbiz được cầu hôn trên khinh khí cầu: Luôn tình tứ cùng vị hôn phu, vừa đón sinh nhật sang chảnh

Cuối tháng 12/2022, Diễm My 9X khiến cả showbiz vỡ tung khi thông báo đã được bạn trai lâu năm cầu hôn trên khinh khí cầu tại Úc. Trước khi nhận lời kết hôn, Diễm My và doanh nhân Vinh Nguyễn đã có hơn 6 năm gắn kết, vượt qua nhiều sóng gió. Từ sau khi đã được "chốt đơn" bằng nhẫn kim cương lấp lánh, cuộc sống của Diễm My có nhiều thay đổi đáng ngưỡng mộ.

Sau chuyến nghỉ dưỡng tại Úc, Diễm My ở về Việt Nam để đón Tết. Suốt khoảnh thời gian gần đây, nữ diễn viên thoải mái hơn trong việc chia sẻ những khoảnh khắc tình tứ, ngọt ngào bên vị hôn phu. Trong dịp năm mới, cả hai luôn tay trong tay chúc Tết họ hàng, bạn bè khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ.

Diễm My và vị hôn phu có một khoảnh thời gian ở Úc, màn cầu hôn của cô cũng diễn ra tại đây

Cặp đôi đón Tết tại Việt Nam, Diễm My và Vinh Nguyễn gây sốt bởi những cử chỉ ngọt ngào

Cặp đôi còn tham gia hoạt động chạy bộ đúng sở thích của nữ diễn viên

Đáng nói, Diễm My 9X chưa vội trở lại với công việc mà thay vào đó, cô dành nhiều thời gian để tận hưởng bên cạnh vị hôn phu. Nữ diễn viên vừa đón sinh nhật tại một khu resort sang chảnh, đắt đỏ ở Đà Nẵng. Nhan sắc của cô dâu tương lai ngày càng mặn mà, rạng rỡ hơn hẳn. Hiện tại, Diễm My 9X và vị hôn phu đang lên kết hoạch tổ chức đám cưới nhưng chưa tiết lộ thời gian cụ thể.

Diễm My diện áo dài thướt ta, nền nã để cùng chồng tương lai đi chúc Tết

Nữ diễn viên vừa đón sinh nhật tại một khu nghỉ dưỡng sang trọng ở Đà Nẵng

Mỹ nhân 9X hào hứng khoe vóc dáng nuột nà, gợi cảm trong chuyến du lịch mừng tuổi mới

Hiện tại, Diễm My chưa tiết lộ về thời điểm tổ chức đám cưới

Ảnh: FBNV