Cuộc sống của nữ diễn viên phim Đồng tiền xương máu sau cú sốc ung thư giai đoạn 4

Hạnh phúc, hài lòng với cuộc sống hiện tại

Lần đầu lên sóng vào năm 1998, Đồng tiền xương máu của đạo diễn Đinh Đức Liêm để lại ấn tượng sâu đậm với khán giả. Phim nói về số phận của những thành viên trong một gia đình trước sự đổi thay mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường. Ngoài diễn xuất của Trương Ngọc Ánh, Chi Bảo, Quyền Linh, diễn viên Thanh Ngọc đóng vai Nga - người yêu của Toàn (Chi Bảo) cũng khiến khán giả nhớ đến.

Trong phim, Thanh Ngọc vào vai người phụ nữ do tuyệt vọng vì chuyện tình cảm đã nhảy lầu tự tử rồi bị điên. Sau khi được gia đình chăm sóc tận tình, Nga hồi tỉnh và tìm cách quên quá khứ bằng mối tình với Hòa (Trương Minh Quốc Thái đóng).

Ở tuổi 51 diễn viên Thanh Ngọc hạnh phúc, hài lòng với cuộc sống hiện tại. "Cuộc sống của tôi đang khá cân bằng, không có gì xáo động nhưng vui theo kiểu rất riêng. Tôi vẫn duy trì lối sống lành mạnh và tập luyện mỗi ngày. Chị thích nhất yoga và bơi. Mỗi sáng, tôi dậy sớm, ra sân tập thể dục một chút, hít thở không khí trong lành và đón ánh nắng sớm mai, cảm nhận ngày mới thật nhẹ nhàng", chị kể.

Ít người biết, nữ diễn viên từng mắc ung thư. Cuối năm 2019, Thanh Ngọc được bác sĩ chẩn đoán bị ung thư tuyến giáp giai đoạn 4. Lúc này, tình trạng bệnh đã khá nghiêm trọng, tế bào đã bị vôi hóa, nổi đốm trắng.

Nghe câu này, đầu chị lùng bùng, cảm tưởng cuộc đời của mình đến đây chấm dứt, không nhớ về nhà bằng cách nào. Sau khi thông báo tin dữ với chồng và mẹ ruột, Thanh Ngọc bắt đầu tiếp nhận điều trị bằng thuốc. Suốt giai đoạn đó, chị âm thầm chống chọi bệnh tật, khóc một mình chứ không để chồng con thấy.

Một thời gian sau, không chịu nổi bị thuốc "hành", Thanh Ngọc quyết định dừng phương pháp điều trị này, dành phần lớn thời gian nghiên cứu về lối sống, chế độ ăn và sinh hoạt dành cho người mắc bệnh ung thư.

Không chỉ tuân thủ nghiêm ngặt lối sống mới, chị còn mạnh dạn làm những điều chưa từng làm: Lái xe đưa 2 con trai đi chơi biển, diện bằng hết váy áo đẹp, cười nhiều hơn mỗi ngày...

Khi tái khám, Thanh Ngọc được bác sĩ thông báo tình trạng của 2 nhân tế bào ung thư được kiểm soát tốt. Dù vậy, chị không chủ quan mà kiểm tra đều đặn mỗi 3 tháng/lần.

Tự hào về công việc làm đẹp, hóa trang

Sau loạt vai phụ ghi dấu ấn tên tuổi, Thanh Ngọc cũng được một số đạo diễn mời đóng chính ở một vài dự án. Tuy nhiên do bận sinh con đầu lòng vào năm 2001 và con thứ 2 vào năm 2002, chị đành từ chối để hoàn thành thiên chức làm mẹ.

Giai đoạn 2 con cứng cáp và nhận được sự hậu thuẫn lớn từ ông xã, Thanh Ngọc không chọn cách tái xuất màn ảnh mà rẽ hướng sang lĩnh vực khác. Bà mẹ 2 con từng học khóa Nghệ thuật hóa trang của Đại học Sân khấu - Điện ảnh Tp.HCM. Lúc ra trường, Thanh Ngọc nhanh chóng tạo được tên tuổi riêng trong lĩnh vực trang điểm, hóa trang và từng đồng hành với không ít chương trình lớn như: Người bí ẩn, Gương mặt thân quen...

Năm 2016, chị cùng gia đình sang Mỹ định cư. Đến một môi trường mới, Thanh Ngọc gặp những khó khăn nhất định song cô luôn cố gắng vượt qua. Thời gian đầu, chị tập trung học ngoại ngữ, đi làm thêm ở tiệm nail để kiếm thu nhập.

Thanh Ngọc chính là người hóa trang cho các nghệ sĩ tại chương trình Gương mặt thân quen, Người bí ẩn và là một trong những chuyên viên hóa trang trong ê-kíp phim "Kong: Đảo đầu lâu".

Đến khi cuộc sống dần ổn định, chị học thêm bằng thạc sĩ chuyên ngành tạo hình và hóa trang. Trải qua quá trình nâng cao chuyên môn, Thanh Ngọc từng không ít lần được lãnh đạo của Đại học Sân khấu Điện ảnh mời về Việt Nam giảng dạy.

Tháng 2/2020, Thanh Ngọc nhận lời mời về Việt Nam mở lớp dạy hóa trang tại trường cũ. Đáng tiếc, lớp học phải dừng vào giữa năm 2021 do dịch Covid-19.

Hiện tại, Thanh Ngọc vẫn chuyên tâm vào công việc chăm sóc sắc đẹp, đang phát triển ổn định và đúng hướng chị muốn. Dù nhận được nhiều sự động viên của chồng con, nhưng chị đã có những tháng ngày phải sống trong sự lo lắng, hụt hẫng. Bước qua khoảng thời gian tinh thần không ổn định, Thanh Ngọc hướng tới cuộc sống, suy nghĩ tích cực hơn.

Ở tuổi 51, Thanh Ngọc vẫn được khen trẻ, đẹp. Thanh Ngọc cảm thấy mãn nguyện vì 2 cậu con trai đều đã trưởng thành, học giỏi. Bên cạnh đó, ông xã cũng luôn yêu thương, tin tưởng và tôn trọng vợ. Dù vẫn đang mang bệnh ung thư trong người nhưng Thanh Ngọc cho biết, bản thân hạnh phúc với những gì mình có và không đòi hỏi gì hơn.