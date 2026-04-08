Cuộc sống của NSƯT Ốc Thanh Vân sau khi rời Úc về Việt Nam

Trở lại sân khấu sau thời gian dài vắng bóng

Ốc Thanh Vân kết hôn với Trí Rùa vào năm 2008, sau 18 năm chung sống cặp đôi trở thành gia đình đông con nhất nhì làng giải trí Việt. Con trai lớn của cả hai có tên thân mật là Coca, Cola, Cacao. Dù có công việc nghệ thuật và kinh doanh bận rộn, thế nhưng vợ chồng Ốc Thanh Vân đều mong muốn tự tay chăm sóc và đồng hành cùng quá trình khôn lớn của các con.

Tạo hình ấn tượng của Ốc Thanh Vân trong phim mới.

Thời gian gần đây, Ốc Thanh Vân trở lại với các hoạt động nghệ thuật. Cô xuất hiện trên các sân khấu kịch, gameshow... và đều để lại ấn tượng đẹp với khán giả. Sự trở lại của NSƯT Ốc Thanh Vân trong dự án điện ảnh mới: Heo 5 móng đang thu hút sự chú ý lớn từ dư luận. Không chỉ gây ấn tượng bởi tạo hình khác lạ, nữ diễn viên còn khiến khán giả bất ngờ khi xác nhận kết hợp cùng "đàn em" kém mình 14 tuổi, nam diễn viên Trần Ngọc Vàng để tạo nên một cặp vợ chồng miền Tây sông nước đầy bí ẩn trên màn ảnh rộng.

Tạm gác lại cuộc sống tại Úc, Ốc Thanh Vân quyết định trở về Việt Nam để tham gia dự án phim kinh dị đậm chất dân gian mang tên Heo 5 móng. Đây là bước đi đầy tâm huyết của nữ nghệ sĩ sau thời gian dài vắng bóng tại thị trường giải trí trong nước.

Ốc Thanh Vân và bạn diễn Trần Ngọc Vàng tại buổi ra mắt phim Heo 5 Móng.

Đáng chú ý, sự kết nối giữa Ốc Thanh Vân và Trần Ngọc Vàng trong vai trò một cặp đôi chính là điểm nhấn thú vị nhất, hứa hẹn mang đến làn gió mới cho bộ phim dự kiến ra mắt vào giai đoạn 2025-2026.

Chia sẻ thêm về trải nghiệm đóng phim, Ốc Thanh Vân cho biết dù "hơi đuối" khi phải thức đêm quay hình, song cô luôn giữ trạng thái tập trung, dành nhiều tâm sức suy nghĩ về nhân vật kể cả khi không ở hiện trường.

"Tôi đã tự chỉnh lại lời thoại nhân vật sao cho hợp lý nhất. Vì tôi hình dung đây là mẫu nhân vật lấy từ ngoài đời. Khi ở Úc, tôi cũng từng quan sát có một số người phụ nữ kiểu như vậy. Người tư vấn tôi sửa lại lời thoại cho Jennifer Trúc Nguyễn chính là các con", sao nữ 8X bày tỏ.

Cuộc sống của "mẹ 3 con" Ốc Thanh Vân

Tháng 12/2024, Ốc Thanh Vân đưa các nhóc tỳ về Việt Nam để tiếp tục cuộc sống. Từ khi trở về nước, Ốc Thanh Vân bắt nhịp lại với cuộc sống, tham gia các hoạt động showbiz. Cô và Trí Rùa cũng thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong những dịp đặc biệt. Mỗi khi lộ diện, cả hai đều rất tình cảm, ngọt ngào. Chính thái độ này của cặp đôi đã phủ nhận mọi tin đồn rạn nứt lan truyền trong thời gian qua.

Ngoài đóng phim, Ốc Thanh Vân còn trở lại với các vở diễn của sân khấu kịch.

Chia sẻ về cuộc sống sau khi về lại Việt Nam, Ốc Thanh Vân chia sẻ mỗi ngày, sau khi đưa con đi học, cô về lại công ty để giải quyết công việc, livestream. Đến chiều, cô lại sắp xếp để đón các bé, thời gian còn lại sẽ tận dụng để tập luyện, phát triển bản thân.

"Ngoài dự án Heo năm móng, tôi còn phải trải qua những kỳ thi lớn. Tôi là người rất thích học và muốn biết thêm nhiều kiến thức. Đến khi nhận lời đi quay phim, may mắn là chồng con rất ủng hộ. Từ các vai diễn của phim hay kịch nói, nhà đầu tư chính là chồng tôi", cô chia sẻ.

Theo Ốc Thanh Vân, ở thời điểm hiện tại, việc cô "xông pha" làm kinh tế như khi còn trẻ sẽ không còn phù hợp. Thay vào đó, người đẹp thấy mình may mắn khi người bạn đời không chỉ hiểu cho công việc mà còn ủng hộ về tinh thần lẫn vật chất.

Nhờ nguồn động lực đó, Ốc Thanh Vân thoải mái hơn khi trở lại với nghề. "Vẫn là quan điểm "biết thân biết phận, biết điều thì sẽ được chiều", tôi luôn cố gắng để hoàn thành thật tốt những nhiệm vụ của mình", cô nói.

Nữ diễn viên từng sống ở Úc trong khi chồng ở Việt Nam để lo việc kinh doanh.

Bà mẹ 3 con bộc bạch thêm sau những vai diễn, cô luôn đặt việc chăm sóc gia đình và con cái lên hàng đầu. Nữ diễn viên không cho phép mình lơ là với điều đó, kể cả khi có bận rộn đến mức nào.

Ốc Thanh Vân có cuộc sống hôn nhân bình yên bên Trí Rùa suốt 18 năm qua.

Cả nhà 5 người rất vui vẻ, hạnh phúc.

Ốc Thanh Vân tâm sự: "Chồng và các con hiểu tôi là người như thế nào trong gia đình nên khi tôi làm gì, tôi đều nhận được sự ủng hộ, tin cậy rất lớn. Tôi cố gắng không phải vì mình, mà còn vì gia đình, vì khán giả".

Ốc Thanh Vân là MC nổi tiếng, từng được giao cho vai trò dẫn dắt hàng loạt gameshow như: Chuyện Phái Đẹp, Hát Mãi Ước Mơ, Điều Con Muốn Nói,... Đồng thời, nữ diễn viên sinh năm 1984 còn gây ấn tượng bởi tài năng lồng tiếng, đóng phim truyền hình và điện ảnh. Tuy nhiên giữa lúc sự nghiệp đang trên đà phát triển thì Ốc Thanh Vân chuyển hướng sang công việc giáo viên yoga. Hiện tại, Ốc Thanh Vân không còn đi đóng phim nhiều, thay vào đó cô diễn kịch ở sân khấu và tập trung vào kinh doanh.

Ở tuổi ngoài 40, Ốc Thanh Vân nói cô không tham vọng có thêm danh tiếng, nhưng quan niệm rằng là nghệ sĩ thì phải có tác phẩm. Vì vậy, bà mẹ 3 con nỗ lực làm việc và khi nhận được sự ghi nhận, đó là điều cô cảm thấy biết ơn.