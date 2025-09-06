Cuộc sống của người đẹp 19 tuổi sau đăng quang Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025

Ngô Thị Trâm Anh (sinh năm 2006) đăng quang Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025 (Miss Earth Vietnam) hồi tháng 6. Trâm Anh gây chú ý nhờ chiều cao nổi bật 1,74m, hình thể cân đối (89-65-98cm) và được ví như "thần tiên tỷ tỷ" bởi vẻ đẹp trong sáng, đôi mắt to tròn.

Xuất thân từ gia đình có bố trong quân đội, mẹ làm kinh doanh, cô được rèn luyện tính cách kỷ luật và bản lĩnh từ nhỏ. Trâm Anh hiện là sinh viên khoa Quản trị kinh doanh, Học viện Phụ nữ Việt Nam. Sau cuộc thi, người đẹp 19 tuổi góp mặt trong một số sự kiện thời trang và các hoạt động từ thiện.

Trâm Anh trở về ngôi trường nơi mình đang theo học - Học viện Phụ nữ Việt Nam trong ngày khai giảng không chỉ với tư cách một sinh viên mà còn là một hoa hậu.

Nhân dịp đầu năm học mới, hoa hậu Trâm Anh có mặt tại ba điểm trường của xã Lương Sơn, Lào Cai để trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đối với cô, dự án "Cùng em tới trường" không chỉ là một chương trình thiện nguyện mà còn là cách cô ươm mầm, vun đắp cho thế hệ mai sau.

Ngoài ra, cô cũng trở về ngôi trường mình đang theo học (Học viện Phụ nữ Việt Nam) không chỉ với vai trò một sinh viên mà còn là một hoa hậu để dự lễ khai giảng năm học mới.

Hoa hậu Trâm Anh chia sẻ: " Tôi thực sự xúc động và tự hào khi được dự khai giảng tại chính ngôi trường mình đang theo học. Không khí này làm tôi nhớ những ngày đầu tiên bước vào giảng đường, những bài học đầu tiên cùng bạn bè cũng như được gặp gỡ thầy cô. Hôm nay, trở lại trong một vai trò mới, niềm vui và cảm xúc càng trọn vẹn hơn ".

Người đẹp 19 tuổi cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì điều đó.

Tại lễ khai giảng, hoa hậu Trâm Anh dành lời khích lệ, động viên những tân sinh viên. Người đẹp 19 tuổi cũng mong muốn có thêm nhiều cơ hội được tham gia các hoạt động thiện nguyện, giao lưu và đồng hành cùng sinh viên tại trường.

Mặt khác, sau 3 tháng đoạt vương miện, tân Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025 cũng nhận được nhiều lời khen về vẻ ngoài ngày càng thanh tú. Một số người hâm mộ hy vọng mỹ nhân 19 tuổi nỗ lực trau dồi bản thân để có cơ hội "chinh chiến" tại đấu trường nhan sắc quốc tế.