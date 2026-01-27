Cuộc sống của nam NSND từng giữ chức giám đốc: 2 lần "rổ rá cạp lại", U70 sống an nhàn trong căn hộ 100m2

NSND Quốc Anh sinh năm 1962, quê Thanh Hóa, là gương mặt gạo cội của làng chèo Việt Nam. Là một nghệ sĩ chèo gạo cội nhưng NSND Quốc Anh lại rất đa tài trong các bộ môn sân khấu khác, đặc biệt là hài kịch, hài Tết. Ông thường vào vai lý trưởng, quan huyện tham lam, mê gái. Sự dí dỏm và duyên dáng của NSND Quốc Anh chiếm trọn tình cảm của người hâm mộ.

NSND Quốc Anh từng là diễn viên chèo của Nhà hát Chèo Việt Nam. Sau đó, ông được mời về Nhà hát Chèo Hà Nội và giữ chức Phó Giám đốc. Năm 2018, ông được UBND TP Hà Nội bổ nhiệm quyền Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội cho đến khi nghỉ hưu vào tháng 8/2022.

Chia sẻ với báo Dân trí, NSND Quốc Anh cho biết, khi nghỉ hưu, ông không bị xáo trộn, hụt hẫng vì luôn tự cân bằng cuộc sống của mình.

"Tôi không bị chống chếnh như nhiều người nghĩ. Tôi nghỉ hưu nhưng không nghỉ làm, tôi vẫn đi diễn. Tuy nhiên, tôi vẫn có sự chọn lọc, tôi không thể dễ dãi như thời trẻ được", nam NSND chia sẻ trên báo Dân Trí.

Nói thêm về cuộc sống sau khi nghỉ hưu, NSND Quốc Anh chia sẻ với báo Vietnamnet rằng, thi thoảng ông vẫn đi biểu diễn ở các chương trình văn hóa nghệ thuật, cả chèo lẫn hài kịch. Có những show không cát-sê, ông vẫn góp mặt, chỉ cần ban tổ chức hỗ trợ phương tiện di chuyển.

Tài hoa, nổi tiếng nhưng NSND Quốc Anh lại có cuộc sống riêng khá lận đận với hai lần đò, đều cảnh “rổ rá cạp lại”. Và cả hai cuộc hôn nhân, ông đều không có con.

Người vợ đầu tiên của nam nghệ sĩ sinh năm 1962 là NSND Minh Thu – một tên tuổi cũng nổi tiếng của làng chèo, con gái NSND Mạnh Tuấn. Trước khi đến với Quốc Anh, NSND Minh Thu cũng từng trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân và có con gái riêng. Sau 19 năm gắn bó bên nhau, chia ngọt sẻ bùi vậy nhưng cuối cùng cả hai lại mỗi người một ngả.

Báo Đại Đoàn Kết viết, khi hoàn thành thủ tục ly hôn, NSND Quốc Anh gói ghém đồ đạc bước ra khỏi ngôi nhà, để lại mọi thứ cho vợ và con gái riêng của vợ.

Nhắc đến cuộc hôn nhân này, NSND nói trên Vietnamnet: “Dẫu vậy, tôi chia tay với vợ cả rất nhẹ nhàng. Tôi nhận nguyên nhân đổ vỡ về mình, giữ được hạnh phúc gia đình hay không do bản thân tôi chứ không phải do cô ấy. Có lẽ, chúng tôi không có duyên. Số trời đã định, không tránh được”.

3 năm sau, ông gặp người vợ thứ hai - cũng là một phụ nữ từng đổ vỡ hôn nhân, có 2 con riêng. Họ đến với nhau bằng sự sẻ chia và đồng cảm.

NSND Quốc Anh thương yêu con riêng của vợ như con ruột, chăm sóc và dạy dỗ bằng cả tấm lòng. Dù không có con, Quốc Anh vẫn tìm thấy hạnh phúc trong mái ấm nhỏ ấy.

NSND Quốc Anh từng kể, nguyên nhân ông không có con là do biến chứng từ một ca phẫu thuật khi còn nhỏ dẫn tới mất khả năng sinh sản. Có thời gian, ông từng mặc cảm và tự trách mình. Nhưng càng về sau, Quốc Anh học được cách buông bỏ và chấp nhận. Giờ đây, ở tuổi U70, ông sống nhẹ nhàng, an nhiên.

Hiện tại, nam NSND đang ở với vợ trong căn hộ rộng hơn 100m2, cuộc sống khá dư dả, có tiền gửi tiết kiệm phòng bệnh tật nhưng NSND Quốc Anh sống rất giản dị.

Nam nghệ sĩ cho biết thêm, ông là người sống đơn giản nên khi về hưu, ông vẫn giữ các thói quen cũ như đi câu cá, rảnh thì gặp gỡ bạn bè.

"Tôi sống và ăn uống rất đơn giản. Tôi chỉ thích ăn đậu phụ luộc chấm muối, có khi tôi ăn cả ngày cũng được. Tôi cho rằng, điều gì vui vẻ, hạnh phúc thì nên giữ lại còn lăn tăn, muộn phiền thì nên bỏ ra khỏi đầu. Với những tin đồn, thông tin thất thiệt, tôi cũng không đôi co, rồi sự thật sẽ được mọi người biết đến thôi", ông nói về quan điểm sống của mình trên Dân Trí.