Cuộc sống của Hà Thanh Xuân sau khi về chung nhà với "Vua cá Koi": Tự sửa nhà không có sự hỗ trợ của chồng, gây chú ý với dòng trạng thái hậu ồn ào ly hôn?

Sáng ngày 12/3, mạng xã hội lan truyền thông tin "vua cá Koi" Thắng Ngô và nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân ly hôn sau gần một năm về chung nhà.



Tin đồn được bắt nguồn từ việc trên trang cá nhân của hai người đã hủy kết bạn với nhau, đồng thời xóa hết những hình ảnh cuộc sống hôn nhân ngọt ngào, hạnh phúc trước đó. Ngoài ra, cộng đồng mạng còn phát hiện ra "vua cá Koi" đã tạm thời khóa trang Facebook cá nhân.

Ca sĩ Hà Thanh Xuân và doanh nhân Thắng Ngô.

Trước sự việc này, với nhiều khán giả thường xuyên theo dõi Hà Thanh Xuân trên MXH, không khó để nhận ra những điều bất thường trong mối quan hệ tình cảm giữa hai vợ chồng.



Được biết, sau đám cưới hoành tráng, nam doanh nhân và bà xã cùng nhau gây dựng cơ nghiệp, tận hưởng cuộc sống hôn nhân bình yên, hạnh phúc được xây dựng trên tình yêu chân thành "đúng người đúng thời điểm". Dù có nhiều ồn ào sau hôn nhân nhưng cả hai vẫn giữ được sự tin tưởng, cố gắng đồng hành, bắt đầu từ "trang giấy trắng".

Tuy nhiên, kể từ đầu năm 2023, dù vẫn tích cực hoạt động trên MXH nhưng Hà Thanh Xuân không còn đăng tải những khoảnh khắc xuất hiện cùng ông xã như trước đó, cô chỉ có lẻ bóng một mình và thông tin về bạn đời cũng được được nữ ca sĩ hạn chế chia sẻ.

Hà Thanh Xuân gần đây thường xuyên chỉ có một mình và không có sự hộ tống từ chồng khi đi các show diễn hay sự kiện như trước (Ảnh: FB Hà Thanh Xuân)

Cụ thể vào tháng 2, nữ ca sĩ từng bày tỏ tâm tâm trạng buồn trên trang cá nhân, cô tâm sự khi buồn sẽ chọn cách im lặng và ngồi thiền để bản thân được thoải mái và mang lại năng lượng tích cực đến cho mọi người.

"Có nhiều người nói chẳng bao giờ thấy Xuân buồn, lúc nào cũng tươi cười, thật sự những lúc buồn nhất Xuân sẽ chọn im lặng và ngồi thiền, khi ổn sẽ xuất hiện trước mọi người vì Xuân đã học rất tốt cách yêu thương bản thân mình!

Xuân lúc nào cũng muốn đem năng lượng tích cực đến mọi người, muốn làm được điều đó tôi phải ổn đã! Love my self".

(Ảnh: Cap màn hình)

Sau dòng trạng thái đó, Hà Thanh Xuân dường như chỉ xuất hiện một mình. Đáng chú ý, khi có kế hoạch sửa sang lại nhà cửa, nữ ca sĩ đã dành cả tuần chuẩn bị và tự mình thực hiện được hết mà không có sự xuất hiện hay bóng dáng của "Vua cá Koi". Cô đăng tải trên trang Facebook rằng:

"Phụ nữ ở Mỹ, không có gì là không thể, cả tuần này dành thời gian sửa nhà và thay đổi ít đồ furniture làm mới cho không gian ở nhà, cái gì cũng muốn mua...

Người Mỹ có câu rất hay 'We learn by doing'".

(Ảnh: Cap màn hình)

Ngoài ra, trong video livestream vào ngày 18/2, Hà Thanh Xuân cũng đề cập đến việc sửa chữa nhà, cô cho hay 2 tuần vừa rồi bản thân tự dọn dẹp nhà cửa mà không có sự phụ giúp của ai cả. Khi khán giả thắc mắc về sự vắng mặt gần đây của ông xã, nữ ca sĩ cũng không có ý định trả lời mà chỉ cười và giải đáp các bình luận khác.

"Trong 2 tuần vừa rồi Hà Xuân dọn dẹp nhà cửa, sửa sang lại tí xíu phòng của mình, sơn quét lại. Thực hiện điều này khiến bản thân cảm thấy fresh và nó mới.

Có gì khó mình cứ học thôi. Biết đâu mai mốt Hà Xuân sẽ tự sửa cả căn nhà thì sao? Vì phụ nữ ở Mỹ bất cứ cái gì cũng làm được hết, không có gì khó cả, quan trọng là mình cố gắng là mình thực hiện được hết. Hà Thanh Xuân cảm thấy rất vui và tự hào vì mình đã làm được". Cô nói.

(Ảnh: Cap màn hình)

Đến nay, giữa tin đồn cả hai "đường ai nấy đi" chỉ sau chưa đầy 1 năm kết hôn, chia sẻ với Dân Việt, ông Thắng Ngô cho biết: "Từ 10 ngày trước đã có rất nhiều anh em bạn bè, báo chí gọi điện, nhắn tin cho tôi để hỏi về vấn đề này rồi. Thực ra bây giờ chúng tôi chỉ muốn có một cuộc sống yên ổn thôi. Bình an là trên hết, tôi không muốn cuộc sống riêng tư bị đụng chạm tới.

Đã là mạng xã hội mà, người ta muốn nói gì mà chẳng được. Nhiều người quyền cao chức trọng người ta còn chẳng tha chứ nói gì tôi. Trên Facebook cá nhân của tôi vẫn để hình ảnh của tôi và Hà Thanh Xuân, từ xưa tới nay vẫn vậy. Chẳng qua tôi khoá Facebook lại vì tôi biết các trang mạng xã hội đang lấy hình ảnh trên trang cá nhân của tôi để đưa thông tin thất thiệt".

Khi được phóng viên đặt câu hỏi: "Như vậy tức là không có chuyện vợ chồng Vua cá Koi rạn nứt?", ông Thắng Ngô từ chối trả lời: "Tôi xin phép không bàn tới chuyện này".

Cùng lúc, ca sĩ Hà Thanh Xuân đăng ảnh mới trên trang cá nhân với chú thích: ''Sau cơn mưa trời lại sáng''. Nữ ca sĩ thời gian qua ở Mỹ biểu diễn.

(Ảnh: Cap màn hình)

Được biết, Hà Thanh Xuân sinh năm 1988, đi hát từ năm 17 tuổi và từng gây chú ý tại cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TP HCM năm 2005. Sau đó, cô theo gia đình sang Mỹ định cư và trở thành giọng ca hải ngoại được nhiều người yêu mến.

Nữ ca sĩ và doanh nhân Thắng Ngô biết nhau lần đầu vào tháng 4/2021 khi được một đạo diễn "làm mai". Đây cũng là thời điểm "vua cá Koi" và vợ cũ thống nhất ly hôn.

Sau một thời gian tự tìm hiểu thông tin về Hà Thanh Xuân, Thắng Ngô dần có thiện cảm với nữ ca sĩ. Từ một người "không theo đuổi ai quá 3 ngày", anh trở thành "fan cứng", liên tục theo dõi từng livestream ca hát của Hà Thanh Xuân và ủng hộ cô bằng cách "thả tim" và kiên trì nhắn tin trò chuyện với cô trong suốt hơn một tháng.

Trang cá nhân của "Vua cá Koi" tràn ngập ảnh của nữ ca sĩ (Ảnh: FB Thang Ngo)

Với sự tương đồng suy nghĩ và mong muốn vun đắp hạnh phúc trong tương lai, tháng 5/2022, cả hai đã tổ chức đám cưới linh đình và quyết định về chung một nhà chỉ sau thời gian ngắn tìm hiểu đối phương. Tuy nhiên, đám cưới xa hoa của cặp đôi đã nhận về không ít lời bàn tán, công kích từ cộng đồng mạng.

Doanh nhân Ngô Thắng và Hà Thanh Xuân tổ chức đám cưới "thế kỷ" vào tháng 5/2022

Trước đó, "Vua cá Koi" thường xuyên dẫn bà xã đi mua sắm hàng hiệu (Ảnh: FB Thang Ngo)

Anh nhiều lần không ngại thể hiện sự mê vợ khi không ngại bế bồng cô (Ảnh: FB Thang Ngo)

Hình ảnh tình tứ và ngọt ngào của cặp đôi (Ảnh: FB Hà Thanh Xuân)