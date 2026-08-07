Cuộc sống của 'đả nữ màn ảnh Việt' khi làm mẹ ở tuổi U50

4 năm sau khi cưới chàng trai kém 11 tuổi, 1 năm sau khi sinh con đầu lòng, "đả nữ" thấy cuộc sống của mình "không phải lúc nào cũng hoàn hảo nhưng hạnh phúc".

Ngô Thanh Vân sinh con gái đầu lòng hồi tháng 8/2025. Bé được đặt tên thân mật là Gạo. Sau khi sinh con, cô và ông xã Huy Trần chủ động giảm bớt tần suất xuất hiện trước công chúng để tập trung trọn vẹn cho điều quan trọng nhất là gia đình.

Lần đầu làm mẹ ở tuổi 46, Ngô Thanh Vân nhận được nhiều sự quan tâm khi tiết lộ chuyện làm IVF (thụ tinh nhân tạo) cũng như quá trình “tìm con” gian nan, đầy nước mắt. Nữ diễn viên cho biết từ ngày lấy chồng, cô rất mong có em bé nhưng điều đó chưa bao giờ dễ dàng.

Cuộc sống của Ngô Thanh Vân có nhiều thay đổi sau khi làm mẹ.

Sau 1 năm làm mẹ, cuộc sống Ngô Thanh Vân ngày một tròn đầy và như bước sang trang mới. Như bao bà mẹ khác lần đầu có con, cô từng lo lắng không đủ sữa cho bé bú, nhiều đêm thức trắng chăm Gạo... và cùng với nỗi lo và mệt mỏi thể xác là niềm hạnh phúc thấy con lớn lên từng ngày.

Trong mắt Ngô Thanh Vân, Huy Trần là “ông bố của năm”, luôn hỗ trợ cô chăm con, động viên tinh thần, giúp cô tự tin hơn trong vai trò làm mẹ. Từ khi có con, Huy Trần cũng thay đổi theo hướng kiên nhẫn, dịu dàng và sâu sắc hơn.

Ở tuổi 47, Ngô Thanh Vân dành toàn bộ thời gian cho gia đình, chưa có ý định trở lại điện ảnh. Vợ chồng cô đang điều hành một nhà hàng chay và sắp mở thêm chi nhánh mới. Thời gian qua, hai người thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường hạnh phúc bên nhau. Thi thoảng, cặp sao sắp xếp để đưa con gái đi các điểm du lịch xa như Hà Nội, Phan Thiết, Đà Lạt...

Theo nữ diễn viên, bé Gạo rất thích khám phá thế giới bên ngoài. Những hoạt động này giúp bé cải thiện hệ miễn dịch, kích thích khả năng quan sát, học hỏi cũng như phát triển trí tò mò trong những năm đầu đời.

Ngô Thanh Vân cho biết ông xã bận rộn mỗi ngày nên những dịp cuối tuần đều dành hết thời gian cho hai mẹ con: “Không cần gì quá đặc biệt, chỉ cần cả nhà cùng ăn sáng, cùng đưa con đi chơi, rồi ôm con ngủ trong tay lúc về nhà. Gạo bây giờ lớn nhanh quá nên ba mẹ muốn tạo thật nhiều kỷ niệm cùng con. Mong sau này tuổi thơ của con mang đến những cảm xúc an toàn và ký ức đẹp bên gia đình” .

Con gái Ngô Thanh Vân được khen đáng yêu, thừa hưởng nhiều nét đẹp từ cha mẹ, đặc biệt càng lớn càng giống cha.

Ngô Thanh Vân thoải mái chia sẻ khoảnh khắc bên chồng con.

Trong dịp kỷ niệm 4 năm kết hôn, Ngô Thanh Vân tâm sự rằng hôn nhân không phải lúc nào cũng hoàn hảo, song cô hạnh phúc và cảm nhận sự bình yên khi có sự đồng hành của chồng trong hành trình vun đắp tổ ấm.

“Từ hai người xa lạ chọn bước về phía nhau, đến hôm nay chúng ta đã là một gia đình nhỏ có thêm tiếng cười của bé Gạo. Hôn nhân sẽ có những ngày mệt mỏi, những đêm thức trắng, những áp lực mà chỉ người trong cuộc mới hiểu. Nhưng cũng chính những điều đó làm vợ càng tin rằng: Tình yêu thật sự không nằm ở những điều quá lớn lao, mà vẫn luôn ở đó, cùng nhau đi qua mọi thứ.

Cảm ơn chồng vì đã luôn là người đồng hành của hai mẹ con. Và cảm ơn bé Gạo đã đến, để ba mẹ có thêm một lý do để mạnh mẽ hơn, dịu dàng hơn và cố gắng hơn mỗi ngày”, Ngô Thanh Vân bày tỏ.

Tổ ấm nhỏ của Ngô Thanh Vân.

Huy Trần cũng dành những lời ngọt ngào cho bà xã. Anh chia sẻ rằng thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng suốt những năm qua anh chưa bao giờ anh có cảm giác đứng yên bởi luôn có người bạn đời sẵn sàng đồng hành trong mọi thử thách, âm thầm ủng hộ và tiếp thêm động lực cho anh từ những điều nhỏ bé nhất.

“Sau 4 năm bên nhau, điều hạnh phúc nhất với cả hai chính là chào đón con gái - ‘cục bánh bao nhỏ’ xuất hiện trong cuộc sống. Với anh, niềm vui lớn lao không chỉ nằm ở tình yêu đôi lứa, mà còn là việc cả hai có thể cùng nhau sẻ chia tình yêu ấy cho một ý nghĩa lớn hơn chính bản thân mình”, Huy Trần nhắn nhủ bạn đời.