Cuộc sống của Can Lộ Lộ sau khi biến mất khỏi showbiz: Lột xác 180 độ, thay đổi đến khó tin

Kết cục bẽ bàng cho mỹ nhân thích khoe thân

Nhắc đến Can Lộ Lộ, nhiều người sẽ nhớ tới những biệt danh không mấy tốt đẹp như "nữ hoàng khoe thân", "mỹ nhân thích cởi". Ở giai đoạn "hoàng kim", tên tuổi của mỹ nhân này tràn ngập khắp các mặt báo lớn nhỏ.

Từng theo học tại Học viện nghệ thuật ở Bắc Kinh, nhưng Can Lộ Lộ lại không đi lên bằng con đường nghệ thuật chân chính, mà nổi tiếng nhờ những chiêu trò phản cảm.

Cô nàng được biết đến lần đầu trên mạng xã hội vào năm 2012, khi mẹ cô đăng một clip "kén rể" lên mạng. Theo đó, vì "lo sợ cô con gái 26 tuổi của mình sẽ chết già do chưa hẹn hò nổi một người đàn ông" nên mẹ Can Lộ Lộ quyết định mở một chiến dịch tìm bạn trai cho con bằng cách tung một clip cô đang tắm lên mạng.

Nhờ vậy, chỉ trong vòng thời gian ngắn, tài khoản Weibo của Can Lộ Lộ đã thu hút hàng trăm nghìn lượt follow. Từ một cô nàng vô danh, người đẹp sinh năm 1085 bỗng chốc trở thành gương mặt "hot" nhất trên mạng xã hội thời điểm ấy.



Tận dụng cơ hội này, Can Lộ Lộ xuất hiện dày đặc trong các sự kiện làng giải trí Trung Quốc với phong cách táo bạo. Cô nàng thường xuyên khoác lên người những trang phục với chất liệu mỏng tang, hở hang, khoe nội y một cách hớ hênh.



Càng hở bạo, Can Lộ Lộ càng kiếm bộn tiền, thậm chí còn được săn đón chẳng khác nào những ngôi sao hạng A. Có thời điểm, chỉ cần diện trang phục thiếu vải xuất hiện trong sự kiện là cô nàng có thể bỏ túi 120 ngàn NDT (gần 400 triệu đồng).

Dẫu bị chỉ trích thậm tệ, nhưng Can Lộ Lộ vẫn không ngại cùng mẹ ruột bày ra đủ loại chiêu trò phản cảm. Họ còn định hướng cho cô em gái Can Mao Mao đi theo con đường tai tiếng của chị.

Thời điểm ấy, sự nổi tiếng nhanh chóng của Can Lộ Lộ còn tạo nên "cơn sốt khoe thân". Nhiều cô gái trẻ vì thèm muốn được nổi tiếng nhanh chóng đã đi theo con đường của người đẹp này bất chấp mọi lời dèm pha.

Song những chiêu trò của Can Lộ Lộ rồi cũng đến ngày phản tác dụng. Việc người đẹp xuất hiện tràn lan trên mặt báo với những bộ cánh mát mẻ ngày càng khiến dư luận "nóng mắt", đòi đuổi cô khỏi showbiz vì làm xấu mặt làng giải trí.

Cuối cùng trước làn sóng chỉ trích dữ dội, Can Lộ Lộ đã phải lãnh hậu quả cho chính những chiêu trò mà mình tạo ra. Năm 2013, cô bị "cấm sóng" hoàn toàn trên truyền hình và báo chí. Từ đó, cái tên Can Lộ Lộ dần biến mất khỏi showbiz.

Gây ngỡ ngàng khi thay đổi khó tin, "lột xác" đến 180 độ

Sau khi bị cấm vận hình ảnh, Can Lộ Lộ không còn "phô trương" như trước. Cô nàng sống im hơi lặng tiếng, ít đi sự kiện, cũng không cập nhật trang cá nhân trong vài năm. Phải đến năm 2017, Can Lộ Lộ mới bắt đầu chia sẻ trở lại những hình ảnh riêng tư của mình trên Weibo.

Năm 2018, có tin đồn Can Lộ Lộ phải kiếm thêm thu nhập bằng cách đi hát ở các quán bar, karaoke. Tuy vậy, người đẹp không lên tiếng trước thông tin này.



Hiện tại, thỉnh thoảng Can Lộ Lộ vẫn cập nhật các hoạt động và hình ảnh mới lên trang cá nhân. Mỹ nhân 35 tuổi khiến nhiều người bất ngờ vì thay đổi hình tượng đến 180 độ. Từ "nữ hoàng thích cởi", nay cô bỗng "lột xác" thành gái ngoan, ưa chuộng phong cách nhẹ nhàng, nữ tính.

Những hình ảnh kín đáo, nữ tính gần đây của Can Lộ Lộ.

Tuy nhiên, cái tên Can Lộ Lộ không còn nhận được nhiều sự quan tâm như trước. Dù sở hữu tài khoản Weibo với hơn 1 triệu người follow, nhưng mỗi status mà cô đăng tải chỉ nhận về vài chục lượt like và bình luận. So với những hotgirl đang nổi hiện tại, con số này tương tác này thấp đến thê thảm.

Nhưng bù lại, Can Lộ Lộ giờ đây lại có cuộc sống ít ồn ào, thanh thản hơn. Thỉnh thoảng, cô vẫn nhận lời tham dự các sự kiện ở tỉnh lẻ, hoặc làm đại diện cho một số sản phẩm làm đẹp, thẩm mỹ. Ngoài ra gần đây, Can Lộ Lộ đã chuyển hướng sang làm ca sĩ bằng việc tích cực thu âm các ca khúc và đăng tải lên mạng.

Dù bị "cấm sóng" trên truyền hình và báo chí, nhưng Can Lộ Lộ vẫn tham gia các sự kiện nhỏ lẻ và làm đại diện cho một số sản phẩm địa phương.

Trên Weibo, người đẹp cũng chia sẻ khá nhiều về quan điểm sống ở thời điểm hiện tại. Cô tâm sự: "Biết thay đổi, biết suy nghĩ cho người khác, biết trân trọng và tri ân... thì bạn mới thực sự có được sự thành công, viên mãn", "Khi sống lương thiện thì sẽ luôn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc".

Sự thay đổi tích cực của Can Lộ Lộ nhận được nhiều lời khen ngợi và ủng hộ của cư dân mạng.