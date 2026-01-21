Cuộc sống Á hậu Phương Nhi không như lời đồn

Hiện tại, mọi động thái liên quan đến Phương Nhi đều nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Từ sau khi tổ chức đám hỏi, Phương Nhi khoá cá trang mạng xã hội từng sử dụng lúc mới đăng quang khiến netizen cho rằng cô phải sống ẩn, lui về hậu trường và không được thoải mái chia sẻ cuộc sống như trước kia. Tuy nhiên, thực tế lại không hẳn như những gì cư dân mạng đã nghĩ.

Trước thềm đám cưới, xuất hiện một tài khoản MXH đổi ảnh đại diện là hình cưới Phương Nhi, là ảnh đôi với thiếu gia Minh Hoàng. Cũng từ chi tiết này, "thánh soi" phát hiện hoá Phương Nhi vẫn sử dụng mạng xã hội, chứ không hề biến mất như lời đồn. Thay vào đó, cô đã lập một tài khoản mạng xã hội khác không đặt tên Phương Nhi mà là 1 cái tên nước ngoài, đặt ở chế độ riêng tư và chỉ có một số ít bạn bè thân thiết theo dõi. Tài khoản này có khoảng hơn 20 bài đăng trong thời gian qua, cho thấy Phương Nhi vẫn sinh hoạt, chia sẻ và kết nối chỉ là theo cách kín đáo hơn.

Cư dân mạng phát hiện tài khoản MXH Phương Nhi sử dụng trong thời gian qua vẫn có nhiều bài đăng, đặt ở chế độ riêng tư (ảnh: Instagram nhân vật)

Đáng chú ý, trong phần tiểu sử của tài khoản được cho là của Phương Nhi có dòng chữ “see everything with a smile” (tạm dịch: Mỉm cười trước tất cả mọi thứ) . Câu nói ngắn gọn nhưng được cho là phản ánh khá rõ quan điểm sống hiện tại của nàng hậu là nhẹ nhàng, tích cực và không để những ồn ào bên ngoài tác động quá nhiều đến cảm xúc cá nhân.

Nhìn từ những chi tiết này, có thể thấy cuộc sống của Phương Nhi không hề gò bó hay quá nghiêm khắc như nhiều lời đồn đoán. Sau khi kết hôn, cô vẫn được sống là chính mình, thoải mái chia sẻ, chỉ khác ở chỗ lựa chọn cách kín kẽ và riêng tư hơn.

Tài khoản MXH của Phương Nhi đã đặt ảnh đại diện đôi với Minh Hoàng (ảnh: Instagram nhân vật)

Trước đó, Phương Nhi cũng từng chia sẻ rằng cô sử dụng nhiều tài khoản phụ để theo dõi thông tin, bình luận hoặc cập nhật cuộc sống theo cách riêng. Điều này cho thấy Á hậu không hề ở ẩn mà đơn giản là chủ động chọn lọc không gian sống, tách biệt giữa đời sống riêng tư và sự chú ý của công chúng.

Phương Nhi từng chia sẻ gia đình cô làm kinh doanh tại Thanh Hoá. Phương Nhi sinh sống trong một căn nhà 2 tầng khang trang, ở mặt tiền. Phương Nhi còn có 1 anh cả, người này nhiều lần xuất hiện cùng cô trong các sự kiện. Từ nhỏ, "thần tiên tỷ tỷ" được nuôi dạy chu đáo, gia đình dành tình yêu thương hết mực. Nói về điều kiện của gia đình, Phương Nhi từng tâm sự: "Phương Nhi may mắn được sống trong gia đình đầy đủ về điều kiện tài chính từ nhỏ. Ba mẹ Phương Nhi nuôi dạy Phương Nhi rất tốt. Ba mẹ muốn Phương Nhi không vì đồng tiền hay vật chất để bị thu hút mà đánh mất đi bản chất con người của mình".

Đám cưới của Phương Nhi và Minh Hoàng sẽ diễn ra vào ngày 22, 23/1 tới.

Mỗi lần lộ diện, Phương Nhi đều rất tươi tắn, rạng rỡ (ảnh: Như Hoàn)