Cuộc sống 8 năm lênh đênh trên biển, đi vòng quanh thế giới của gia đình 4 người

Một ngày tháng 12/2018, ở vùng biển Thái Bình Dương phía Đông New Zealand, gia đình gồm cha, mẹ và 2 cô con gái ngồi trong cabin du thuyền dài 12 mét mang tên “Lady Mary”. Cô con gái lớn Anastasia đang tổ chức sinh nhật lần thứ 17. Mẹ cô cầm nến và hát “Happy Birthday” để chúc mừng sinh nhật con gái, sau đó bà vào căn bếp nhỏ trên tàu để chuẩn bị món salad Olivier trong lúc Anastasia chơi ghita. Bất chợt, một con sóng lớn đánh vào thuyền khiến du thuyền gần như bị lật nghiêng. Trong chốc lát, nước bắt đầu tràn vào qua cửa sập đang để mở phía trên đầu Anastasia.

“Tất cả diễn ra quá nhanh, thật đáng sợ! Nastya [viết tắt của Anastasia] lúc đầu rất buồn, nhưng sau đó con bé đi tắm và chúng tôi tiếp tục bữa tiệc. Chúng tôi thật may mắn khi không có ai ở trên boong vào lúc đó”, bà Marina Klochkova, mẹ của Nastya, cho biết.

Ngày 26/11/2021, gia đình Klochkov – gồm thuyền trưởng đồng thời là người chồng Andrei 47 tuổi, người vợ Marina 46 tuổi, cùng con gái Anastasia 20 tuổi và Lada 10 tuổi – đã hoàn tất chuyến đi vòng quanh thế giới bằng thuyền buồm.

Dù vậy, kết thúc hành trình không có nghĩa là họ đã trở về nhà, mà là gia đình Klochkov đã đi qua tất cả những điểm đến được lên kế hoạch từ trước và đang dần trở về.

Kể từ năm 2014, gia đình Klochkov đã đi vòng quanh thế giới từ Tây sang Đông và lại từ Đông sang Tây. Họ đã vượt qua tất cả các kinh tuyến, đi tất cả các đại dương, ngoại trừ Bắc Băng Dương, 5 mũi đất phía nam, Eo biển Magellan, tới cả Nam Cực và 2 lần vượt qua đường xích đạo.

Tổng cộng, gia đình Klochkov đã dành khoảng 8 năm lênh đênh trên biển và lập kỷ lục thế giới khi thực hiện chuyến đi vòng quanh thế giới trên thuyền buồm có trẻ em đi cùng.

Tình yêu từ tiệm pizza và những khó khăn ban đầu

Năm 1999, Marina làm việc trong một nhà hàng thức ăn nhanh ở Novosibirsk và Andrei là khách hàng thường xuyên ở đó.

“Anh ấy thường đến ăn pizza vào lúc nửa đêm ngày cuối tuần, sau đó chúng tôi bắt đầu trò chuyện, đi bơi ở 'Biển Ob' [hồ trữ nước ở Novosibirsk], cùng nhau ca hát và tình cảm dần dần phát triển từ tình bạn, trở thành tình yêu”, Marina kể lại.

Cả hai đều mơ ước được đi du lịch từ khi còn nhỏ và đã đọc những cuốn sách phiêu lưu như ‘In Search of the Castaways’ của Jules Verne. Chuyến đi thuyền đầu tiên cyả Andrei và Marina là ở 'Biển Ob' năm 2000. Trong vòng 10 năm sau đó, Andrei lấy được chứng chỉ thuyền trưởng và bắt đầu tham gia các cuộc đua thuyền buồm. Vợ chồng Klochkov đã dành những mùa đông để khám phá Đông Nam Á còn mùa hè họ đi vòng quanh nước Nga, sống trong một túp lều.

Sau những chuyến đi như vậy, Andrei và Marina đã bán công ty (Andrei sở hữu một công ty tài chính và Marina là đồng sáng lập của một công ty quảng cáo nhỏ) và bắt đầu cho thuê văn phòng. Hai người bắt đầu tập huấn và chuẩn bị cho du thuyền của mình vượt Đại Tây Dương đi vòng quanh thế giới trong điều kiện thời tiết gió ấm thuận lợi.

Gia đình Klochkov. Ảnh: RBTH

Năm 2014, Marina và Andrei lái thuyền tới Địa Trung Hải cùng Nastya và cô con gái nhỏ Lada khi đó mới 18 tháng tuổi. Theo Marina, năm đầu tiên là khó khăn nhất. Một số thành viên trong gia đình bị say sóng, mọi người đều cảm thấy bị cô lập vì không giao tiếp với thế giới bên ngoài và ngày càng có nhiều bất đồng trong gia đình.

“Bạn cảm thấy trống rỗng vì không thể bỏ đi, không thể phàn nàn kể lể với người bạn gái thân thiết”, Marina nói. “Ban đầu Andrei đã rất nghiêm khắc và cố gắng biến chúng tôi thành một đội thể thao. Rồi đến một ngày, tôi nói với anh ấy rằng chúng tôi là một gia đình cần có tình yêu thương chứ không chỉ có những mệnh lệnh độc đoán. Thuyền trưởng của chúng tôi im lặng suốt 3 ngày, sau đó mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng, thoải mái hơn”.

Cuộc sống thường ngày và Năm mới ở Point Nemo

Thông thường, 1 ngày trên biển của gia đình Klochkov bắt đầu vào buổi tối chứ không phải buổi sáng và không ăn sáng cùng nhau. Vào khoảng 8 giờ tối, Nastya bắt đầu “ca trực” theo dõi các thiết bị trong buồng lái và lái thuyền, cứ 20 phút lại lên boong để kiểm tra tình hình bên ngoài. Từ nửa đêm-1 giờ sáng đến 4-5 giờ sáng, Andrei trông chừng du thuyền và thời tiết. Đến sáng sớm, Marina sẽ “thay ca” cho Andrei.

Lada (trái) và Anastasia. Ảnh: RBTH

Khoảng 10 giờ sáng, Lada thức dậy và Marina dành thời gian cho cô con gái nhỏ, hai mẹ con cùng nhau xem phim hoạt hình bằng tiếng Anh và uống trà. Sau đó Nastya và Andrei thức dậy và ăn sáng muộn. Thức ăn trên tàu phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết và thời gian thuyền rời khỏi đất liền. Gia đình Klochkov tích trữ thức ăn khi thuyền vào đất liền, họ sẽ ăn những món dễ hỏng như trái cây, sữa chua, pho mát trước. Thời gian còn lại, họ thường ăn ngũ cốc, trái cây sấy khô và các loại thực phẩm có thời hạn sử dụng lâu dài.

Sau khi ăn sáng, thuyền trưởng hô to “Thư buổi sáng”, có nghĩa là đã đến lúc đọc thư từ người hâm mộ, bạn bè và những người thân yêu “trên đất liền” gửi email qua vệ tinh. Gia đình có thể lênh đênh trên biển 2-3 tháng mà không tiếp xúc trực tiếp với người khác nên “nghi thức” này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Trong ngày, Nastya và Lada làm bài tập về nhà - cả hai đều học từ xa tại Trường Địa lý Saint Andrew. Marina biên tập video, viết một bài báo hoặc một chương mới cho cuốn sách về chuyến đi của gia đình. Andrei vừa giúp vợ, vừa trông coi du thuyền.

Vào lúc 5 giờ chiều, cả gia đình tập thể dục buổi tối, ăn tối và tắm rửa, sau đó, Andrei đi ngủ và một ngày bắt đầu từ “ca trực” của Nastya.

Hai chị em Anastasia và Lada học từ xa qua sách tải sẵn. Ảnh: RBTH

Khi cập bờ, họ bổ sung thức ăn và nước uống, mua các linh kiện sửa chữa cho du thuyền và tham quan khu vực xung quanh. Nhờ đó, gia đình Klochkov quen rất nhiều bạn mới ở Colombia, Malta, Australia và nhiều quốc gia khác.

“Ở Colombia, chúng tôi ở cùng một cặp vợ chồng ngoài 80 tuổi suốt 1 tuần. Họ đã giới thiệu với chúng tôi về đất nước Colombia và vài tháng sau, họ đến thăm chúng tôi ở Panama. Chúng tôi coi họ như cha mẹ, họ coi chúng tôi như con cái. Họ sẽ đến Nga vào mùa xuân và chúng tôi hy vọng sẽ về tới Nga vào thời điểm đó để có thể gặp gỡ nhau”, Marina nói.

Gia đình Klochkov cũng dành hầu hết các kỳ nghỉ trên biển. Gia đình đã đón năm mới 2019 tại Point Nemo ở Nam Thái Bình Dương, nơi xa nhất thế giới và là nghĩa địa của các tàu vũ trụ giữa đại dương.

Cướp biển và Covid-19

Mùa hè năm 2017, gia đình Klochkov một lần nữa vượt qua biển Caribe, giữa Mexico và Colombia, đi dọc rìa bão Irma. Còn 96km nữa mới tới đất liền gần nhất, trong khi mọi người đều đã mệt mỏi với những con sóng không ngớt, vì thế họ quyết định dành 1 ngày nghỉ ngơi tại một quần đảo nhỏ ở phía Nam Jamaica được đánh dấu trên bản đồ là không có người ở. Khi hướng thuyền về phía một hòn đảo, họ nhìn thấy một căn nhà nhỏ bằng bê tông đã cũ và 1 nhóm ngư dân trông như một nhóm côn đồ, mặc áo phông và quần rách ống.

“Họ đi trên 6 chiếc xuồng có gắn động cơ, vây quanh thuyền của chúng tôi. Họ chỉ cho chúng tôi nơi tốt nhất để thả neo, họ chọc phá chúng tôi để xin rượu whisky và thuốc lá, họ huýt sáo khi Nastya bước ra từ trên boong. Họ có khoảng vài chục người và chúng tôi cảm thấy sợ. Họ vây quanh chúng tôi khá lâu và khi trời chạng vạng tối mới quay trở lại bờ, sau đó chúng tôi ăn tối và lặng lẽ ra khơi”, Marina kể lại.

Những hạn chế do đại dịch Covid-19 cũng khiến gia đình Klochkov gặp khó khăn. Cả gia đình phải dừng lại ở Tây Australia suốt một năm rưỡi từ năm 2020. Năm 2021, Klochkovs quyết định tiếp tục hành trình và trở về nhà. Họ lênh đênh trên biển hơn 70 ngày liên tiếp, họ cần có thêm nước ngọt và trái cây trên tàu, nhưng không quốc gia nào chấp nhận cho thuyền cập cảng vì các quy định an toàn.

“Chúng tôi đã sắp xếp trước để được phép vào Đảo Christmas, nhưng vào ngày chúng tôi đến, chúng tôi thậm chí còn bị từ chối cung cấp nước ngọt. Chúng tôi có đủ mọi lý do [để được phép nhập cảnh], các nhà chức trách biết rằng chúng tôi đã ở trên biển một thời gian dài mà không tiếp xúc với bất kỳ ai. Suốt 2 năm đại dịch mà họ vẫn không thể thay đổi các quy tắc khác đi”, Marina kể lại.

Do đó, gia đình Klochkov phải hứng nước mưa từ cánh buồm và hiện đang trên đường về nhà.

Khám phá địa danh trong sách và kế hoạch cho tương lai

Gia đình Klochkov dự định đến cảng Vladivostok vào tháng 4/2022. Họ muốn dành 1,5 năm sau đó ở nhà tại Novosibirsk, nghỉ ngơi, sửa chữa, có thể đổi du thuyền và lên kế hoạch cho các chuyến đi tiếp theo.

Marina muốn hoàn thành cuốn sách về chuyến đi của gia đình, trong khi Lada dự định đi học ở một trường học bình thường, học múa, vẽ và cưỡi ngựa.

“Khi học xong, cháu muốn thi vào một trường đại học của Nga, sau đó đến Oxford hoặc Cambridge – nhưng cháu vẫn chưa quyết định. Cháu thích thiết kế và diễn xuất”, Lada nói về mơ ước của cô bé.

Khám phá Nam Cực. Ảnh: RBTH

Trong hành trình du lịch cùng gia đình, Nastya đã đủ điều kiện để có bằng thuyền trưởng cấp đầu vào ở Cape Town. Cô mơ ước trở lại Bắc Cực và Nam Cực trong tương lai gần, đưa khách du lịch tới đó trên chiếc thuyền buồm cho chính cô lái.

Trong chuyến đi vòng quanh thế suốt nhiều năm, mỗi người trong gia đình Klochkov lại có những khám phá, đam mê của riêng mình. Ví dụ, gần Tierra del Fuego, gia đình Klochkov lần đầu tiên nhìn thấy cá heo Commerson - chúng có đầu và vây màu đen giống màu lông của gấu trúc. Họ thậm chí không biết đến sự tồn tại của những sinh vật như vậy.

Nastya lại cảm thấy sức hút từ Nam Cực - trước đây cô nghĩ rằng nơi đây chỉ có sông băng.

“Tôi tưởng tượng đó sẽ là một vùng đất hoang phủ đầy băng tuyết. Đúng là như vậy, nhưng không phải khắp mọi nơi đều thế. Nơi chúng tôi ở, có núi, sông băng, màu xanh đậm của băng, các nhà nghiên cứu vùng cực. Tất cả những điều đó đã để lại ấn tượng mạnh mẽ cho tôi và tôi muốn nhìn thấy khung cảnh đó nhiều lần nữa”, Anastasiya chia sẻ.

Gia đình Klochkov đã khám phá các địa danh trong những cuốn sách - họ đã tới vị trí mà Rặng san hô Maria Theresa được đề cập trong cuốn sách 'In Search of the Castaways' của Jules Verne. Khi đến nơi, họ biết chắn rằng đó chỉ là một truyền thuyết.

Khám phá lớn nhất của gia đình Klochkov không liên quan đến khoa học, mà là khả năng của con người.

“Khám phá lớn nhất của chúng tôi là con người có khả năng làm bất cứ điều gì. Điều quan trọng là niềm tin và thực hiện các bước theo hướng cần thiết. Mỗi bước đi mới mẻ đều khiến bạn nhận ra rằng ước mơ gần hơn bạn nghĩ, rằng không phải chỉ những tên tuổi vĩ đại mới đạt được ước mơ của họ. Giấc mơ sẽ trở thành hiện thực đối với những người thực mong muốn làm điều đó”, Marina Klochkov kết luận./.