Cuộc phỏng vấn "thịnh nộ" của ông Donald Trump

Hai nhà báo Carol Leonnig và Philip Rucker của báo Washington Post sắp cho ra mắt cuốn sách "I Alone Can Fix It: Donald J. Trump ’s Catastrophic Final Year" (tạm dịch: Một mình tôi có thể sửa lỗi: Năm cuối kinh hoàng của Donald J. Trump). Cuốn sách sẽ ra mắt trong ngày 20-8. Để viết cuốn sách này, hai tác giả đã phỏng vấn hơn 140 người, bao gồm ông Trump.

Trong cuộc trò chuyện kéo dài hàng giờ vào ngày 31-3 với các tác giả của cuốn "I Alone Can Fix It", ông Trump lặp đi lặp lại rằng cuộc bầu cử tổng thống đã bị gian lận. Ông Trump nói với Leonnig và Rucker: "Theo một cách nào đó, tôi đã có hai nhiệm kỳ tổng thống".

Trong "lần đầu tiên", khi nền kinh tế Mỹ đang khởi sắc mạnh mẽ, ông Trump lập luận rằng mình bất khả chiến bại. Trong "nhiệm kỳ tổng thống thứ hai", ông cho rằng đại dịch Covid-19 đã giết chết cơ hội của ông. Chính quyền ông Trump nhận nhiều chỉ trích về cách ông xử lý đại dịch Covid-19, khi dành phần lớn thời gian để hạ thấp mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh.

Ông Trump khẳng định: "Gian lận lớn nhất từng xảy ra ở đất nước này là cuộc bầu cử tổng thống mới đây" và tuyên bố "về mặt thống kê, thậm chí không thể có chuyện ông Joe Biden đắc cử". Ông cáo buộc có gian lận và đánh cắp cuộc bầu cử, trong khi đó Bộ trưởng Tư pháp William Barr đã không làm gì.



Không chỉ ông William Barr lọt vào tầm ngắm, cựu Tổng thống Trump còn réo tên của lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer, Thẩm phán Tòa án Tối cao Brett Kavanaugh và cựu Phó Tổng thống Mike Pence với những lời không dễ nghe.

Ông Trump gọi ông Chuck Schumer là "kẻ đần", nói rằng ông "rất thất vọng" về việc Thẩm phán Brett Kavanaugh không thể đảo ngược kết quả bầu cử.

Theo ý kiến cá nhân, ông Trump cho rằng ông Mike Pence là người đáng thất vọng nhất. Nếu ông Mike Pence có đủ can đảm thì đã có một kết quả bầu cử khác.

Nhắc đến vụ bạo lực ở tòa nhà Quốc hội Mỹ hồi tháng 1, ông Trump nghĩ lòng trung thành và sự cuồng nhiệt của những người ủng hộ thực sự là điều khiến ông trở nên khác biệt so với bất kỳ người tiền nhiệm nào. Cựu Tổng thống Trump gọi cuộc biểu tình của đám đông ủng hộ trước khi nổ ra bạo loạn ở Đồi Capitol ngày 6-1 là "đám đông yêu thương".

Ông Trump nói: "Họ xuất hiện chỉ để thể hiện sự ủng hộ bởi vì tôi tin rằng cuộc bầu cử bị gian lận. Không ai từng trải qua những gì tôi đã trải qua". Không giống những tổng thống khác trong lịch sử Mỹ, ông Trump nói rằng ông "có hai việc: điều hành đất nước thật tốt và sự sống còn ".