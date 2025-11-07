Mỹ thử nghiệm bom B61 không mang theo đầu đạn hạt nhân.

Nhận định này được chuyên gia của Câu lạc bộ Thảo luận Quốc tế Valdai, thành viên Hội đồng Quan hệ Quốc tế Nga, Andrey Kortunov chia sẻ với Izvestia.

Hôm 5 tháng 11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chủ trì một cuộc họp của Hội đồng An ninh Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov trong cuộc họp cho biết rằng nên bắt đầu chuẩn bị cho các thử nghiệm hạt nhân tại bãi thử Novaya Zemlya.

Tổng thống Putin đã chỉ thị thu thập thêm thông tin, tiến hành phân tích các ý kiến tại cuộc họp của Hội đồng An ninh Nga và đưa ra các đề xuất thống nhất về khả năng khởi động công tác chuẩn bị thử nghiệm vũ khí hạt nhân.

Theo phát ngôn viên của Tổng thống Nga Dmitry Peskov, Moskva hy vọng rằng chủ đề thử nghiệm hạt nhân sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ giữa Nga và Mỹ.

"Nếu tuyên bố của ông Trump về việc nối lại thử nghiệm hạt nhân chỉ nhằm mục đích PR, thì ông ấy có thể thay đổi quan điểm hoặc ít nhất là tạm gác vấn đề này sang một bên.

Ví dụ, nói rằng Mỹ sẽ tiến hành thử nghiệm, nhưng không phải ngay bây giờ, mà cần thực hiện một số cuộc tham vấn với Moskva trước. Nghĩa là ông ấy có cơ hội thoát khỏi tình huống này mà không mất thể diện", ông Kortunov nhấn mạnh.

Ông bày tỏ hy vọng rằng Tổng thống Trump sẽ tận dụng tình huống này, và hoặc chính Tổng thống Mỹ, hoặc một người trong vòng cận của ông sẽ thể hiện sự thận trọng và lẽ phải.

Chuyên gia lưu ý rằng áp lực lên ông Trump trong nước sẽ gia tăng, vì nhiều người hiểu rằng con đường này rất nguy hiểm. Theo ông Kortunov, cần chờ phản ứng của Tổng thống Mỹ, người mà tình hình hiện tại là rất quan trọng đối với uy tín cá nhân.

"Nếu Mỹ bắt đầu thử nghiệm đầy đủ và nếu Nga đi theo con đường tương tự, thì toàn bộ chế độ cấm thử nghiệm hạt nhân sẽ bị đặt ra nghi vấn. Tôi nghĩ rằng trong mọi trường hợp, bóng sẽ được đưa sang phía sân Mỹ. Mọi thứ đã được tuyên bố rất rõ ràng và không mập mờ về thuật toán hành động của chúng tôi", ông Kortunov nói.

Hôm 5 tháng 11, Mỹ đã tiến hành phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng ông đã chỉ thị tiến hành thử nghiệm vũ khí hạt nhân "bình đẳng" với các quốc gia khác, mà theo ông, cũng có các chương trình tương ứng.

Mỹ đã ngừng thử hạt nhân từ năm 1992, trong khi Nga và Trung Quốc cũng chưa tiến hành bất kỳ vụ nổ hạt nhân nào lần lượt từ năm 1990 và 1996.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cuối tuần qua giải thích với đài Fox rằng quyết định mới của ông Trump "không đồng nghĩa Mỹ sẽ tiến hành các vụ nổ hạt nhân", mà chỉ một số thử nghiệm nhằm đánh giá độ tin cậy của các bộ phận cũ trong kho vũ khí.

Dù vậy, Tổng thống Trump vẫn chưa đích thân giải thích cụ thể ý tưởng ông nêu ra.

Theo Liên đoàn Các nhà khoa học Mỹ, Nga hiện sở hữu khoảng 5.459 đầu đạn hạt nhân, Mỹ khoảng 5.177 đầu đạn, còn Trung Quốc có gần 600. Triều Tiên là quốc gia duy nhất đã tiến hành thử hạt nhân kể từ thập niên 1990, nhưng cũng tuyên bố chấm dứt hoạt động này vào năm 2018 sau khi đã phát triển thành công vũ khí hạt nhân.