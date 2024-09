Cuộc gọi trước khi qua đời của Michael Jackson hé lộ bí mật kinh hoàng liên quan tới Diddy?

Những ngày vừa qua, vụ bắt giữ "ông trùm" Diddy đã trở thành tâm điểm chú ý và nhận được sự quan tâm từ dư luận, do nhiều tình tiết gây rúng động liên quan tới giới giải trí Hollywood.

Khi công chúng còn chưa hết bàng hoàng trước những thông tin liên quan tới đời sống đen tối và thác loạn của Diddy, thì một số cư dân mạng bất ngờ "đào mộ" đoạn ghi âm được cho là cuộc gọi cuối cùng giữa Michael Jackson và người quản lý Dieter Weisner trước khi huyền thoại nhạc pop này qua đời.

Ông hoàng nhạc Pop Michael Jackson từng chung khung hình với "ông trùm" Diddy khi còn sống

Trong đoạn ghi âm cuộc điện thoại, người có giọng nói yếu ớt được cho là Michael Jackson đã tiết lộ việc, một nhóm người đang muốn trừ khử mình: "Họ không muốn tôi sống trên cõi đời này nữa".

Khi đối phương liên tục gặng hỏi ý của câu nói trên, người này cho biết: "Tôi không thể nói qua điện thoại được. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng tôi cảm nhận được linh hồn mình. Chỉ Chúa mới biết. Họ có thể bắn tôi, có thể đâm tôi và nói rằng tôi bị sốc chất cấm. Họ có thể làm rất nhiều thứ".

Người này cũng khẳng định rằng, "họ" ở đây không phải là chính phủ mà còn hơn thế nữa: "Không phải chính phủ, họ còn quyền lực hơn cả chính phủ. Nhưng tôi không biết, tôi không quan tâm. Họ có thể g**t tôi bất cứ lúc nào. Tôi không quan tâm đến cuộc đời tôi nữa. Tôi chỉ muốn con tôi được an toàn. Những thiên thần của tôi".

Cuộc gọi cuối cùng được cho là của Michael Jackson trước khi qua đời

Đoạn ghi âm liên tục được chia sẻ lại trên các diễn đàn. Thậm chí, nhiều netizen còn đặt 1 giả thuyết khá rùng rợn là nhân vật quyền lực được nhắc đến trong đoạn ghi âm này chính là "ông trùm" Diddy. Tuy nhiên, đây chỉ là tình huống giả định được cư dân mạng đặt ra, hoàn toàn không có bằng chứng cụ thể. Bên cạnh đó, cho tới nay tính xác thực của đoạn ghi âm cuộc điện thoại này vẫn chưa được công bố. Do vậy công chúng không thể biết được liệu đây thực sự là cuộc gọi của Michael Jackson trước khi qua đời hay chỉ là một sản phẩm giả mạo.

Ông vua nhạc pop đột ngột trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở Los Angeles (Mỹ) chiều 25/6/2009. Nguyên nhân ban đầu được xác định là vì trụy tim. Ngày 6/9/2022, kênh Fox công chiếu bộ phim tài liệu TMZ Investigates: Who Really Killed Michael Jackson, lý giải nguyên nhân qua đời của Michael Jackson. Ông hoàng nhạc Pop được phát hiện ngừng tim ngày 25/6/2009 tại nhà riêng, do dùng quá liều thuốc an thần propofol - do bác sĩ riêng Conrad Murray - kê đơn. Dù chỉ phải ngồi tù hai năm, Murray sau đó phải chịu sự căm ghét của những người hâm mộ Michael Jackson suốt phần đời còn lại.