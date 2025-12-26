Cuộc gọi không ai muốn nhận: “Về đi con… ba bị đột quỵ rồi”

Mới đây trên MXH Threads, tâm sự của một cô gái có nickname Lee_su.yeon_ đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Theo đó, cô gái chia sẻ về một cuộc gọi mà bản thân chưa từng chuẩn bị, chưa từng muốn nghe. Không những vậy, cuộc gọi này cũng khiến cô gái phải khóc rất nhiều trong suốt một quãng đường dài.

“Về đi con… Ba bị đột quỵ rồi.

Umm… nếu rạng sáng hôm nay, trên chuyến bay từ Hà Nội về Cần Thơ, em đã không kìm được nước mắt và bật khóc, em xin lỗi những ai vô tình chứng kiến khoảnh khắc yếu đuối ấy. Có những cuộc gọi đến quá nhanh, khiến tim mình không kịp chuẩn bị. Nếu bạn vẫn còn ba, còn mẹ bên cạnh, xin hãy trân trọng thật nhiều, quan tâm thật nhiều… Đừng chờ đến lúc “về đi con” mới nhận ra mình sợ mất đến nhường nào”, cô gái viết trên Threads.

Những dòng tâm sự của cô gái khiến cả cõi mạng nghẹn ngào

Những dòng tâm sự này nhanh chóng hút cả trăm nghìn lượt xem và hàng nghìn bình luận. Bởi câu chuyện này không chỉ khiến nhiều người đồng cảm vì đã từng trải qua khoảng thời gian tương tự mà còn như một lời nhắn nhủ, nhắc nhở đến những ai đang vì một lý do nào đó chưa thể dành thời gian quan tâm, hỏi han và ở bên gia đình.

Chúng ta vẫn hay nghĩ mình đã lớn rồi. Lớn đến mức có thể tự xoay xở với cuộc sống, với áp lực, với đủ thứ mệt mỏi và vô tình coi sự hiện diện của ba mẹ là điều hiển nhiên. Nhưng chỉ cần một cuộc gọi như thế, ta mới nhận ra trong lòng mỗi người, vẫn luôn có một đứa trẻ. Và đứa trẻ ấy chỉ thật sự sợ hãi khi nghĩ đến việc mất đi ba mẹ.

Nhiều người cũng cho rằng, bản thân chỉ giật mình khi nghe hai chữ “đột quỵ”, “cấp cứu”, “nguy kịch”. Nhưng trước đó, có thể đã rất nhiều dấu hiệu bị bỏ qua: một lần ba than mệt, một lần mẹ bảo chóng mặt, một lần giọng nói ở đầu dây bên kia chậm hơn thường ngày. Có thể đã nhìn thấy nhưng lại không quan tâm, có thể đã hứa “khi nào rảnh con về” nhưng rồi cứ trì hoãn mãi.

Có lẽ vì thế mà dòng tâm sự của cô gái trên khiến nhiều người lặng đi. Vì nó chạm trúng một nỗi sợ chung, nỗi sợ mà ai cũng có, nhưng ít ai dám nghĩ đến. Nỗi sợ mất đi người vẫn luôn ở đó, lặng lẽ yêu thương theo cách không ồn ào.

Phía dưới phần bình luận, nhiều người gửi lời hỏi thăm đến tình hình hiện tại của ba cô gái và dành những lời động viên, chia sẻ đến gia đình. Bên cạnh đó, không ít người cũng đã để lại những dòng tâm sự, kể về câu chuyện của riêng mình, những điều từng khiến bản thân phải hối hận hay rơi nước mắt cũng vì 3 chữ “về đi con”.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Đó cũng là tin nhắn với 20 cuộc gọi nhỡ từ gia đình mình thông báo cho mình: “Út ơi về nhà, ba đột quỵ mất rồi”. Thoáng cái sắp 10 năm vắng ba… Mình mong ba bạn sẽ khoẻ lại. Mình mong cuộc đời có trước có sau, không đường đột, không hụt hẫng với bạn”.

- “Đã từng… rất sợ cảm giác đó! Lúc đó 12h trưa đang giờ nghỉ trưa tranh thủ đi gội đầu. Như một thói quen nằm trên giường gội thì check camera xem bố mẹ ăn cơm chưa. Chị gội đầu đang xả ướt tóc thì mình check cam trước nhà ko thấy ai tự nhiên cảm giác nóng ruột trào lên. Rồi check phòng ăn và check ra bếp thì thấy bố nằm ngửa bao nhiêu người vây quanh. Lo sợ bấm máy gọi cho mẹ hỏi bố làm sao thế. Mẹ chỉ cả khóc cả nói 1 câu mà nhớ mãi: “Về nhanh đi con ơi”.

Lúc đó mình oà khóc như mưa mà các chị gội đầu cũng phải bàng hoàng, sấy tóc nhanh để cho kịp về, khóc ai cũng nhìn cũng hỏi. Lúc đấy tay chân bủn rủn, bất lực vì ở xa. Tay liên tục bấm người này người kia gần chạy qua xem tình hình có gì hỗ trợ. Nói chung rất sợ những lúc như vậy. Nên có thời gian nếu tranh thủ được thì sẽ đi về nhà. Nơi có bố có mẹ và có những người ta yêu thương”.

- “Đúng là cuộc gọi, tin nhắn mà không một đứa con nào mong muốn đón nhận. Nhưng mình cũng đã từng trải qua, cuộc gọi lúc 2h sáng. Đến hiện tại cũng 3 năm rồi nhưng vẫn thật sự ám ảnh và khiến mình có thể khóc bất cứ lúc nào. Vậy nên dù biết rằng tuổi trẻ bận rộn với những đam mê riêng thì cũng đừng quên quan tâm đến ba mẹ. Vì nếu không chúng ta sẽ hối hận lắm”.

- “Những ai đi học, đi làm xa chắc đều sợ điều này. Đột quỵ, cấp cứu, nguy kịch,... những từ ngữ chỉ nghe thôi cũng thấy thắt lòng. Mong rằng ba mẹ sẽ thật khỏe mạnh và nếu được hãy đợi những đứa con trở về, bao dung với những đứa trẻ này thêm một lần cuối đời để dù có chia ly cũng vẫn được ở cạnh trong những giây phút cuối”.

Được biết, theo cập nhật của chủ nhân bài đăng, tình hình sức khỏe hiện tại của ba đã có phần ổn định hơn. Dù vẫn cần nằm lại tại viện để theo dõi nhưng cô gái bày tỏ đó vẫn là một điều quá may mắn. Song, cô bạn vẫn không quên gửi lời cảm ơn đến cộng đồng mạng vì đã động viên, hỏi thăm, an ủi.

Nguồn: @Lee_su.yeon_