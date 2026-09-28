Cuộc gặp ông Trump và ông Tập: Thay những thỏa thuận bằng cảnh báo

Thay vì những thỏa thuận quan trọng, ông Tập Cận Bình đã cảnh báo Mỹ về nguy cơ chiến tranh trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump tại Đại lộ Danh vọng Tổng thống ở Nhà Trắng.

Không gây ấn tượng

Theo RIA, Tổng thống Trump đã tổ chức một buổi tiếp đón xa hoa dành cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Washington. Tại sân bay, có thảm đỏ, ban nhạc và hai máy bay ném bom B-1B Lancer được điều động.

Tuy nhiên, xét theo biểu cảm trên khuôn mặt hai nhà lãnh đạo, có vẻ như những chiếc máy bay chiến đấu chỉ gây ấn tượng với ông Trump mà thôi.

"Hai nước nên là đối tác chứ không phải đối thủ. Sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa và sự khôi phục vị thế vĩ đại của nước Mỹ có thể cùng tồn tại, củng cố lẫn nhau và mang lại lợi ích cho thế giới", Chủ tịch Trung Quốc phát biểu trước thềm chuyến thăm.

Các cuộc đàm phán không mang lại kết quả bất ngờ nào. Kết quả chính là việc gia hạn thỏa thuận ngừng chiến thương mại đến ngày 10/1/2027, nhưng Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã thông báo điều này trước đó.

Ông cho biết điều này sẽ cho phép Mỹ và Trung Quốc hiểu rõ hơn về triển vọng hợp tác kinh tế.

Tuy nhiên, ông Trump đã quyết định tận dụng cơ hội này để cho nhà lãnh đạo Trung Quốc thấy ông đang cải tạo Nhà Trắng như thế nào cho phù hợp với nhu cầu của mình.

Đây là phản ứng của nhà lãnh đạo Mỹ đối với chuyến tham quan đền thờ thời nhà Minh mà ông Tập Cận Bình đã dành cho ông vào tháng 5/2026.

Kết quả là, các nhà báo Nhà Trắng đã chứng kiến không phải một cuộc thảo luận chính sách mà là một chuyến tham quan trực thăng Marine One và bãi cỏ phía Nam vừa được cải tạo.

Cảnh báo chiến tranh

Trong khi đó, theo Tân Hoa Xã, ông Tập Cận Bình yêu cầu ông Trump phải "thận trọng" trong vấn đề Đài Loan. Cụ thể, Trung Quốc hy vọng Mỹ sẽ phản đối nền độc lập của hòn đảo này. Nhà Trắng vẫn chưa đưa ra phản hồi.

Hơn nữa, chủ tịch Trung Quốc cảnh báo Tổng thống Mỹ về nguy cơ rơi vào bẫy Thucydides (nguy cơ xảy ra chiến tranh), cho rằng sự cạnh tranh giữa một cường quốc đang trỗi dậy và một cường quốc đã khẳng định vị thế thường dẫn đến chiến tranh.

Trung Quốc tin rằng các cuộc xung đột có thể tránh được và cả hai bên sẽ được lợi từ sự hợp tác. Về phần mình, ông Trump nhắc nhở vị khách của mình về sự ủng hộ của Mỹ dành cho Trung Quốc trong Thế chiến II.

Hai bên vẫn chưa đạt được sự hiểu biết chung về vấn đề phát triển trí tuệ nhân tạo. Trong khi tổng thống Mỹ phản đối việc làm chậm lại sự tiến bộ công nghệ, nhà lãnh đạo Trung Quốc lại cho rằng cần phải áp đặt một số hạn chế nhất định.

Ông Tập nhấn mạnh: "Chúng ta vừa có cơ hội vừa có trách nhiệm phát triển và quản lý trí tuệ nhân tạo vì mục đích tốt đẹp, và đảm bảo rằng việc phát triển trí tuệ nhân tạo vẫn nằm trong tầm kiểm soát của con người và phục vụ cho hạnh phúc của nhân loại".

Thế giới mới

Kirill Babaev, Giám đốc Viện An toàn Hạt nhân và Kinh tế Xã hội thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, không loại trừ khả năng xảy ra một cuộc xung đột quân sự trực tiếp giữa Trung Quốc và Mỹ.

Vì cả hai nước đều sở hữu vũ khí hạt nhân, hậu quả sẽ rất thảm khốc. Tuy nhiên, Trung Quốc và Mỹ đang đánh giá tình hình một cách tỉnh táo và tránh đưa ra những quyết định nguy hiểm.

"Cả hai bên đều quan tâm đến việc duy trì sự cân bằng. Chúng ta thấy điều này trong những nỗ lực đang diễn ra nhằm giải quyết các vấn đề kinh tế. Xét cho cùng, thương mại Mỹ - Trung là lớn nhất thế giới", chuyên gia Babaev nhấn mạnh.

Học giả này đặc biệt lưu ý: Ông Trump chấp nhận ông Tập Cận Bình là một nhà lãnh đạo chính trị ngang hàng, điều này một lần nữa khẳng định vai trò cực kỳ quan trọng của Trung Quốc trên trường quốc tế.

Theo Ivan Zhelokhovtsev, Giám đốc Vụ Châu Á thứ nhất thuộc Bộ Ngoại giao Nga, còn quá sớm để tổng kết kết quả các cuộc đàm phán ở Washington. Tuy nhiên, rõ ràng là vẫn còn những khác biệt.

"Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Không thể giải quyết mọi việc chỉ trong một lần gặp mặt. Chúng ta phải sống trong một thế giới đầy biến động", ông kết luận.

"Mỹ đã cố gắng tìm kiếm sự đồng thuận với Trung Quốc, nhưng không thành công. Điều này bao gồm cả hệ thống cảnh báo về các mối đe dọa trí tuệ nhân tạo đối với an ninh quốc gia.

Cuộc đối đầu sẽ tiếp tục, nhưng điều quan trọng nhất là không được leo thang nó", Ekaterina Zaklyazminskaya, người đứng đầu Trung tâm Chính trị Thế giới và Phân tích Chiến lược thuộc Viện Phân tích Chiến lược của Viện Hàn lâm Khoa học Nga, nói.

Theo bà, ông Tập Cận Bình theo đuổi chiến lược ổn định mang tính xây dựng. Ông tin rằng Trung Quốc và Mỹ, nhận thức được bản chất đan xen của lợi ích hai nước, cần phải cùng tiến lên phía trước.