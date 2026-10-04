HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Trung Quốc tới đây có nội dung gì?

Hoàng Vân
|

Ngày 3/10, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã đưa ra những nhận định về các cuộc gặp tới đây giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

- Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Các cuộc tiếp xúc giữa nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ giúp đảm bảo sự phát triển ổn định của quan hệ song phương.

Vai trò lãnh đạo chiến lược ở cấp nguyên thủ quốc gia là sự đảm bảo chính trị quan trọng nhất cho sự phát triển ổn định và lâu dài của quan hệ Trung Quốc - Nga”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun, nói.

Người phát ngôn đưa ra những nhận định này khi được yêu cầu bình luận về triển vọng cuộc gặp riêng giữa ông Putin và ông Tập Cận Bình, bên lề Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), do Thâm Quyến, Trung Quốc đăng cai tổ chức vào tháng 11 tới.

"Trung Quốc hoan nghênh sự tham gia của Tổng thống Putin vào cuộc họp không chính thức của các nhà lãnh đạo APEC diễn ra tại Thâm Quyến vào tháng 11.

Trung Quốc sẵn sàng cùng với phía Nga giúp đảm bảo Năm APEC Trung Quốc đạt được những kết quả tốt đẹp", thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nêu rõ.

Theo TASS
Tags

tập cận bình

vladimir putin

APEC

thâm quyến

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Bắt giữ hàng chục “hot girl” giả danh bác sĩ với kịch bản lừa khách tại hàng loạt cơ sở thẩm mỹ

Bắt giữ hàng chục “hot girl” giả danh bác sĩ với kịch bản lừa khách tại hàng loạt cơ sở thẩm mỹ

02:19
Sân bay lớn nhất Thái Lan ngổn ngang hành lý, nhân viên bật khóc xin lỗi khách hàng

Sân bay lớn nhất Thái Lan ngổn ngang hành lý, nhân viên bật khóc xin lỗi khách hàng

00:41
Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

01:45
Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

01:15
Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

00:48
Thảm họa "mưa đứng yên" khiến Bangkok chìm trong biển nước lịch sử

Thảm họa "mưa đứng yên" khiến Bangkok chìm trong biển nước lịch sử

00:38
Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

02:10
Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

01:03
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại