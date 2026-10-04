Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Trung Quốc tới đây có nội dung gì?

Ngày 3/10, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã đưa ra những nhận định về các cuộc gặp tới đây giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Các cuộc tiếp xúc giữa nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ giúp đảm bảo sự phát triển ổn định của quan hệ song phương.

Vai trò lãnh đạo chiến lược ở cấp nguyên thủ quốc gia là sự đảm bảo chính trị quan trọng nhất cho sự phát triển ổn định và lâu dài của quan hệ Trung Quốc - Nga”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun, nói.

Người phát ngôn đưa ra những nhận định này khi được yêu cầu bình luận về triển vọng cuộc gặp riêng giữa ông Putin và ông Tập Cận Bình, bên lề Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), do Thâm Quyến, Trung Quốc đăng cai tổ chức vào tháng 11 tới.

"Trung Quốc hoan nghênh sự tham gia của Tổng thống Putin vào cuộc họp không chính thức của các nhà lãnh đạo APEC diễn ra tại Thâm Quyến vào tháng 11.

Trung Quốc sẵn sàng cùng với phía Nga giúp đảm bảo Năm APEC Trung Quốc đạt được những kết quả tốt đẹp", thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nêu rõ.