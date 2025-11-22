Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp Thị trưởng đắc cử New York Zohran Mamdani tại Nhà Trắng.

Vị tổng thống thuộc đảng Cộng hòa và thị trưởng đắc cử của thành phố New York Zohran Mamdani tỏ ra nồng nhiệt và thân thiện, liên tục nói về mục tiêu chung của họ là giúp đỡ quê hương của ông Trump thay vì những bất đồng dễ bùng nổ.

Ông Trump có lần gọi ông Mamdani là "kẻ hoàn toàn điên rồ", nhưng lần này bày tỏ ấn tượng với người từng chỉ trích chính quyền của ông là "độc đoán".

"Tôi nghĩ ông ấy sẽ thực sự gây bất ngờ cho một số người bảo thủ", ông Trump nói về nhà lãnh đạo theo đường lối xã hội chủ nghĩa dân chủ khi ông Mamdani đứng cạnh ông trong Phòng Bầu dục ngày 21/11.

Cuộc gặp gỡ mang đến những cơ hội chính trị cho cả hai người. Với một người cho đến gần đây vẫn không được biết đến nhiều như ông Mamdani, cuộc gặp mang lại cơ hội tiếp xúc trực tiếp với nhà lãnh đạo quyền lực nhất thế giới.

Đối với Tổng thống Trump, đây là cơ hội tốt để nói về mức chi tiêu của người dân, vào thời điểm ông đang chịu áp lực chính trị ngày càng tăng phải giải quyết những mối bận tâm của cử tri về chi phí sinh hoạt.

Cho đến nay, hai người vẫn là đối thủ chính trị, đã khích lệ những người ủng hộ mình đối đầu nhau. Chưa biết lực lượng ủng hộ họ sẽ phản ứng thế nào về cuộc gặp gỡ thân thiện và những lời khen ngợi mà hai người dành cho nhau tại Nhà Trắng.

"Chúng tôi sẽ giúp ông ấy, để biến giấc mơ của mọi người thành hiện thực, có một New York vững mạnh và rất an toàn", Tổng thống Trump phát biểu tại cuộc gặp.

"Điều tôi thực sự đánh giá cao ở tổng thống là cuộc gặp của chúng tôi không tập trung vào những điểm bất đồng, mặc dù có rất nhiều, mà còn tập trung vào mục đích chung mà chúng tôi có trong việc phục vụ người dân New York", ông Mamdani nói.

Tập trung vào lạm phát

Ông Mamdani và ông Trump cho biết đã trao đổi về giá nhà ở, chi phí thực phẩm và dịch vụ cơ bản, sau khi ông Mamdani đã thành công trong việc tranh thủ sự thất vọng của người dân về lạm phát để đắc cử, giống như cách ông Trump đã làm trong cuộc bầu cử năm 2024.

“Một số ý tưởng của ông ấy thực sự giống với ý tưởng của tôi”, ông Trump nói về vấn đề lạm phát.

Tổng thống Mỹ gạt bỏ những lời chỉ trích của ông Mamdani về các cuộc truy quét trục xuất của chính quyền và cách hành xử chuyên quyền. Thay vào đó, ông Trump nói rằng trách nhiệm điều hành chính phủ sẽ khiến mọi người phải thay đổi, và ông cũng vậy.

Có lúc ông Trump còn bênh vực ông Mamdani, khi các phóng viên hỏi về những phát biểu trước đây của ông rằng tổng thống hành động “như phát xít”. Ông Trump nói: “Tôi đã bị gọi với từ ngữ còn tệ hơn cả một kẻ chuyên quyền”.

Khi một phóng viên hỏi liệu ông Mamdani có giữ nguyên quan điểm cho rằng ông Trump là “phát xít” hay không, ông Trump đã xen vào trước khi vị thị trưởng đắc cử kịp trả lời đầy đủ câu hỏi.

“Không sao đâu. Ông cứ nói đồng ý. Được chứ? Dễ hơn. Dễ hơn là giải thích. Tôi không phiền”, Tổng thống Trump nói.

Ông Mamdani sẽ nhậm chức vào tháng 1 năm tới. Ông cho biết muốn gặp Tổng thống Trump để trao đổi về các biện pháp giúp TP. New York trở thành nơi có giá cả phải chăng hơn. Tổng thống Trump cho biết ông có thể giúp, dù trước đó ông đe dọa sẽ cắt nguồn tài trợ liên bang cho thành phố.

Sau đó, Elle Bisgaard-Church, người sẽ trở thành chánh văn phòng của ông Mamdani, nói với NY1 rằng ông Trump và ông Mamdani bất đồng quan điểm về một lĩnh vực, nhưng đã tìm được tiếng nói chung về những vấn đề như giảm tội phạm.

Khi cuộc bầu cử ở TP. New York đang diễn ra, ông Trump ủng hộ ứng cử viên độc lập và cựu Thống đốc đảng Dân chủ Andrew Cuomo. Nhà lãnh đạo Mỹ khi đó tuyên bố rằng New York “KHÔNG CÓ CƠ HỘI THÀNH CÔNG, hay thậm chí TỒN TẠI” nếu ông Mamdani thắng cử.

Ông cũng đặt câu hỏi về quốc tịch của ông Mamdani, người sinh ra ở Uganda và nhập tịch Mỹ sau khi tốt nghiệp đại học, tuyên bố sẽ bắt giữ ông Mamdani nếu ông không hợp tác với lực lượng triển khai chính sách nhập cư trong thành phố.

Kết quả là ông Mamdani đánh bại ông Cuomo trong cuộc bầu cử chấn động, gọi ông Cuomo là "con rối" của tổng thống và hứa sẽ trở thành một thị trưởng “có thể đối đầu” với Tổng thống Trump.