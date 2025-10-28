Tổng thống Trump và Thủ tướng Takaichi (bên phải) tại Hội nghị thượng đỉnh Nhật Bản - Mỹ ở Tokyo, ngày 28/10/2025 (Ảnh: AFP)

Tổng thống Mỹ đã hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản trong khuôn khổ chuyến công du châu Á, đánh dấu cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng hồi đầu năm và sau khi bà Takaichi được bầu làm Thủ tướng Nhật Bản.

Hai nhà lãnh đạo đã khởi đầu một chương mới trong quan hệ đồng minh Mỹ - Nhật, cam kết tăng cường hợp tác về quốc phòng, kinh tế và an ninh chiến lược trong bối cảnh cạnh tranh khu vực ngày càng gay gắt.

Bà Takaichi và ông Trump đã ký kết một loạt văn kiện hợp tác, trong đó có thỏa thuận bảo đảm nguồn cung khoáng sản chiến lược và đất hiếm - lĩnh vực được xem là then chốt trong an ninh kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang chịu ảnh hưởng mạnh từ chính sách kiểm soát xuất khẩu của Trung Quốc.

Phát biểu mở đầu hội nghị, bà Sanae Takaichi - người vừa trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản - khẳng định mong muốn "xây dựng một kỷ nguyên vàng mới của liên minh Nhật - Mỹ", nhấn mạnh quan hệ song phương hiện nay "đã trở thành liên minh vững mạnh nhất thế giới". Bà cũng ca ngợi vai trò của ông Trump trong việc thúc đẩy hòa bình tại Trung Đông và giải quyết xung đột giữa Thái Lan - Campuchia, gọi đó là "thành tựu lịch sử chưa từng có tiền lệ".

Chính phủ Nhật Bản đã dành cho Tổng thống Donald Trump sự đón tiếp trọng thị (Ảnh: AFP)

Thủ tướng Takaichi cho biết bà sẽ đề cử Tổng thống Trump cho Giải Nobel Hòa bình, đồng thời thông báo kế hoạch tặng 250 cây hoa anh đào nhân dịp kỷ niệm 250 năm Ngày Độc lập của Hoa Kỳ vào năm 2026 - biểu tượng của tình hữu nghị giữa hai quốc gia.

Về phần mình, Tổng thống Trump khẳng định: "Tôi luôn dành tình cảm và sự tôn trọng sâu sắc cho Nhật Bản. Mối quan hệ giữa hai nước sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bất cứ khi nào Nhật Bản cần, nước Mỹ sẽ luôn ở bên cạnh". Ông cũng bày tỏ niềm tin rằng "Thủ tướng Takaichi sẽ là một trong những nhà lãnh đạo vĩ đại nhất của Nhật Bản".

Cũng trong cuộc gặp, hai bên cũng tái khẳng định cam kết tăng cường năng lực răn đe và ứng phó của liên minh an ninh Nhật - Mỹ trước các thách thức ngày càng lớn từ Trung Quốc và Triều Tiên. Thủ tướng Takaichi nhấn mạnh kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng của Nhật Bản lên 2% GDP vào tháng 3/2026, sớm hơn 2 năm so với mục tiêu ban đầu, đáp ứng lời kêu gọi của Washington về việc các đồng minh chia sẻ gánh nặng an ninh khu vực.

Bà Takaichi - một chính trị gia bảo thủ kiên định và là học trò thân tín của cố Thủ tướng Shinzo Abe - được cho là đang nỗ lực duy trì mối quan hệ cá nhân gần gũi với Tổng thống Trump, người từng có tình bạn sâu sắc với ông Abe trước khi ông bị ám sát năm 2022. Trên chuyến bay tới Tokyo, ông Trump nói với phóng viên rằng ông thấy ở bà Takaichi "sự tương đồng triết lý chính trị với ông Abe".

Tại hội nghị, hai nhà lãnh đạo cũng xác nhận việc thực thi hiệp định thương mại song phương đạt được hồi tháng 7, theo đó Nhật Bản cam kết đầu tư 550 tỷ USD vào các ngành công nghiệp chiến lược của Mỹ như chất bán dẫn, khoáng sản quan trọng và đóng tàu, đồng thời tăng cường nhập khẩu nông sản, khí đốt và xe bán tải từ Hoa Kỳ. Đổi lại, Washington đã giảm thuế nhập khẩu ô tô Nhật xuống còn 15%, từ mức 27,5% trước đó.

Tổng thống Donald Trump đã dành nhiều lời khen ngợi cho Thủ tướng Sanae Takaichi (Ảnh: AFP)

Một trọng tâm khác của cuộc gặp là vấn đề những công dân Nhật bị Triều Tiên bắt cóc trong thập niên 1970 và 1980. Ông Trump cùng bà Takaichi đã gặp gỡ thân nhân của các nạn nhân và cam kết Washington sẽ "đồng hành cùng Tokyo cho đến khi vụ việc được giải quyết hoàn toàn".

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Trump đã có buổi tiếp kiến Nhật hoàng Naruhito tại Hoàng cung, sau đó cùng Thủ tướng Takaichi di chuyển bằng trực thăng Marine One tới căn cứ hải quân Mỹ ở Yokosuka, nơi hai nhà lãnh đạo sẽ lên tàu sân bay USS George Washington - biểu tượng sức mạnh của liên minh quân sự Mỹ - Nhật tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Trong các phát biểu công khai, Tổng thống Trump nhiều lần bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với bà Takaichi, gọi bà là "người kế thừa tinh thần của Abe" và "một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, thực tế, đáng tin cậy". Ông cũng cảm ơn bà vì những món quà mang đậm ý nghĩa cá nhân - trong đó có cây gậy golf của Abe, túi golf ký tặng bởi tay golf nổi tiếng Hideki Matsuyama và quả bóng golf phủ vàng lá Nhật Bản.

Thủ tướng Takaichi cho biết bà sẽ đề cử Tổng thống Trump cho Giải Nobel Hòa bình (Ảnh: AFP)

Các nhà quan sát cho rằng việc bà Takaichi liên tục nhắc đến di sản chính trị của cố Thủ tướng Shinzo Abe và thể hiện sự gần gũi với Tổng thống Trump là một chiến lược nhằm củng cố vị thế trong nước khi liên minh cầm quyền của bà vẫn thiếu hai ghế để giành đa số tuyệt đối tại Hạ viện. Sự ủng hộ của Mỹ được xem là yếu tố then chốt giúp bà tăng cường niềm tin công chúng trong giai đoạn đầu nhiệm kỳ.

Chuyến thăm lần này của ông Trump là lần đầu tiên trở lại Nhật Bản kể từ năm 2019, khi ông tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Osaka. Tokyo là điểm dừng chân thứ hai trong chuyến công du 3 nước châu Á của Tổng thống Mỹ, sau Malaysia và trước khi ông tới Hàn Quốc vào ngày 29/10 để gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, với mục tiêu tìm kiếm một thỏa thuận tạm ngừng cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.