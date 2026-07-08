Cuộc đua Vua phá lưới World Cup: Messi 2 lần hỏng penalty vẫn ghi bàn gần gấp 3 lần Ronaldo

Cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026 đang diễn ra rất hấp dẫn.

Lần thứ 2 tại World Cup 2026, Messi sút hỏng penalty. Nhưng El Pulga vẫn kịp đóng góp 1 bàn thắng để cùng Argentina ngược dòng đánh bại Ai Cập với tỉ số 3-2.

Messi ghi bàn vào lưới Ai Cập

Pha lập công này giúp Messi lấy lại ngôi vị dẫn đầu trong cuộc đua Vua phá lưới World Cup (8 bàn). Anh cũng đồng thời san bằng kỷ lục cầu thủ Argentina ghi nhiều bàn thắng nhất trong một kỳ World Cup (bằng với Guillermo Stábile năm 1930).

Bám sát Messi trong cuộc đua này là Mbappe và Haaland với cùng 7 bàn thắng. Ngoài ra, không thể bỏ qua Harry Kane - người vừa nâng thành tích lên 6 bàn thắng. Một số cầu thủ đã ghi được 4 bàn vẫn còn cơ hội nâng cao thành tích là Bellingham, Dembele và Mikel Oyarzabal.

Ronaldo kết thúc kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp với 3 bàn thắng. Neymar cũng có được một pha lập công mang tính danh dự trên chấm 11m trong trận đấu Brazil thua 1-2 trước Na Uy.